便利店全新2款LULU豬八達通　毛絨質地匙扣！可愛冬甩/粉紅桃造型

【便利店精品】LULU豬粉絲留意！便利店推出全新2款罐頭豬LULU八達通，分別設有可愛冬甩或粉紅桃造型，並且均為毛絨質地，非常可愛，即看LULU豬八達通換購詳情！

便利店全新2款罐頭豬LULU八達通 毛絨質地！可愛冬甩/粉紅桃造型

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-11便利店最新推出2款罐頭豬LULU（又稱LULU豬）八達通連匙扣，分別有可愛黃色冬甩，或者粉紅桃造型，今次更難得地以毛絨質地設計，帶有手感之餘，更加突顯LULU豬的可愛，加上八達通連匙扣設計，隨時隨地都方便攜帶！

LULU豬八達通【1】罐頭豬LULU八達通連匙扣（可愛冬甩造型）$188

LULU豬八達通【2】罐頭豬LULU八達通連匙扣（粉紅桃造型）$188

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罐頭豬LULU八達通連匙扣將由即日起至1月31日，於全線7-11便利店公開發售，每款售價$188，大家若有興趣記得不要錯過！

7-11罐頭豬LULU八達通連匙扣 詳情

推廣日期：即日起*

推廣地點：全線7-11便利店

*以上價錢有效期由1月18日至1月31日。

