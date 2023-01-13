1月中指定日子免費坐巴士遊九龍！來往觀塘尖沙咀　附美食+好去處

免費坐巴士1A！1月中再有免費巴士日，當日可以免費坐巴士！男團ERROR成員193粉絲推出免費巴士日，於1月中指定日子，全港市民可以無限次免費乘坐巴士路線來往九龍多個地區，直達尖沙咀海旁。即睇免費乘車詳情、美食推介及新年好去處！

免費坐巴士1A！1月中指定日子直達尖沙咀+觀塘 附美食+好去處

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（圖片來源：九巴）

男團ERROR成員193（郭嘉駿）的粉絲，為慶祝193生日，於1月14日推出免費乘巴士日優惠活動，全港市民將可於當日無限次乘坐1A巴士路線中，車牌為「VF993」的巴士，免費來往觀塘、秀茂坪一帶及尖沙咀碼頭。

除了可以直達尖沙咀海旁，1A巴士路線更會途經九龍城、旺角等旺區，讓大家可以免費坐巴士玩盡九龍旺區！

（圖片來源：九巴）

193九巴免費巴士日詳情：

日期：1月14日

*車牌號碼為「VF993」的1A巴士方為免費。



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