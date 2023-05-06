母親節蛋糕｜精選母親節蛋糕12款推介　酒店/傳統/手袋造型$248起

母親節蛋糕推薦！母親節還有約一星期便到了，相信不少人正為母親籌備活動，逗媽咪歡喜。大家如果想送媽媽母親節蛋糕，記者為大家精選了12款，由酒店至小店，港式到西式，傳統到新派，甚至是手袋造型蛋糕應有盡有。



12款母親節蛋糕推介

1. 半島酒店

今個母親節，多間酒店亦推出自家母親節蛋糕。當中，半島酒店推出「法式士多啤梨撻」（$398）。果撻加入了充滿汁液的士多啤梨和甜而不膩的馬達加斯加雲呢拿忌廉。連同底部的餅底，整個撻香脆可口，適合喜歡吃士多啤梨的母親。

法式士多啤梨撻（何以諾 攝）

2. Royal Delights (R+)

帝京酒店旗下的Royal Delights (R+)推出「宇治抹茶櫻花蛋糕」（$880）。蛋糕別出心裁，具有名貴手袋的造型，適合喜歡創新的母親大人。手袋裡添加了抹茶的牛油蛋糕，內餡有櫻花脆米、櫻花白豆蓉、抹茶朱古力軟心及抹茶牛油忌廉，令整個蛋糕相當有層次，每吃一口有不同的味道。

（圖片授權：帝京酒店）

3 - 4. 歷山酒店

除了傳統的西式蛋餅，有酒店亦推出了具韓國與日本風味的蛋糕。歷山酒店推出了韓國士多啤梨忌廉蛋糕（$468）以及日本柚子慕絲蛋糕（$468），2款蛋糕分別加入了韓國士多啤梨與日本柚子醬，格外清香。即使母親未能出門旅行，蛋糕亦能為她們感受一點日、韓風味。

5. Giovanni Pina——雙層⽩朱古⼒雲尼拿慕絲蜜桃蛋糕

除了各大酒店，不少西餅店亦正售賣母親節蛋糕。源於意大利的Giovanni Pina推出了「雙層⽩朱古⼒雲尼拿慕絲蜜桃蛋糕」（$328），蛋糕以⽩朱古⼒雲呢拿慕絲為主體，⼝感柔軟綿滑。而蛋糕的夾層更擁有海綿蛋糕的經典餡-蜜桃果凍，有Q彈的口感。

（圖片授權：Giovanni Pina）

6 - 9. Mon cher

從大阪遠渡而來，在港開店的「過江龍餅店」Mon Cher亦趁母親節推出「花系」蛋糕。

（圖片授權：Mon Cher）

「花系」4款蛋糕——「 花の頌」（芒果、士多啤梨蛋糕）（$428）、「花の綻放」（士多啤梨蛋糕）（$408）、「花の堂島卷」（梨、黃桃、柑肉蛋糕）（$248），以及「甜心女神（母親節版）」（$508）均加入了新鮮水果與甜度不太高的忌廉，適合注重健康的媽媽。母親節版的「甜心女神」更以女神像為造型，甚為特別，定能讓母親眼前一亮。

「花の堂島卷」（何以諾 攝）

10-11. 四喜麵包西餅

除了大型連鎖式餅店，一些小店也為正尋找母親節蛋糕的大家提供選擇。在荔枝角、尖沙咀有分店的四喜麵包西餅，正接受大家預訂「花樣靚媽雜果蛋糕」（$268）以及「子想孖住你栗子蛋糕」（$268）。當中，「花樣靚媽雜果蛋糕」放滿牛油忌廉芝士唧花，繁花似錦，猶如一大片玫瑰花海，適合喜歡花的母親。

（圖片來源：FB@四喜麵包西餅）

12. The Cakery

除了傳統的蛋糕，有餅店推出屬新派的純素蛋糕。純素蛋糕於製作的時候不會加入雞蛋，適合茹素的母親和兒女一同分享。高級西餅店The Cakery的「My Queen我的女王」（$880）除了是純素蛋糕，口味亦多元，有多達8種味道給大家選擇，包括班蘭、有機黑朱古力、純素芒果等。蛋糕更有著后冠與珠寶的造型，讓母親倍感尊重，更添喜悅。