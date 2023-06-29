西灣河梅吉涮涮鍋放題$188起　任食日本黑毛和牛+豚肉+40款配料

梅吉涮涮鍋位於西灣河蘇豪東，提供日本北海道十勝黑毛和牛及千歲產米豚的放題套餐。現新店開張，由即日起至7月31日，推出優惠包括晚市優惠，以及免費獲取可種植新界有機蘑菇。



優惠1：晚市優惠

由即日起至7月31日，梅吉涮涮鍋推出晚市優惠，逢星期一至四，4人同行1人半價，留意每枱需下單同樣套餐才可享有優惠。

（圖片來源：梅吉涮涮鍋）

優惠2：免費新界可種植有機蘑菇

由即日起至7月31日，二人同行，消費滿$1000就可以免費獲贈可種植新界有機蘑菇一份。有機蘑菇可重複種植3次。

放題有咩食？

【1】可愛牛牛冰

堂食下單任何套餐或湯底，即會附上牛牛冰一個。餐廳提供 5 款手工熬製的特色湯底，中間放上自家製清雞湯製成的可愛牛牛冰，有得食又有得影，打卡一流！

【2】自家製飲品

餐廳有多款自家飲品，例如珊瑚抹茶珍珠、鮮龍眼肉爆珠冰茶等，茶飲配上爆珠等配料，好飲！

（圖片來源：梅吉涮涮鍋）

【3】梅吉火鍋外賣套餐

梅吉涮涮鍋有火鍋外賣套餐，在家也能輕鬆吃日本和牛，套餐價值$148，包括一份湯底、一份十勝和牛牛肉、海鮮及配料。

（圖片來源：梅吉涮涮鍋）

梅吉涮涮鍋

優惠日期：即日起至7月31日

地點：西灣河鯉景灣太康街 45 號 B 座地下 02B-07 號 GB 鋪

營業時間：11:30am - 11:30pm

查詢︰2205 8066

