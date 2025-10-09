大排檔推介21大｜港九新界！招牌煲仔飯／火焰牛柳粒／炭火燒雞

大排檔推介｜大排檔是香港特色餐飲文化，隨著市區發展近年已買少見少，《香港01》「好食玩飛」記者精選21間香港人氣大排檔，港九新界都有，有間開足24小時、有間仲免加一添！珍視港式情懷的你不可錯過！即睇下文啦！



港島區

大排檔推介【1】祥囍煲仔小廚——鑊氣小炒／招牌煲仔飯

祥囍主打鑊氣小炒和煲仔飯，網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯，臘味蝦乾飯米飯乾身，炭香味突出，每一口都可以品嚐出臘味本身的油分香氣！此外，椒鹽鮮魷、芥末蝦球、蒜粉蒸大元貝等都是熱門菜式，鑊氣十足之餘，份量也不惹少。不妨先叫一個煲仔飯，再加幾碟小炒和朋友一同分享！

地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下5A號舖



大排檔推介【2】盛記大排檔——椒鹽鮮魷／生炒骨／炒蜆炒蟹

身處中環鬧市的盛記，已屹立在中環逾50年歷史，是香港為數不多的合法經營大牌檔之一，在下午時分，總會看見行人道上的大排檔坐滿了西裝筆挺的上班族，與懷舊的老店相映成趣。盛記主打各式的風味小炒，例如椒鹽鮮魷、生炒骨、炒蜆炒蟹等。

盛記

地址：中環士丹利街63號

電話：2541 5678



大排檔推介【3】東寶小館——招牌風沙雞／蝦多士／戰鬥碗

大排檔「東寶小館」原於北角擁有三十年的歷史，在2022年，店家接到食品環境衞生署的通知，要求突然結業。僥倖的是，在不到兩個月的時間內，老闆已經找到了新的地方，在灣仔重新開業！新店的面積雖然只有舊店的三分之一，但相對而言有更大的彈性。他們保留了所有的菜式，並新增了兩道新菜，包括冷凍鮮魷和冷凍沙白蜆，加上招牌菜「戰鬥碗」也完整搬到了新店，許多食客都大讚味道無變，值得推介。

東寶小館

地址︰灣仔謝斐道303號凱聯KONNECT 2樓

電話：2880 9399／2880 5224



大排檔推介【4】大排檔小炒——鐵板黑椒龍蝦／火焰鹽焗奄仔蟹

位於銅鑼灣的大排檔小炒絕對是當區的人氣食店之一！大排檔裝修簡單帶有港式風味，樓底高，檯與檯之間有適當距離，就算人多都可以食得舒適！招牌菜色鐵板黑椒龍蝦，將龍蝦斬件再以洋蒽伴炒、用鐵板上菜、即場淋上黑椒，龍蝦厚肉彈牙，醬汁非常惹味！另外亦推薦拔絲咕嚕肉、黃金脆鮮魷、火焰鹽焗奄仔蟹、避風塘五頭鮑魚，全部都是功夫菜！

地址：銅鑼灣駱克道405-419號華發大廈地下A號舖

電話：2336 6664



九龍區

大排檔推介【5】新肥泉海鮮大排檔——必試鮑魚雞煲／黑椒薯仔牛柳粒

喜歡吃鑊氣小炒的，位於佐敦的新肥泉海鮮大排檔就不能錯過！作為街坊熟知的人氣大排檔，經常大排長龍。熱門菜式包括鮑魚雞煲、黑椒薯仔牛柳粒、椒鹽雞軟骨等等，其中鮑魚雞煲用料絕不馬虎，鮑魚肥大肉厚、鮮嫩彈牙，雞肉亦相當入味，配搭京蔥、洋蔥、秀珍菇、鮮冬菇等吸汁配菜，非常惹味！

地址：佐敦寶靈街17號官涌市政大廈2樓熟食中心



大排檔推介【6】新錦園大排檔——生炒骨／霸皇雞／椒鹽鮮魷／椒鹽墨魚嘴

新錦園大排檔位於大角咀市政大樓附近，一到晚市時段氣氛便會非常熱鬧，充滿大排檔風情。餐廳的招牌菜式包括生炒骨、霸皇雞、豆豉蒸鱔、椒鹽鮮魷、椒鹽墨魚嘴等，款款都充滿鑊氣，而且相當足料，是大角咀街坊熟知的大排檔！

新錦園大排檔

地址：大角咀福全街63號大角咀市政大廈2樓

電話：2393 1410



大排檔推介【7】品香樓中西風味餐廳——City、BU學生回憶／火焰蜜椒牛柳粒／風沙雞

位於石硤尾的大排檔品香樓，是城大、浸大學生的宵夜食堂，甚至不少人也會慕名而來！網民推薦火焰蜜椒牛柳粒、風沙雞、南乳豬手等菜式，火焰蜜椒牛柳粒的份量不算多，不過最特別是店員姨姨會表演一番火焰燃燒，是個不錯的體驗！而風沙雞是皮脆肉嫩，好有鑊氣！至於飲品方面，街坊街里都推薦凍朱，濃郁的朱古力口味加上忌廉和朱古力粉，邪惡到爆！

