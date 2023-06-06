WeChat Pay HK百佳消費券優惠！新用戶送$100現金券　門店可換領

WeChat Pay HK百佳消費券優惠登場！WeChat Pay HK今年首度與百佳合作，推出3大獨家消費券優惠，當中包括新用戶送最高$100現金券、買滿指定金額減$10優惠，以及印花兌換現金券，即看百佳消費券優惠及領取詳情！



WeChat Pay HK消費券優惠！新用戶送$100百佳現金券

消費券就快到手，WeChat Pay HK最新推出百佳消費券優惠！WeChat Pay HK今年與百佳超市首度合作，並將推出3大限定獨家優惠，分別有迎新獎賞、買滿$100減$10優惠，及儲印花專區，向用戶送出專屬百佳電子現金券，其中新用戶更可以獲贈最高$100現金券，大家去百佳掃貨就可以抵上加抵！

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優惠1.新用戶送$100電子現金券

WeChat Pay HK今次特別推出迎新優惠，新用戶獲贈最高$100的百佳迎新優惠！新用戶可以前往百佳、FUSION、TASTE門店，掃描店內推廣物料的二維碼，待頁面跳至相關頁面後，就可以即時領取電子現金券。此外，用戶亦可以於WeChat Pay HK手機頁面上的優惠專區，輸入專屬的推廣優惠碼，即可領取百佳專屬電子現金券，非常方便！

今次$100迎新優惠，包含3張百佳專屬電子現金券，只要消費滿指定金額，即可以獲得指定金額的電子現金券一張。用戶於百佳門市或網店購物滿$100， 可獲即減$20電子現金券一張；購物滿$300，則可獲即減$30電子現金券一張；購物滿$500，可獲即減$50電子現金券一張。消費門檻頗低，用戶好容易就賺到優惠。

▼$100百佳電子現金券 領取步驟▼

優惠2. 新舊用戶買滿$100減$10

此外，WeChat Pay HK今次亦向新舊用戶推出百佳滿減優惠，任何用戶掃描店內推廣資訊的二維碼，均可領取「消費滿$100減$10」的百佳專屬電子現金券一張，適用於百佳門巿或PNS網購。

▼買滿$100減$10百佳電子現金券 領取步驟▼

優惠3.印花專區兌換電子現金券

WeChat Pay HK設有印花專區活動，任何用戶可以憑3個印花，兌換「滿$50即減$5」的百佳專屬電子現金券一張，每人每月最多可兌換2張。用戶只要透過WeChat Pay HK消費便能獲得印花，再以印花兌換專屬電子現金券。

（黃寶瑩攝）

▼印花專區兌換電子現金券 領取步驟▼

消費券優惠｜WeChat Pay HK百佳優惠 詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：百佳門市 (包括 FUSION、TASTE、 INTERNATIONAL、GOURMET、GREAT) & PNS 網購



推廣優惠

1. 新用戶迎新奬賞$100 百佳電子現金券

2. 新舊用戶買滿$100減$10優惠

3 . 印花專區3個印花兌換送$5百佳電子現金券

上述優惠均適用於百佳門巿及PNS網購。

