記者實試｜人氣雪糕店Aqua S　首見香港地標雪條、海鹽雪糕大滿足

夏天想食雪糕消暑，銅鑼灣登龍街有新店Aqua S，專售人氣海鹽雪糕、開心果海鹽扭紋和黑芝麻海鹽扭紋味，又有香港地標雪條、雲朵棉花糖，最啱打卡！行街經過時不妨試試。



星期二下午來到Aqua S，雖然是平日，但人流依然十分多，不乏情侶、學生、一班朋友來食雪糕，享受在炎熱天氣中清涼的感覺。

攝影︰黃寶瑩

（黃寶瑩攝）

實試海鹽雪糕 清爽口味新鮮感滿分

記者今次實試了「開心果海鹽扭紋」和「黑芝麻海鹽扭紋」雪糕。

「開心果海鹽扭紋」：提到開心果通常就立即想起新年零食，原本以為開心果味會偏鹹，但吃起來比想像中fresh，有種水果的清新感覺，不會很膩。「黑芝麻海鹽扭紋」：黑芝麻味比芝麻糊的味道淡一些，意外地與海鹽很夾，黑芝麻令海鹽的甜鹹味更突出，香味變得更濃郁。（筒$50、大杯$50、細杯$45）

Aqua S每兩星期就會轉新口味，最近就推出了開心果和黑芝麻味。款色多樣不怕悶，每次到店都會有新鮮感！想知道下次會出甚麼口味，留意Aqua S會在社交平台上發佈。

另外，店主Jennifer分享每次推出新款，配搭的2款新口味都有講究，通常會選擇兩款口味及感覺截然不同的雪糕，中西合壁，例如今次就選擇了芝麻（中式）搭配開心果（西式）。

除了雪糕，Aqua S也有香港地標雪條$45，包括鐘樓+摩天輪款，以及印有香港字樣帆船款。富香港風的特食甜品，相信是外地旅客訪港的打卡名物。記者也嘗試走出店外，對著天空打卡，效果滿分！

Aqua S雲朵棉花糖超夢幻

Aqua S的招牌雲朵棉花糖$75，配料包括焦糖味爆谷、爆炸糖、白雲般的棉花糖，再用pocky插上燒烤棉花糖，這些配料的靈感都源自於店主的童年回憶，集合一起製造出夢幻的感覺，洋溢少女感。店舖內掛著一塊十分搶眼的霓虹燈牌，寫上「I Got Served In Hong Kong」，用作打卡也是一流！Jennifer分享原來世界各地的分店都有這塊牌，例如「I Got Served In Melbourne」、「I Got Served In Malaysia」，等待大家到各地集郵。

店主推薦荔枝玫瑰、柚子味

店主Jennifer是一位香港人，當初在澳洲留學攻讀會計碩士，但發現自己對雪糕店更有熱誠，於是在悉尼開了第一間Aqua S。S代表了「Sea、Salt、Soft、Serve」，希望將海鹽雪糕清新的感覺帶給所有人。Jennifer好開心疫情之後，終於可以在香港開店，期望日後能夠研發出屬於香港人口味的雪糕。

Jennifer個人推薦夏日清爽的水果口味，例如荔枝玫瑰、柚子味等。之前在國外分店都試過推出特別的口味，例如蜜糖薰衣草、接木骨雲呢拿等。客人如果有想要的口味，可以在Aqua S社交媒體上留言，有機會你期望的味道會在下次的餐牌上出現。

Aqua S HK

地址：銅鑼灣堅拿道東1號地舖

