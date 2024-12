火鍋放題18間推介｜天文台料周日跌至16度　打邊爐和牛、海鮮推介

火鍋放題|天文台預料周日(12月8日)開始氣溫急降,市區最低氣溫跌至攝氏16度。天氣轉冷,最適合就是吃「暖笠笠」的食物禦寒,那麼打邊爐肯定是首選!以下為大家精選全港18間人氣火鍋放題店,選擇遍及旺角、尖沙咀、銅鑼灣、將軍澳等多個地區,即睇香港火鍋打邊爐推薦!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

火鍋放題推介【1】火水爐冰室火鍋 —— 安格斯牛肉/海蝦/懷舊風裝修

旺角的「火水爐冰室火鍋」以懷舊的「老香港」風格設計,相當有格調。大家在店裡可以一邊欣賞製成店名以及懷舊金曲歌詞霓虹燈、舊式馬賽克地磚,一邊任食安格斯牛肉、蠔、海蝦等美食。

地址:旺角煙廠街33號朗廷軒1樓



火鍋放題推介【2】天鳥居酒屋 —— A5宮崎和牛/超過30款火鍋配料

日式小店「天鳥居酒屋」不但有日式小食,更供應日式放題火鍋。餐廳4個套餐適合喜愛不同口味與味道的朋友,包括五花腩豚肉套餐、美國牛頸脊套餐、極上安格斯牛小排套餐以及日本A5宮崎和牛套餐。

所有套餐還包括任點即炸響鈴、日式手打烏冬及拉麵等超過30款火鍋配料,以及太卷、三重芝士大蝦飯卷、芝士年糕、吉列蝦等20款的小食可供任點,非常適合愛吃日本菜的朋友。

營業時間:12:00 - 17:00;17:30 - 22:30

地址:天水圍T town 2樓北翼N212號舖



😍海洋公園萬豪酒店 - 海岸酒廊限時優惠👇🏻

火鍋放題推介【3】麻辣小聚 —— 麻辣小龍蝦/鮑魚雞煲/烤魚鍋

喜歡麻辣感覺的朋友,不要錯過「麻辣小聚」的2小時「川辣海鮮火鍋放題」。大家便可以在2小時內,無限量任食麻辣小龍蝦、水煮魚鍋、生猛海鮮以及和牛等美點。此外,魔鬼醬鮑魚雞鍋也是店內的招牌菜,鮑魚吸盡辣汁,非常惹味!

地址:

旺角彌敦道575號Ladder Dundas 6樓;

觀塘偉業街93號93WYS 19樓



火鍋放題推介【4】斗滾 —— 打邊爐之餘仲可以蒸海鮮、煮雞煲!

嫌淨打邊爐欠新意的朋友,可以到「斗滾」一趟。「斗滾」不但提供雞煲以及讓大家之後加湯後一併打邊爐,更有器皿讓大家即蒸時令海鮮,相當豐富。一次過滿足喜歡不同口味的朋友。

斗滾 —— 打邊爐之餘仲可以蒸海鮮、煮雞煲!(圖片來源:斗滾)

地址:

石塘咀山道54-66號適安大廈地下A號舖及1樓AB號舖;

佐敦佐敦道26E號寶輝閣2樓



火鍋放題推介【5】一鍋堂 —— 一人鍋/首推冬陰功湯底

「一鍋堂」主打「一人一鍋」,即使一個人打邊爐,也不用怕尷尬,或食物份量太多。當中推介冬陰功湯底,酸酸辣辣超級開胃,而且夾帶香茅味,相當正宗!另外套餐必試安格斯牛肉,油脂分佈平均,而且非常有肉味!喜歡炸物的,也不要錯過熟食區的炸牛奶卷、炸饅頭酥酥脆脆,非常香口!

