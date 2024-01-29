新年好去處2024｜34大打卡商場！33米世一瑞龍/桃花庭園/卡通春祭

新年好去處2024！龍年即將來臨，各大商場已紛紛打造如意吉祥的新春布置，讓大家遊逛行大運兼打卡，沾沾春節的熱鬧及喜悅！今次《香港01》「好食玩飛」記者便為大家介紹34大新年好去處，即睇各大必去新春打卡位點、活動及詳情！（本文將持續更新）



今年屯門市廣場的「祥龍獻瑞喜迎新歲」活動，展出了逾33米飛天氣球「祥」龍藝術裝置震撼登場，還打破了健力士世界紀錄！（圖片來源：屯門市廣場官方Facebook）

新年好去處2024【港島區】

新年好去處2024【1】太古城中心 LIVE HAPPY BANK——3大開運區吸收幸福快樂氣場

農曆新年將至，太古城中心將舉辦「LIVE HAPPY BANK」主題活動，讓大家來一沾運氣，吸收年度最強幸福快樂氣場！穿過主題布置LIVE HAPPY BANK銀行大門後，場內還設有三大開運區域，如「財運滑梯」、「微笑保險箱」及「幸福快樂樹」，喜慶布置供大家和親朋好友打卡一番，人人新春行大運！此外，太古城中心還設計了「福樂滿載」利是封套，以日本庭園的山水為背景，日式祥和禪意滿溢，同時配上新春中式吉祥圖紋，滿載著各種賀歲的甜蜜祝福。

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太古城中心「LIVE HAPPY BANK」

活動日期：即日起至2月25日

活動地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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「福樂滿載」利是封套裝

換領日期：即日起至換完即止

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處 (近CIAK - All Day Italian)



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新年好去處2024【2】太古廣場——新春多彩朝氣園林

龍年將至，太古廣場與灣仔星街小區將於1月25日至2月25日，以中國傳統園林建築為靈感，糅合現代設計手法，運用色彩和花藝，在細節上呈現龍的元素，向大家展現其力量和活力。與此同時，太古廣場準備了一系列豐富購物禮遇，包括「新春多彩」利是封套裝，祝願各位新一年如龍躍雲端，自在寫意。

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太古廣場「新春多彩朝氣園林」

日期：即日起至2月25日

地點：太古廣場中庭



新年好去處2024【3】皇室堡 x mofusand——喵萌之甜蜜Cafe

日本網紅治癒系小貓mofusand憑著軟萌外表且多變的造型來港後迅速竄紅，今個新年，一眾mofusand可愛攻陷皇室堡，以「喵萌之甜蜜Cafe」為主題，將以全新龍年造型打扮的立體mofusand加上賀年全盒元素，喻意大家今年行蜜運！在「喵！營業中」打卡位中，設有巨型櫥窗，內有2.2米高的mofusand及一系列甜點，彷彿邀請大家參與幸福甜點派對！！

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皇室堡 x mofusand「喵萌之甜蜜Cafe」

日期：即日起至2月25日

地點：皇室堡地下中庭



新年好去處2024【4】香港仔中心——招財喵喵開運祭

今個新春，香港仔中心化身日本愛知縣大人氣「招財貓的故鄉」，呈獻「招財喵喵開運祭」，必影4大招財貓祈願打卡位，而當中最矚目的一定是全港最大戶外「開運招財貓」，設計靈感源自日本巨型招財貓TOKONYAN，4米闊的巨型喵頭更是衝擊視覺兼來年財氣！另外還有必影必玩的「喵喵戀愛神社」、「幸福招福貓電車」及「貓和風祭典」陪伴各位幸運兒過年！香港仔中心更會貼心舉辦超萌「手繪擴香石招財貓工作坊」，加上「福財雙收」雙重消費禮遇，今個新春「喵」來運到！

