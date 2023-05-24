AEON優惠｜新出D24榴槤菠蘿包$16　傢俬電腦95折食材零食$3起

AEON周三新鮮日又到了！「新鮮日 」期間，逾40款商品以優惠價發售，零食、新鮮食品、飲品等最平$3就買到。全場電腦、床上用品、大型木器傢俬今日亦以95折發售。此外，AEON本週推出迎新優惠，只要即場登記成為會員，便可以得到$10優惠券。



AEON周三優惠日零食$3起

AEON 5月最後一個周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款食品、零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過40款人氣商品有優惠。

（羅君豪攝）

AEON周三新鮮日期間，多款零食、飲品及新鮮食材以特價發售，百福蒸煮豆腐、味源八寶粥、壽桃淮山麵只售$5。另外，還有低至$3的汽水與甜品，包括阿華田朱古力夾心棉花糖及四洲粒粒橙果汁。

（圖片來源：AEON）

此外，多種蔬果亦正以優惠價格發售，中國油麥菜（約500克）、中國帥瞳西瓜（約1.5公斤）、日本品種南瓜（7-8庄）分別售$10、$20及$30。另外，全場電腦、顯示屏、打印機、床上用品、大型木器傢俬、沙發亦正以95折發售，適合要為新居添置用品的朋友。

榴槤吉士菠蘿包 指定分店限時推出

AEON位於旺角、油塘、大窩口、康怡、黃埔、荔枝角以及屯門分店，今個星期還推出了市面鮮見的榴槤吉士菠蘿包。馬來西亞榴槤與港式包點合而為一，相當獨特，喜歡榴槤的朋友不要錯過。

限時迎新優惠 即場登記獲$10優惠券

除此之外，AEON本週特設迎新優惠，只要於今日內透過AEON電話應用程式「AEON Mobile」登記成為新會員，便可以得到$10電子優惠券。要留意，優惠券要在消費滿$100方可使用，優惠券亦只於今日有效，謹記取得後要盡快使用。

AEON 周三新鮮日

時間：5月23日（星期二）18:00 至5月24日（星期三）



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨。

