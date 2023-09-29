新森林佐敦總店9.30結業　網民分兩陣︰不可惜變質vs大份抵食難得

新森林佐敦總站結業！以焗飯、焗意粉而知名的新森林焗の專門店，日前在官方Facebook專頁上宣佈其位於佐敦的總店將會於9月30日結業，並邀請客人到其他分店再次光臨。消息傳出，有網民對餐廳抵食的飯餐感到不捨，但亦有網民表示餐廳已沒有昔日般好，並表示餐廳變質後已未再到訪。到底為甚麼網民會這樣說？



新森林焗の專門店以焗飯而知名（圖片來源：IG@tinarsk）

新森林焗の專門店9月26日在官方Facebook專頁上宣佈，其位於佐敦的總店將會於9月30日結業。店方形容餐廳自1998年開業以來經歷疫情及社會變遷，能堅持至今已算是得來不易。店方亦在結業告示中提到將總店結業已經過慎重考慮，並表示期待客人到其他分店再次光臨。

（圖片來源：新森林焗の專門店）

消息傳出後有網民表示不捨，形容新森林的焗飯大份又抵食，更表示在新森林下午茶時段能以約$40的低價鋸扒，其他餐廳辦不到如此抵食。另有網民表示，結業讓人少一個選擇，亦有人感謝餐廳為素食者供應素食。

（圖片來源：IG@yuet_fooddd）

網民這樣說：

不過，另有網民表示對餐廳結業不感可惜。有網民表示餐廳職員態度惡劣，使人不快。此外，有人表示部份餐點的份量少，飯亦很乾，難以入口，認為食物質素欠佳。更有聲稱自己光顧餐廳多年的網民表示，看著餐廳質素日漸下跌，當年喜愛的白汁味道已變，美好回憶不復再。

網民這樣說：

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網民：低價係優點 餐廳長期支持慈善機構

不過亦有網民表示，餐廳的價錢低，雖然食品質素未必高，但已幫助到不少人減省支出。

（截圖來源：FB@香港茶餐廳及美食關注組）

《香港01》「好食玩飛」記者早前亦曾到訪餐廳位於中環的分店，留意到餐廳長期支持社會上的弱勢社群，例如於店內與餐牌上呼籲客人成為義工協助有需要人士，亦有告示交代餐廳會將指定收入捐出予慈善機構。餐廳亦有推廣環保，勸籲客人愛惜森林資源。

新森林總店

地址：九龍佐敦庇利金街55號地舖

營業時間：07:30 - 22:15（9月30日後結業）

電話：2375 5237

