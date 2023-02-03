IKEA宜家家居又有新搞作！IKEA將會一連4個星期舉辦港式情懷主題市集，集合多間本地小店，售賣創意手作、飾品、生活好物、護理產品等，場內又設打卡位，人氣吉祥物「鯊鯊」更會登場與大家見面！另外，IKEA推出多款港式美食，包括懷舊扒餐、雞蛋仔奶茶雪糕等，即睇詳情！

IKEA周末市集2月開鑼！新推4大港式美食 雞蛋仔奶茶新地/懷舊扒餐

IKEA宜家家居市集2月開鑼！由2月10日至3月5日，IKEA宜家家居將會一連4個星期，在4間分店舉辦「宜家開檔市集」，請來多間本地小店擺設攤檔，售賣各式各樣的手作飾品、生活好物、護理產品及手作布藝繩藝等，包括手作紙藝銀包、菠蘿油造型手工皂、皮革花飾物等，又靚又實用！

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此外，市集特別設有香港特色傳統茶檔打卡位，超受歡迎的吉祥物鯊鯊屆時更會化身侍應與大家見面，每逢周末下午1時至7時更有IKEA吉祥物快閃見面會，各位粉絲切勿錯過！

IKEA宜家開檔市集 詳情

舉辦日期及分店：

銅鑼灣分店：2023年2月10-12日

沙田分店：2023 年2月18-19日

荃灣分店：2023年2月25-26日

九龍灣分店：2023年3月4-5日



開放時間：中午12時至晚上8時



由2月1日起，IKEA餐廳及美食站亦會推出多款港式美食，包括懷舊港式扒餐、腐竹糖水及迷你雞蛋仔加港式奶茶新地等，有興趣的朋友記得留意！

IKEA餐廳及美食站限定美食

供應日期：2023年2月1日起



IKEA分店地址

銅鑼灣分店：銅鑼灣柏寧酒店地庫

九龍灣分店：九龍灣 MegaBox L4

沙田分店：沙田 HomeSquare L6

荃灣分店：荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓

大埔規劃及訂購中心：新界大埔超級城 B 區 2 樓 238A 號舖

尖沙咀規劃及訂購中心：尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓 B204-B210 舖

