AEON優惠｜日本即食麵福袋特價6包麵+午餐袋+餐具$45　附訂取方式

AEON優惠！日本即食麵是不少人喜愛的日本食品之一，而AEON目前則正推出「日式和風麵食連日式午餐袋套裝」優惠。套裝不但包含出前一丁、拉王、U.F.O等4款、共6包的人氣日本即食麵，更附有餐具盒以及午餐袋。套裝目前以低至$45的優惠價讓大家訂購，即睇套裝的優惠詳情與訂購途徑。



日本即食麵是不少人喜愛的日本食品之一（何以諾攝）

AEON日本即食麵套裝$45！包4款麵連餐具、午餐袋

AEON目前正推出「日式和風麵食連日式午餐袋套裝」優惠。大家只要進入AEON官方網上商店「aeoncity.com.hk」，便能夠以$45的優惠價訂購套裝。套裝包含的人氣麵食品牌、數目如下：

日清U.F.O.炒麵 日式醬汁味即食麵2包；

日清拉王 醬油味即食麵（非油炸）2包；

北海道一丁小麥粉麻油味即食麵1包；

北海道一丁雞白湯味即食麵1包；

餐具盒1件；

日式午餐袋1份



（圖片來源：AEON）

裝套於即日10月23日期間可供訂購。訂購後，大家需於10月30日至11月20日期間，於各大指定的AEON顧客服務部換取，換取時間為每日10:00至22:00。喜愛出美一丁、拉王等即食麵的朋友，謹記不要錯過優惠。

日清多款麵食都深受一家大細喜愛（圖片來源：日清）

AEON「日式和風麵食連日式午餐袋套裝」

訂購日期：即日10月23日

訂購渠道：AEON官方網上商店「aeoncity.com.hk」

換領日期：10月30日至11月20日

換領地點：指定的AEON分店，詳情可參閱

https://www.aeoncity.com.hk/preorder_zh/g020524229.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=nissen45&fbclid=IwAR1ro1piQQnVNt6fU4vXkc6itfy4x_cmV-Lcny2DTGraeXL3Ts0aAeReiWw

