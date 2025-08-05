黑雨交通最新消息｜地鐵／巴士／飛機等安排一文看清｜持續更新

黑色暴雨警告現正生效。天文台於今日（4日）清晨5時50分改發黑色暴雨警告信號，根據現時評估，黑色暴雨警告信號至少會維持至上午11時。由於天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。如果仍要外出上班，可以參考以下公共交通工具的暴雨下交通安排。



香港多處洪水未退（黃學潤攝）

黑雨交通安排【1】巴士

【1.1】城巴

城巴整體服務維持正常。不過受暴雨影響，導致交通受阻或水浸，途經石澳、赤柱、大潭、西貢等地方之巴士路線整體行車時間可能延長。

【1.2】九巴及龍運

受沿線道路嚴重水浸或山泥傾瀉影響，以下路線臨時暫停服務：

路線51 [荃灣（如心廣場）- 上村（循環線）]

路線94 [西貢 ⇌ 黃石碼頭]



以下路線須臨時改道：

路線64K [元朗（西）⇌ 大埔墟站]

路線65K [梧桐寨（白牛石）→ 大埔中心]

路線73 [粉嶺（華明）⇌ 大埔工業邨]、73A [粉嶺（華明）⇌ 愉翠苑]

路線73B [全安路（那打素醫院） - 上水（循環線）]

路線74C [大埔（九龍坑）→觀塘碼頭]

（來回程臨時取消康樂園至帝欣苑各站*）



【1.3】港鐵巴士

港鐵巴士服務維持正常。

黑雨交通安排【2】港鐵

港鐵全線服務維持正常，不過由於預料會有大雨，以下車站出入口將暫時關閉以便作防護措施：

深水埗｜A2

彩虹｜A1

黃大仙｜B3



部分港鐵車站出入口暫時關閉。

黑雨交通安排【3】電車

香港電車沒有發出特別交通安排消息，但根據過往黑色暴雨警告信號下實施的交通安排，全線電車暫停服務直至黑色暴雨警告信號除下。

黑雨交通安排【4】纜車

【4.1】昂坪360

受惡劣天氣影響，纜車服務暫停直至另行通知。

【4.2】山頂纜車

山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台428於黑色暴雨警告信號期間暫停服務。若警告信號於當天下午六時或之前取消，山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台428的目標是在三小時後重新開放。當警告信號於當天下午六時之後取消，山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台428將不會開放。

黑雨交通安排【5】飛機

根據機管局網站，在暴雨下多班航班如常升降，並未受到影響。

黑雨交通安排【6】渡輪

【6.1】新渡輪

根據新渡輪網頁，全部航線目前維持正常服務。