地址:

旺角豉油街60-104號XX Arcade東翼2樓(旺角)

旺角彌敦道628號瓊華中心6樓(瓊華中心)

葵芳興芳路223號新都會廣場6樓601-610號舖(葵芳)

荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心19樓(荃灣)



火鍋放題推介【6】肉蒲團火鍋放題 —— A4和牛、多款肉類任選

旺角的「肉蒲團火鍋放題」,套餐C更可選A4和牛,更有多達15款不同部位的肉類可供選擇,適合各位「食肉獸」。餐廳更有啤酒、汽水、茶飲任飲,與三五知己聚會最適合不過!

地址:旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈2樓A號舖



火鍋放題推介【7】味火鍋 —— 無限時/佛跳牆、龍蝦、焗蠔

怕放題時間太短而讓人掃興的話,可以選到「味火鍋」。「味火鍋」不設入座時限,最長可以享用7小時,而且有多達10款湯底可供選擇,當中包括沙嗲鍋、大排檔豬骨鍋、特濃喇沙海鮮鍋花膠竹絲雞鍋等。而打邊爐前,餐廳更會供應頭盤,有芝士龍蝦、芝士焗蠔、佛跳牆等選擇,超抵食。

地址:旺角彌敦道678號華僑商業中心3樓



火鍋放題推介【8】相馬日式火鍋 —— 龍蝦雞煲火鍋放題/無限時

「相馬日式火鍋」供應多種美國、日本精彩食材。例如美國特選牛肩胛、日本水產等。而餐廳更推出「無限時大閘蟹」放題火鍋,大家享用大閘蟹後,便可以開始打邊爐,而且還可吃到多款蒸海鮮,非常大滿足!

觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓B2號舖(觀塘)

荔枝角長義街10號昌隆工業大廈1樓B-C號舖(荔枝角)

西營盤德輔道西321號瑧璈1樓2B號舖(西營盤)



火鍋放題推介【9】牛站(駅)—— 任食燒乳鴿皇/任飲日本酒

牛站主打120分鐘放題套餐,設有美國精選牛、SRF美國極黑和牛片,以及美國精選牛等放題套餐。除牛肉外,餐廳還可任食西班牙豬五花片、手打墨魚滑、手切封門柳、帆立貝及象拔蚌片等,熟食還有一般火鍋店較為少有的燒乳鴿皇,而且是任食!

如喜歡小酎兩杯,放題套餐還包本地及日本啤酒、清酒、梅酒任飲,最適合好酒好肉的朋友!

地址:

旺角彌敦道601號創興廣場2樓;

尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈1樓102號舖;

銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期11樓;

觀塘道414號1亞太中心6樓



火鍋放題推介【10】阿爺八鮮鍋 —— 任食雞煲/送海鮮大併盤

喜歡海鮮的朋友,可以去阿爺八鮮鍋!餐廳主打2.5小時海鮮雞煲放題,入座即送時令海鮮大併盤,包括龍蝦、虎蝦、鮑魚、大元貝、奄仔蟹等,之後還可無限追加8款精選海鮮。除海鮮,餐廳的放題餐也可任食雞煲,無限追加各式配料,如河鮮、手工餃、手打丸、豬牛雞及蔬菜等,選擇多多。

地址:尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈1樓A&B號舖



火鍋放題推介【11】牛大人 —— 台灣直送豬血糕/花雕酒雞/上腹牛五花

牛大人主打台式火鍋放題,向來以CP值爆標著稱。餐廳設有4個不同規格的120分鐘放題套餐,最平套餐也可任食上腹牛五花、紐西蘭羊肉卷、西班牙豬梅肉、花雕酒雞、各式台灣直送手打丸及小食、粉麵飯、甜品及飲品,CP值爆標!此外,餐廳也設有10款湯底可供選擇,當中以台灣鳳梨雞鍋及薑母鴨鍋最受歡迎!