品香樓中西風味餐廳

地址：石硤尾南山村南山商場平台204-205及210-213號舖

電話：2778 8791



大排檔推介【8】金妹記大排檔——炸大腸／炸豬手／馬拉荔枝炒飯

位於尖沙咀的金妹記大排檔每晚都大排長龍，可見其受歡迎程度！雖然食飯要等位，但上菜速度非常快，而且碟碟超足料、夠惹味、有鑊氣！尤其椒鹽粟米、炸大腸、炸豬手及馬拉荔枝炒飯更是人氣推介，炸大腸啖啖脆卜卜、炸豬手醃製得夠入味、馬拉荔枝炒飯更有甜甜的荔枝肉，趁熱食更滋味！

地址：尖沙咀金巴利道45-47號金巴利廣場地庫

電話：6690 8809



大排檔推介【9】港味大排檔——免加一／魚香茄子煲／沙爹肥牛粉絲煲

於2024年11月開幕的港味大排檔，推岀開幕優惠！煲仔小菜孖寶套餐$148，在煲仔系列和小菜系列上各選一道，份量適合兩個人，仲要免加一！人均只需$74！在煲仔系列中，有魚香茄子煲、薑母鴨煲、沙爹肥牛粉絲煲等；而小菜系列中，有蜜豆炒鮮魷、酥皮牛腩等。

港味大排檔

地址：尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心地庫

電話：9277 5310



大排檔推介【10】女人街食飯公司——黑松露鮮蝦多士／慢煮醉鮑魚／杏汁燉豬肺湯

近年來，女人街食飯公司成為港人大熱飯堂，有80年代味道的裝修，加上抵食，吸引不少食客，所以記者建議大家記得訂座。店內大熱菜式有黑松露鮮蝦多士、慢煮醉鮑魚、杏汁燉豬肺湯等。黑松露鮮蝦多士非常鬆脆，加上黑松露醬料，愈食愈滋味！呢度除咗有香口美食、小菜之外，還有靚湯飲，人人都大讚杏汁燉豬肺湯，加入杏汁令湯頭會有點奶油質感，口感特別又補身！

女人街食飯公司

地址：旺角通菜街1A-1L威達商業大廈1樓B室

電話：2685 1618



地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽大廈地庫A號舖

電話：2388 6111



大排檔推介【11】愛文生飯店——黑椒薯仔牛柳粒／豉椒炒蜆／小炒王

位於香港九龍深水埗、荔枝角交界的「愛文生飯店」是香港碩果僅存的綠色鐵皮大排檔，開業於1956年，已有近70年歷史，曾是碼頭工人、漁民的聚腳地，現在成為了上班族、朋友聚會的地方，經常出現人頭湧湧的情況。傳統大排檔的名菜黑椒薯仔牛柳粒、豉椒炒蜆及椒鹽九肚魚都是這裡的招牌菜，每一道菜都充滿滿滿的鑊氣，就連外國遊客也慕名而來。

愛文生飯店

地址：深水埗石硤尾街1號地下B-C號舖

電話：2393 9315



大排檔推介【12】醉和里——開足24小時／獲獎大排檔

位於黃大仙冬菇亭的醉和里，是由三家冬菇亭元老「醉記」、「三和」及「利興」合作經營的大排檔，特色是年終無休地開足24小時。餐廳曾獲得中國飯店金馬獎、國際旅客最喜愛的香港大排檔餐飲名店獎及最佳風味特色香港餐飲名店獎等獎項，早上有粥品，下午供應碟頭飯，晚上就供應過百款充滿鑊氣的小炒及打冷美食。

醉和里

地址：竹園黃大仙下邨正德街熟食亭2號舖

電話：2323 1703



大排檔推介【13】榮發大排檔——價錢平民／蒜蓉蒸開邊蝦／潮州蠔餅

榮發大排檔是一間逾35年的老店，也是不少旅遊書推介過的大排檔。榮發大排檔就在廟街的熟食市場，可順道逛逛廟街及感受廟街飲食文化。餐廳主打多款鑊氣小菜及海鮮料理，價格較為平民化，加上份量十足，吸引不少本地人及遊客前往。推介試試蒜蓉蒸開邊蝦、潮州蠔餅、菠蘿咕嚕肉及避風塘炒蟹。

榮發大排檔

地址︰佐敦吳松街29-39號臨時熟食小販市場地下6-8號舖

電話：2388 1666



大排檔推介【14】合興大排檔——韭菜豬紅／薯仔牛柳粒

合興大排檔位於九龍灣啟業村啟業街，開業已經超過30年，是區內人氣大排檔。除了有鑊氣小炒外，還有生猛海鮮以及潮州打冷等，當中招牌菜式包括韭菜豬紅、薯仔牛柳粒、薑蔥魚腩煲、潮州煎蠔餅、香橙骨等等，不少人食過都指啖啖肉又夠鑊氣，和朋友結伴去人均約$150，幾抵食！