香港仔中心「招財喵喵開運祭」

日期：即日起至2月25日

地點：香港仔中心露天廣場、2期2樓及4期地下



新年好去處2024【5】天際100香港觀景台——七師傅與您創高峰賀年活動

農曆新年將至，天際100香港觀景台 (天際100) 將推出「七師傅與您創高峰#天際 100」活動，讓大家可親臨全港最高地標360度行大運！天際100邀請有「深水埗觀音」之稱的七仙羽師傅，教授獨門開運大法，與各位乘坐全港最快雙層電梯60秒登上天際100吸收天地靈氣，其中包括全方位360度吸運大法 ，現場製作開運紀念幣，在全港最高位置吸收正能量祈求好運、正偏財位打卡吸財法等等。另外，七師傅更為一眾單身朋友準備了增旺桃花、吸引心儀對象之方法，以及為祈求事業、學業運的人，找出文昌位佈陣催旺運程，讓大家在龍年各方面的運勢通通LEVEL UP！

天際100香港觀景台「七師傅與您創高峰」賀年活動

日期：2月5日至2月29日

地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

門票價錢：成人$198元、小童或長者$138；本地訪客成人$108、小童或長者$75

網站：https://sky100.com.hk



新年好去處2024【九龍區】

新年好去處2024【6】朗豪坊——黃金寶藏 FIND YOUR FORTUNE

今個農曆新年，福布斯世一虛擬首富、經典卡通角色唐老鴨舅父史高治叔叔（Uncle Scrooge）首次於香港擔正，即日至2月25日於朗豪坊展出其私人金庫，罕有公開奢華鴨堡的神秘面紗！朗豪坊更在4樓通天廣場設置巨型金池，呈現出紙醉金迷和絢爛奪目的主視覺！此外，是次新年企劃的另一矚目亮點，是朗豪坊與人氣玩具設計品牌URDU福部屋合作特設的期間限定店，逾30款極具收藏價值的限量精品獨家登場，當中包括全球只有380隻、只限朗豪坊獨賣的限量版金色唐老鴨 7吋站姿公仔、全新史高治叔叔達摩和招財貓、URDU福部屋盲盒等，全為限量之作，將粉絲們的收藏昇華到另一個層次。

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朗豪坊黃金寶藏 FIND YOUR FORTUNE

日期：即日起至2月25日

地點：朗豪坊4樓通天廣場



新年好去處2024【7】Mira Place ——「龍影光林」新年活動

今個新年，Mira Place以光影元素打造打卡熱點「龍影光林」，為大家帶來全方位沉浸式光影體驗。走進「龍の光影祈園」觀賞春天繁花綻放的景象，加上滿天浪漫花卉，讓人360度全方位拍下唯美一刻，而祥龍更會不定時飛舞於花卉之中，記得抓緊機會對祥龍祈求龍年行大運；漫步於參照日本京都「友禪光林」的「和風雅緻光影隧道」，色彩斑斕的光影穿透於和風光柱，抬頭更有閃爍和風燈籠互相輝映，讓您沉浸於幸福浪漫氛圍；「龍の祈願亭」喻意龍年順景，放滿龍年祝福字句的繪馬及開運の鐘讓人好運連年！最後更可到Mira Place大堂仰望於半空的3米光影祥龍以及6條絢麗的和風光柱，多角度打卡！

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Mira Place「龍影光林」新年活動

日期：即日起至2月21日

地點：Mira Place中庭



新年好去處2024【8】Mikiki——新春「癲噹賀龍年春日祭」

今個新春，新蒲崗Mikiki聯乘本地文創作家貓室呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，陪大家送兔迎龍！春日祭期間，「癲噹」帶同新朋友「鬆弛龍」結伴暢遊兩大和風打卡位，包括：「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」，祝福大家龍年福氣常滿，人人賺到盆滿缽滿。新一年少不了搜羅年貨及賀年禮品，活動期間，Mikiki地下中庭還會舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，呈獻逾30個人氣品牌推出的應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味、美酒及精選生活用品等，讓大家輕鬆選購各種年貨。

