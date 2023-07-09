白人飯｜窮人懶人恩物慳錢省時　內地打工仔早餐午飯新潮流抗通脹

近期，內地上班族興起了一種新飲食文化——流行吃「白人飯」。所謂「白人飯」，是指西方白人午膳時常吃的簡單菜式，以及往往容易製作、食材簡單、成本較低的。而「白人飯」之所以流行，與內地上班族現時正面臨的工作環境有莫大關係！



內地打工仔潮食白人飯！

從內地多個網上討論區與社交媒體上的帖文可見，內地上班族近期流行吃「白人飯」。有網民表示每當午膳時間，總會看到同事吃白人午膳時常吃的簡單菜式，包括沙律、夾心餅、三文治、乳酪等，甚至乎自己也開始會吃上這些菜式。

除了這些常被白人當作午餐的食品，「白人飯」一詞亦開始涵蓋一些能夠容易製作、成本較低、食材簡單的中式菜餚，例如淨麵、包子等。此外，愈來愈多內地網民紛紛在網上討論區與社交媒體分享自己研製的白人飯菜式。

（圖片來源：小紅書）

源起模仿白人 慳錢省時成流行

根據馬來西亞媒體報道，內地「白人飯」的源起，是部份內地「打工仔」模仿白人的飲食習慣而成的，隨後引起了風潮。而「白人飯」之所以流行，是上班族從模仿之中，發現白人常吃的食物款式因食材簡單而便宜、不用花太多時間進食，從而能夠省下不少支出與用膳時間，尤其適合懶人與窮人。

（圖片來源：小紅書）

有內地網民在討論區上表示，「白人飯」是內地各行各業興起，某程度是反映了上班族現時正面臨的工作環境欠佳。不少「打工仔」的工時長、工作量大、職場節奏急速，未有時間好好用膳或預備午餐，才使易製作的「白人飯」流行起來。

（圖片來源：小紅書）

除此之外，內地不少「打工仔」薪金不高。在以往數年的疫情封控導致高通脹下，薪金追不上物價。「白人飯」成本低的特點，正吸引了低收入的上班族追隨這股攜帶輕盈午餐以減省開支的熱潮。若「白人飯」熱潮沒有退卻跡象，即上班族的待遇可能沒有怎樣改善了。