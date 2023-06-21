WeChat Pay HK聯乘屈臣氏消費券三重優惠！即拎$100減$10優惠

WeChat Pay HK再有消費券優惠！WeChat Pay HK今年與屈臣氏首次合作，推出3大獨家限定優惠，包括人人有份的$100減$10優惠、新用戶迎新獎賞高達$100電子優恵券、以及印花專區屈臣氏$5專屬優恵券，三重超值優惠，即去屈臣氏門市或網店入手夏日美妝防曬、健康產品、日用品等，掃貨時就抵上加抵! 即看如何領取屈臣氏消費券優惠。



WeChat Pay HK聯乘屈臣氏消費券優惠！新用戶$100現金券

（官方提供）

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優惠1.人人有份！即拎$100減$10優惠券

WeChat Pay HK向現有用戶及新用戶推出屈臣氏優惠。任何用戶前往屈臣氏門店並掃描宣傳海報的二維碼，即可獲價值$10的屈臣氏專屬電子優恵券一張，買滿$100便可使用。

▼$100減$10屈臣氏電子優恵券 領取步驟▼

前往屈臣氏門店，掃描店内宣傳海報的二維碼。

（官方提供）

優惠2. 新用戶送$100電子優恵券

WeChat Pay HK最新推出迎新優惠，新用戶獲贈最高$100屈臣氏迎新優惠，包括3張屈臣氏專屬電子優恵券，分別為「消費滿$200即減$20」、「消費滿$300即減$30」、「消費滿$500即減$50」電子優恵券各一張，均適用於屈臣氏門巿或網店。

（官方提供）

▼新用戶送$100屈臣氏電子現金券 領取步驟▼

前往屈臣氏門店，掃描店内宣傳海報的二維碼；或於WeChat App 內按>我>服務，先確保餘額顯示港幣HK$，然後點擊「優惠專區」並輸入專屬推廣優惠碼「WTS2023」，同樣可以領取$100屈臣氏專屬電子優恵券！

優惠3.印花專區兌換電子優恵券

WeChat Pay HK設有印花專區活動，任何用戶可以憑3個印花，兌換「消費滿HK$50即減HK$5」專屬屈臣氏電子優恵券一張，適用於屈臣氏門市或網店。每人每月最多可兌換2張。

▼印花專區兌換電子優恵券領取步驟▼

於WeChat Pay HK消費任何銀碼均可獲得印花，儲齊3個印花兌換$5屈臣氏專屬優恵券。立即到屈臣氏門市或網店掃貨啦！

消費券優惠｜WeChat Pay HK屈臣氏優惠 詳情

推廣日期：即日起至6月28日

推廣地點：屈臣氏門市及網店



推廣優惠

1. 新用戶迎新奬賞$100屈臣氏電子優恵券

2. 新用戶送$100電子優恵券

3. 印花專區兌換電子優恵券