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Mikiki新春「癲噹賀龍年春日祭」

日期：即日起至2月9日

地點：新蒲崗太子道東638號Mikiki商場



新年好去處2024【9】荷里活廣場——LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD

今個新春，荷里活廣場以「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」為主題，打造 4大行運打卡位，包括「LINE FRIENDS 開運祈願亭」、「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」、「鬼馬醒獅隊」，以及４米高「LINE FRIENDS 桃花樹」，與大家一同迎接龍年！當中，「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」更可將「祝福心鎖」掛到情人橋上，見證天長地久的愛情！

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荷里活廣場「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」

日期：即日至2月25日

地點：鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場



新年好去處2024【10】黃埔天地 x DECOLE Concombre——達摩祈願神社

今個新春黃埔天地聯乘日本人氣生活雜貨品牌「DECOLE Concombre」，盛大打造大型展覽布置「達摩祈願神社」，以品牌系列主角達摩不倒翁為主題，設計出7個別致「龍」造型萌爆登場！「祈運の殿」和「祈緣の殿」2大布置場景共6大互動打卡位，當中最矚目的當屬高達2米的手工木雕達摩吉祥物，宣揚可持續生活，加上代表龍年的特別版「龍」之達摩、4米高開運鳥居、巨型GaraGara福運風車、互動達摩繪馬燈飾等和風滿滿的打卡位，合共有888隻達摩，喻意大家龍年運勢發發發！

黃埔天地 x DECOLE Concombre「達摩祈願神社」

日期：即日至2月25日

地點：黃埔號（船尾戶外位置）、聚寶坊（德安街入口）



新年好去處2024【11】The ONE x mofusand——貓福開運部屋

今個新年，The ONE聯乘人氣卡通mofusand打造「貓福開運部屋」，有戴著蝴蝶頭巾、少女感極重的mofusand，陪一眾貓咪由浴室玩到廚房和黃金沙盤，特設5大必影場景，寓意新一年黃金滿屋，盤滿缽滿！此外，The ONE還設有「貓福期間限定店」，發售逾100款的全新mofusand周邊，如考考運氣的mofusand Q萌珍藏卡，以及賀年版新春手玉公仔等，新一年一定要入手，讓mofusand精品放滿家中和辦公室！

The ONE x mofusand「貓福開運部屋」

日期：即日至2月25日

地點：The ONE UG2中庭



新年好去處2024【12】德福廣場——14米長瑞龍紮作藝術 架勢登場

適逢龍年，德福廣場今年聯乘了「大中華非物質文化遺產傳藝會」，打造出「福運過龍年」賀年布置，製作出14米長瑞龍造型裝置，祝願各位新年風調雨順，繁榮安泰！場內更設有仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌，包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新式祝福，將傳統技藝透過創意以嶄新形式展現。

德福廣場「福運過龍年」

日期：即日起至2月25日

地點：德福廣場1期地下中庭



新年好去處2024【13】領展 X 奶龍——辰龍賀歲

龍年將至，超人氣角色奶龍作為今年的主角現身領展黃大仙中心及彩園廣場，呈獻「辰龍賀歲」活動！可愛奶龍會穿梭現身多個場景，其中黃大仙中心將有結合由本地傳統紮作的「舞龍迎春」裝置，搞鬼奶龍為大家舞龍助興；而彩園廣場亦有3米高的充氣奶龍，預祝大家龍年行大運。活動期間更有多款獨家限量奶龍精品予Link Up會員換領，包括賀年揮春及平安御守等。