合興大排檔

地址：九龍灣啟業村啟業街5號熟食亭

電話：2796 7986



大排檔推介【15】妹記大排檔——招牌炸豬手／墨魚咀／鬼馬油炸鬼

食大排檔等於又熱又逼？於旺角及尖沙咀都有分店的妹記大排檔，環境企理又有冷氣，便是怕熱焗的人的不二之選！這兒主打一系列地道小炒，必食原隻脆皮炸豬手、黑椒薯仔配安格斯牛柳粒和煎蠔餅等美味小菜，吃香口惹味小菜同時，不忘要歎埋冰涼爽口的戰鬥碗啤酒，絕對是一場美食盛宴！

妹記大排檔

地址：旺角通菜街1A-1L威達Deli 2商業大廈2樓B號舖

電話：2833 6228



地址：尖沙咀金馬倫道5號太興廣場3樓

電話：2721 2123



新界區

大排檔推介【16】金沙角美食小廚——脆皮炸大腸必試

位於沙田圍的金沙角美食小廚，位置鄰近沙田圍站，地點就腳，是不少街坊推介的大排檔。餐廳非常旺場，小菜不但選擇眾多，且充滿鑊氣兼份量驚人。推介菜式包括脆皮炸大腸、豉油皇鵝腸、椒鹽鮮魷等，價錢大約在$80至$100不等。

地址：沙田博康邨熟食中心地舖



大排檔推介【17】富記大排檔——必試招牌種運雞／小炒皇

位於大圍隆亨村熟食亭的富記大排檔，曾推出晚市滿$200，可以$38加購小菜優惠，惠及街坊街里，食物價錢不但平民化，而且份量十足，被街坊稱為良心大排檔。招牌菜有招牌種運雞、椒鹽九肚魚、富記小炒皇等，當中招牌種運雞雞肉嫩滑，配搭秘製南乳醬更惹味，值得一試！

富記大排檔

地址：大圍隆亨村熟食亭5-12號舖

電話：2696 3497



大排檔推介【18】阿三大牌檔——脆皮咕嚕豬頸肉／Wasabi魚皮／星洲奶油蝦

阿三大牌檔位於大埔舊墟，主打傳統懷舊粵菜，提供鑊氣小炒、煲仔小菜、時令海鮮等充滿大排檔風味的餐點。不少網民推薦脆皮咕嚕豬頸肉、黃金豆腐、星洲奶油蝦及Wasabi魚皮。脆皮咕嚕豬頸肉掛汁度爆燈，甜甜酸酸口感豐富；黃金豆腐外脆內滑，豆味香濃；星洲奶油蝦蝦球肉質彈牙，啖啖肉；Wasabi魚皮大條又彈牙，食落非常過癮！

地址：大埔舊墟直街4-20號美新大廈地下B1號舖

電話：6122 2868



大排檔推介【19】多多雞大排檔——星星師傅炭燒豬頸肉／招牌即燒炭火靚雞

多多雞大排檔是元朗性價比高的餐廳之一。大排檔以其招牌燒炭火靚雞而聞名，燒炭火靚雞即叫即燒，以大瓦缸高溫炭火秘製，外皮酥脆、內裡肉嫩多汁且帶有炭香味！另一人氣之選星星師傅炭燒豬頸肉，豬頸肉超厚切，邊緣夠脆、肉質爽口，份量超足！

地址：元朗又新街37-51號富祐閣地下14號舖

電話：4664 4471



大排檔推介【20】楚撚記大排檔——豬油拌飯／辣酒煮花螺／芫荽皮蛋鯇魚

楚撚記同樣是用餐環境舒服的室內大排檔，共有三間分店，總店在土瓜灣、分店在西環、最大旗艦店則在荃灣，主打一系列鑊氣小炒及撚手小菜！楚撚記小菜款式眾多，當中最出名莫過於豬油拌飯、秘製辣酒煮花螺、香煎自家韭菜粿、香濃南乳粗齋煲、一口脆炸雙重芝士波波及古法生扣蝦籽等等，菜式結合新派及舊派煮法，令人嘗到與別不同的大排檔風味！

楚撚記大排檔

地址：荃灣川龍街118號百悅坊地下至1樓

電話：3997 3661



地址：土瓜灣馬坑涌道2C號寶光大廈地下C及D號舖

電話：2515 1500



地址：西環石塘咀皇后大道西554-560號日富里百好大廈地下1號舖

電話：2878 1118



大排檔推介【21】陳根記——芒果一口脆、Wasabi蟹籽手撕雞

陳根記是沙田禾輋邨冬菇亭馳名老字號，現已搬遷至石門，新店已轉為室內大排檔，卻不乏大排檔特色，霓虹燈、偽鐵皮天花、懸吊價錢牌，氣氛良好。這兒必食招牌名物「芒果一口脆」，冰凍芒果搭配炸到熱辣辣的忌廉班戟，冰火交融好正！ 另外，Wasabi蟹籽手撕雞都是必食推介，手撕雞鮮嫩，配合些許辛口的Wasabi，好惹味！

陳根記

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場2期地下5號舖

電話：2606 1390