地址:牛大人分店設眾多分店,地址可參閱官方網站資料。



火鍋放題推介【12】18樓雞煲火鍋專門店 —— 舊戲院主題/花膠/雪花肥牛/

18樓雞煲火鍋裝修以港式舊戲院為主題,玩味十足!食物方面,餐廳主張提供多款火鍋套餐,大家可以按個人喜好選擇適合的套餐!雞煲醬汁香辣濃郁,雞件雞肉嫩滑皮薄,質素不錯!打邊爐又可任食美國雪花肥牛、豚肉片、羊肉片、鮮蝦及花膠等等,用手機落單,配料很快送齊,上菜速度快也獲得網民讚賞。

地址:

荃灣眾安街55號大鴻輝中心18樓;

旺角彌敦道593號-601號創興廣場18樓



火鍋放題推介【13】新南苑私房菜 —— 麻辣雞煲

新南苑私房菜主打麻辣雞煲火鍋放題,同樣先食雞煲,後打邊爐,並設有多款120分鐘及180分鐘的火鍋放題套餐,有著逾30款的肉類及魚類配料供應,午市還可食小菜套餐及日式丼飯。不得不說,新南苑最抵食便是開心餐放題套餐,可任食M9和牛、熊本一口牛、安格斯牛小排等,相當豐富!

地址:尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場2樓1號舖



火鍋放題推介【14】大將 —— 日式一人火鍋放題/任食北海道和牛

大將主打食日式一人火鍋,提供90至120分鐘火鍋放題套餐,期間可任食北海道和牛、澳洲和牛牛小排、Prime牛肩胛肉及各款海鮮等,還設有自助區,提供有炸物類、蔬菜、丸頪、甜品及飲品等,食肉控必試!

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫FoodYum R1號舖



火鍋放題推介【15】好呷台灣火鍋 —— 任食過100款火鍋配料

好呷台灣火鍋的放題套餐,出名配料特多,牛雞豬、海鮮及丸類不在話下,還有一系列台灣直送的麻辣鴨血湯、夜市小吃、甜品及手搖飲品等任食任飲!至於湯底方面,好呷台灣火鍋供應9款湯底,當中必點麻辣鴨血湯、酸菜白肉湯等,啖啖滑嫩的鴨血,鮮甜入味!另外,沙茶豬筒骨湯和薑母鴨湯則滋補暖胃,香濃撲鼻,好適合冬季享用!

地址:

旺角亞皆老街8號朗豪坊7樓17-20號舖;

銅鑼灣羅素街8號銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心3樓



火鍋放題推介【16】泰金鍋 —— 泰式仼食火鍋/任夾流水蝦

香港火鍋大多數以台式、港式或日式為主,泰金鍋則主打120分鐘泰式主題火鍋!餐廳供應著8種泰式湯底,如冬陰功、青檸椰奶雞湯、檸檬香茅鍋、泰麻辣鍋等等,當中最出名為青檸椰奶雞湯,酸甜清新好獨特!泰金鍋除一系列牛雞豬配料,另一特色是可任夾任食生猛流水蝦,夾起冰鎮再煮,非常新鮮美味!

地址:旺角彌敦道601號創興廣場6樓(旺角店)

港鐵荃灣西站 C 出口, 步行約1分鐘(荃灣)



火鍋放題推介【17】美滋鍋 —— 滋補美容鍋

美滋鍋火鍋店來自新加坡,主打夢幻的粉紅主題,好適合一家大小餐聚!此外,美滋鍋湯底分日式、四川麻辣及台灣藥膳等,當中必點膠原蛋白養顏美容鍋,清甜養生,簡直是女性恩物。至於配料方面,餐廳供應美國肥牛、美國板腱牛、安格斯風門柳等不同牛部位,入座時還會附送時令刺身拼盤和蔬菜綜合盤,不夠可再點,任食120分鐘,整體質素備受好評。

地址:旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖(旺角店)



火鍋放題推介【18】牛陣 —— 一人火鍋/必試壽喜燒湯底

如果喜歡壽喜燒,必要試試牛陣的火鍋放題壽喜燒湯底!湯底為特製的壽喜燒汁,還有特上穀飼牛、北海道四元豚、牛舌、蟹籽蝦滑、原隻魷魚仔、墨魚等逾30款肉食及海鮮,非常豐富!嫌未夠喉,可到自助吧夾各式野菜、丸類、烏冬、拉麵等,相當抵食!

地址:分店眾多,所有分店的位置可參閱官方網站



(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略