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領展 X 奶龍「辰龍賀歲」

日期：即日起至3月24日

地點：黃大仙中心北館及南館；上水彩園廣場



新年好去處2024【新界區】

新年好去處2024【14】YOHO MALL——機動十二隻恐龍 猛龍個MALL

今個農曆新年，香港土炮爆笑頻道機動電視台RTV全員WEE來到YOHO MALL，由「大佬」（鄭中基 Ronald）帶領「機動十二隻恐龍」呈獻大佬好嘢@機動娛樂 x YOHO MALL 「猛龍個 MALL」，玩轉YOHO MALL I 及 II！現場不但有近4.5米高「有種好運老虎機」等共5大打卡位，以及「My Only Store」大佬好嘢期間限定店坐鎮，實行燃起大家笑點，一起猛龍過年。「WEE」想不到的活動又怎止如此？YOHO MALL I 及II 同期雲集逾40間 Instagram本地熱搜手作、寵物、花藝及食品品牌舉辦「暴龍龍躍開運年宵」，帶來多件聯乘大佬好嘢精品、注入「龍」年元素的賀年套裝及萌寵專屬的賀年服裝用品及食品等。

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YOHO MALL「猛龍個 MALL」

日期：即日起至2月13日

地點：元朗YOHO MALL I 及 II 中庭



新年好去處2024【15】新都會廣場——美燈之景光影祭

今個新年，新都會廣場揉合傳統與現代元素，將華燈及紙雕藝術帶到商場，打造「美燈之景」光影祭！位於商場的L4露天廣場，打造成璀璨奪目的唯美燈籠海，逾388個隨風輕擺的幻彩花燈高掛於「華燈光影天梯」，走進其中仿如置身於萬家燈火，星光點點的唯美氛圍。行大運、添年貨首選「龍年文創市集」，商場於指定時間聯乘本地市集平台舉辦期間限定市集，超過80個本地手作品牌進駐場內，提供傳統賀年食品、應節裝飾及精美手作，集新年送禮、美食和音樂於一身，誠邀大家在萬家燈火的唯美氛圍下，歡度新春佳節。

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新都會廣場「美燈之景光影祭」

日期：即日起至2月25日

地點：新都會廣場L4露天廣場



新年好去處2024【16】MCP新都城中心——花舞春瀛御賞園

新年新氣象，除了大紅大紫的新年，其實粉紅色也洋溢吉祥如意的感覺！由即日起至2月25日，將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）將化身成粉系日式和風庭園，以「花舞春瀛御賞園」為題，為大家帶來3大日式庭園打卡位，如由超過500個粉系小風鈴組成的「瀛春風鈴步道」、掛滿櫻花掛畫的「御花開運茶舍」，以及參照日本京都嵐山站設計的「花漾光影燈林」，體驗日系粉紅新年的獨特魅力！

MCP新都城中心 花舞春瀛御賞園

日期：即日起至2月25日

地點：MCP CENTRAL L1 天幕廣場



新年好去處2024【17】好運中心——財源滾滾 • 新春滿LUCK

龍年即將來臨，華懋集團旗下好運中心準備了連串精彩節目陪大家賀新歲，即日起至2月25日期間推出新年特備活動「財源滾滾 • 新春滿LUCK」，設有三大「新春滿LUCK」人氣打卡區，影相打卡沾滿福氣之餘，齊挑戰巨型推金幣遊戲，贏取豐厚的開運禮品！此外，還能沉浸式感受香港首個巨型天幕下的璀璨黃金雨，大量金銀財寶如雨般灑落，猶如一場震撼的視覺饗宴！

好運中心「財源滾滾 • 新春滿LUCK」

日期：即日起至2月25日

地點：好運中心 L3中庭



新年好去處2024【18】沙田馬場——巨型桃花園 醒獅表演花車巡遊

農曆新年將至，不妨與親朋好友結伴出行行個大運，迎接喜慶滿滿的新春！今年沙田馬場公眾席廣場將準備多個賀年打卡位，如「財來運起桃花園」巨型賀年打卡裝置，踏入龍門瞬間隨即感受到一股「旺」氣撲臉而來！此外，於2月12日下午3時30分前於沙田或跑馬地馬場入場，即可獲得指定「招財筆」 乙支以及即揭即賞抽獎卡乙張，有機會揭中抽獎卡，贏得指定24K包金擺件乙件。除現場賽事外，今年沙田馬場還會舉行新春國際花車巡遊匯演、有由多位著名歌手於綜合匯演中表演、向各位入場人士預備多款美食，以及馬會安排了「財神爺」於當日遊走全場，為馬迷們送上財氣祝福！

