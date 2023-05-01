12蚊店好物！12蚊店衣架推介！最近有網民於12蚊店發現一款伸縮衣架，最長可以拉到近70cm，而且有特定負重量，隨時可以晾掛大毛巾、大褸都得，售價僅HK$12，絕對是居家必備好物，又抵又實用！

12蚊店︳超實用$12伸縮衣架！最長拉到近70cm掛大毛巾/大褸都得

衣架的大小向來沒有太大分別，然而有時想晾掛面積較大的衣物，未必可以完全攤開晾乾，就會頗為困擾。最近有網民於Facebook群組發帖分享，自己經網友推介，於12蚊店購買了一款伸縮衣架，大讚「好好用」，並附上相片供網民參考，吸引大批網民讚好。

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（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

該款伸縮衣架有別於一般掛衫衣架，主要可以自行調節衣架長度，最長可以拉到69.5cm，最短則為42cm，可以負重1公斤的衣物，即使濕漉漉的大衣都可以使用，該衣架更附有一個專門掛毛巾的位置，設計相當實用，而且甚為方便，每個售價HK$12！

貼文一出有不少網民讚好。有網民表示「可以掛沖凉毛巾」、「可以掛大件衫」，並且大讚好用。目前於AEON旗下ものものMono Mono、DAISO、Living Plaza都可以 買到，大家有興趣不妨當作參考！