車手送外賣Pizza壽司全歪晒　網民笑問上完秋名山？夾胳肋底送？

日常生活離不開叫外賣，外賣平台車手為求準時快捷將外賣送到，開車快！但如果撞啱送Pizza、壽司、湯麵…車開得太快，食物隨時歪晒又瀉晒。網民將一張已變型、歪歪斜斜的Pizza分享到社交平台，問究竟車手如何送？搞到「打完風咁款」，網友笑答︰「可能上完秋名山？抑或夾胳肋底送？」原來曾受害的Pizza眾多，帖文釣起一票共鳴。



(圖片截圖：Facebook@飲食黑店大全（全港食店質素/ 價錢/服務關注組))

如上圖所見，好好的一塊大Pizza變成「擠逼戶」側埋一邊，網民覺得詫異。隨後不少曾身同感受的網友也紛紛上載舊照片，疑車手風馳電掣送外賣，搞到Pizza、壽司面目全非，「餸」又歪、餡又斜，成份食物泊埋一邊扁塌塌。

按圖有車手送外賣Pizza壽司歪晒圖集︰

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部分網民覺得情況有趣，並忽發其想。車手難道是《頭文字D》藤原拓海？掟了一轉郡馬秋名山（實名︰榛名山）五連髮夾彎嗎？「好搞笑！個Pizza究竟經歷咗啲乜事會搞成咁？Pizza—定有個故事...應該上完秋名山，經過五連髮夾彎，好厲害嘅車手，極速飄移，一睇個Pizza就知佢手車辣啦！但無放杯水在車頭，可能個彎轉得急得滯，飄移入彎失敗。」有網民卻打趣笑問︰「抑或胳肋底夾住送？Pizza 好似俾人𢫏咗兩巴掌。」

(圖片截圖：Facebook@飲食黑店大全（全港食店質素/ 價錢/服務關注組))

性格比較開朗樂觀的網民認為另類藝術要另眼相看才能平伏心情︰「食落肚咪又係一樣，唔緊要啦，唔影響味道，邊個話Pizza—定要圓？藝術既嘢～又要快，又要準時，係咁上下啦。」

曾經深深「受害」的Pizza主人也公開自己份Pizza及壽司的「傷勢」，湯麵也曾遭殃，安慰帖主不要太傷心了︰「你都好啲，我啲餸（Pizza餡）直頭飛埋一邊。你嗰個都仲叫睇到係啲咩！我嗰嚿直頭面目全非，唔知以為個司機揸車暈車浪嘔出嚟。」「其實呢個Pizza叫做好正常，當日我一開我個 Pizza...好彩退返晒錢畀我。」「我試過呢間嘢送上門，碗麵得返兩條。」「試過壽司送到來變成一堆。」

預訂食物抵達後走晒樣，有網民問起可否獲得賠償？「咁嘅樣，無理由唔要求換過啩？」曾遭遇類似事情的事主跳出來回應︰「可以叫佢退返錢，之前都試過，係可以的。」「我之前都試過，跟著搵返佢（外賣平台）公司，攞過全新。」也有人提出其他意見包自己份Pizza平安無恙︰「叫餐廳送好過，包無事。Pizza外賣只可以嗌返Pizza店自己外送，冇就唔好嗌。」「車手係有專用箱既，不過啲人唔用～上面專放大Pizza，可以獨立拎出嚟用。」

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