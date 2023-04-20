雪糕車免費派雪糕！日本城推出88折購物優惠，同時舉行免費派雪糕活動，由即日起在港九新界多個地區，連續多天免費派雪糕！見到日本城雪糕車，只要完成簡單任務，就可以得到免費雪糕一杯，即睇詳情！

雪糕車4月免費派軟雪糕！遊勻港九新界免費派足8日 附時間＋地點

由即日起，日本城推出88折購物優惠，同時安排雪糕車於指定日期遊走港九新界各區，連續多日免費派雪糕！見到日本城雪糕車時，只要出示以下任何一項物品，就可以得到免費雪糕一杯：

1. 於日本城88折優惠期間的購物單據

2. 印有指定商標*的購物袋或環保袋

3. 貼上指定商標*價錢牌的貨品

4. JFun會員或日本城網購的相關購物紀錄

*指定商標包括：日本城、日本城網店、生活工房、生活提案、日記士多、多來買）

另外，讚好日本城社交平台專頁或下載JFun App都可以獲得免費雪糕一杯。

（圖片來源：日本城）

雪糕車免費派雪糕｜日本城雪糕車停泊日期及時間如下：

日期：2023年4月20日（星期四）

時間及地點：灣仔北海中心附近 16:30-18:30

日期：2023年4月21日（星期五）

時間及地點：粉嶺車站路近粉嶺中心 16:30-18:30

日期：2023年4月22日（星期六）

時間及地點：荃灣街市街近荃灣千色匯 12:00-14:00 / 元朗西菁街附近 16:30-18:30

日期：2023年4月23日（星期日）

時間及地點：大埔安泰路附近 12:00-14:00 / 大圍道74號金禧花園附近 16:30-18:30

日期：2023年4月28日（星期五）

時間及地點：碧街41號附近 16:30-18:30

日期：2023年4月29日（星期六）

時間及地點：土瓜灣欣榮商場附近 12:00-14:00 / 青衣担杆山路1號附近 16:30-18:30

日期：2023年4月30日（星期日）

時間及地點：將軍澳重華路近TKO Gateway 12:00-14:00 / 藍田啟田道近啟田商場 16:30-18:30

日期：2023年5月1日（星期一）

時間及地點：香港仔南寧街近香港仔中心5期 12:00-14:00 / 西九龍中心附近16:30-18:30

（圖片來源：日本城）

由即日起至5月1日期間，於日本城分店或網店購物，多款商品低至88折，包括風扇小家電、旅遊用品、廚具用品及家居收納用品等。

日本城優惠 詳情

日期：由即日起至5月1日

地點：日本城分店或網店購物

