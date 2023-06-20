大帽山荔枝放題｜糯米糍、桂味多款無限時任食　附日期+收費+交通

大帽山荔枝放題！每年6月至8月是荔枝當造的季節，位於大帽山的果園今年再度推出荔枝放題，可以入園無限時任食多款不同品種的荔枝，包括糯米糍、桂味、觀音綠等，成人每位$100，即睇大帽山荔枝放題地址及交通詳情！



大帽山果園荔枝放題 無限時任食糯米糍、桂味等

位於荃灣川龍的大帽山農夫荔枝園將由6月24日起，舉行「2023香港大帽山荔枝節放題」，屆時大家可以入園親自採摘以及任食多款優質荔枝品種，包括糯米糍、桂味、無核荔枝、仙進奉，觀音綠、大岭山懷枝等，而且沒有時間限制，各位荔枝迷可以食返夠本。

大帽山荔枝放題每位收費為$100，6歲或以下（身高1.2米以下）免費；30人團體或以上每位$80（需要提前預約及付款）。不過要提提大家，記得食幾多摘幾多，不要浪費農夫的一番心血，如果吃不完需要帶走，將按港幣$30/磅計算。

如果想買果園的荔枝回家慢慢歎，可以先聯絡果園，並於場外交易：

1. 果園門口（自提）：3磅起，$30/磅

2. 村口停車場（自提），10磅起，$35/磅（需先預約並付款）

3. 其它區域交易（叫車送貨，車資到付），10磅起，$35/磅（需先預約並付款）



交通方面，可以乘搭小巴80號或九巴51號於大橋村下車；或可乘搭的士在大橋村停車場下車（曹公潭康樂中心再上約1,500米）。

大帽山農夫荔枝園

地址：荃灣荃錦公路大橋村口（沿引水渠步行約600米至S7100到達）

預約及聯絡電話：9587 6838（Whatsapp/Boson梁*荔枝先生）

開放日期：2023年6月24日至7月9日（預計）

開放時間：9:00am-6:00pm

收費：$100/位（到場支付：現金、微信或支付寶）；6歲或以下（身高1.2米以下）免費

