九龍海逸君綽酒店海雲天再推出中菜放題優惠，3小時任食片皮鴨、脆皮燒腩仔、燒鵝皇、金湯酸菜魚等，多達45款食品可以無限追加，每位再送波士頓龍蝦半隻及珍品頭盤，包括濃湯雞煲翅、葡式焗響螺等，更有任飲紅白酒、啤酒汽水等，由即日起可於旅遊平台預訂，即睇優惠詳情！

海雲天3小時片皮鴨中菜放題！任食酸菜魚/燒腩仔/點心 每位送龍蝦

九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天推出3小時中菜放題優惠，有超過45款食品可以無限追加，歎到海雲天最出名的片皮鴨、脆皮燒腩仔、燒鵝皇、金湯酸菜魚、白灼海蝦、惹味椒鹽骨等，另外不少得還有人氣點心，如翡翠蝦餃皇、蟹籽燒賣、灌湯小籠包等。

（圖片來源：Kkday）

海雲天中菜放題套餐更包任飲紅白餐酒、啤酒、汽水或橙汁，以及在5款頭盤中任選3款，款式包括濃湯雞煲翅、葡式焗響螺、古法金錢扣鵝掌、小鳥生蛋及鮑魚沙律盞。由即日起於旅遊平台Kkday預訂有買二送一優惠，每位限時再送波士頓龍蝦半隻，人均$358.6起！

海雲天優惠【1】晚市3小時任食放題買二送一（每位送龍蝦半隻+無限暢飲）

價錢：星期一至五$1,076/3位，平均$358.6/位（原價：$2,094/3位）

（另收加一服務費及茶芥醬油料）



海雲天優惠【2】晚市3小時任食放題（每位送龍蝦半隻+無限暢飲）

價錢：成人$538/位，兒童$208/位（原價：$698/位）

（另收加一服務費及茶芥醬油料）



海雲天晚市3小時中菜放題優惠

優惠期（預訂期）：2023年3月30日12:00至4月5日23:59

使用日期：2023年4月1日至2023年4月30日

用餐時間：18:00至22:00

預訂網址：請按此地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓

海雲天點心放題｜120分鐘任食懷舊點心

除此之外，海雲天點心放題亦深受港人歡迎，最近推出120分鐘懷舊點心放題，任食手切金沙燒賣、豬膶燒賣、古法糯米包、失傳雞卷等，由即日起於01 Space預訂，人均$234.5起。

價錢：星期一至五$469/2位；星期六及日$530/2位

供應日期：2023年2月17日起至3月31日

入座時間：11:00 / 13:15

預訂網址：請按此