沙田馬場賀年活動

農曆新年賽馬日

日期：2月12日

地點：沙田馬場



新年好去處2024【19】PopWalk——「龍」采飛揚MEOW國度

新春伊始，龍年即將駕到！PopWalk天晉滙農曆新年呈獻「『龍』采飛揚MEOW國度」，打造獨一無二、充滿毛茸茸線球的「喵の繽紛樂園」，讓各位仿如置身於寵物的專屬國度，七彩繽紛的貓舍讓大家及主子一起迎接朝氣滿滿的新一年！配上戶外逾10米長的「喵星高照神彩步道」及4層逾3米高、寓意盆滿缽滿的巨型「罐罐層層疊」，祝福大家新年豐盛連年。3大可愛場景，隨手一拍都是絕美照片，今個新年打卡必去熱點！

PopWalk「『龍』采飛揚MEOW國度」

日期：即日至3月3日

地點：PopWalk 天晉滙1, 2, 3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場



新年好去處2024【20】PopCorn—— 暢遊新春花漾世界

春節自然會聯想起美麗的年花，Popcorn今次就聯乘了花藝師Solomon Leong，打造了中西合璧的「花漾龍門」主題布置，並以中國傳統的竹片工藝展現出飛龍在天的形態，同時結合西式的花藝創意，以多達10款花打造出精緻花圃，將商場中庭幻化成優雅的園林，大家不妨親臨感受滿載喜悅繽紛氛圍的花花世界！

PopCorn「暢遊新春花漾世界」

日期：即日起至2月25日

地點：PopCorn 1期1樓中庭



新年好去處2024【21】The LOHAS康城——活力甜美粉色醒獅賀新春

新春情人佳節當然少不了女生們至愛的浪漫打卡裝置，The LOHAS康城特別以粉色系糅合中國傳統醒獅打造「鴻運舞獅」主題裝置，情侶們將可於多個可愛造型的迷你醒獅前拍下甜美合照，又或於浪漫粉紅花叢旁倚伴慢步，共迎浪漫又溫馨的甜蜜節日！

The LOHAS康城「鴻運舞獅」

日期：即日起至2月25日

地點：The LOHAS康城2樓中庭



新年好去處2024【22】圍方——全方位沉浸式震撼花海

圍方在今個龍年，迎來開幕後首個農曆新年！屆時商場中庭將以過萬花束配合LED屏幕打造「繁花綻放新春庭園」，並以寓意喜慶的紅色及溫馨的粉紅色為主調，加上以花束製成心型圖案高掛半空，無論在商場不同樓層都可以多角度欣賞繁花綻放的震撼畫面，讓你與摯愛一同沉浸在花海之中，喜迎新春！

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圍方「繁花綻放新春庭園」

日期：即日起至2月

地點：圍方L2中庭



新年好去處2024【23】新城市廣場——花結春園6大「織」福打卡位

新城市廣場與HomeSquare聯手將此繩結這種民間藝術轉化，與本地繩結藝術家Zoe Siu合作帶來「新城市廣場 X HomeSquare花結春園」大型節日裝置，呈獻6大「織」福打卡位，如以海綿織棉布編織而成的粉麗「同心結拱門」、插滿雲朵花的「梳乎雲朵花瓶椅」、被繁花簇擁的柔軟編織椅「花間夢椅」、以編織呈現魚兒靈動的表情與姿態的「鯉躍福滿門」、及綴滿了色彩斑斕的花兒及大吉的「許願花樹」等。

新城市廣場 X HomeSquare花結春緣庭

日期：即日起至2月25日

地點：新城市廣場 HomeSquare L1 中庭



新年好去處2024【24】荃灣廣場——幸福熊貓新春園

新一年象徵新開始，想要幸福滿滿過龍年，當然不少得去荃灣廣場「幸福熊貓新春園」，讓一眾幸福熊貓包圍，必定幸福感max！當中，由3米高粉色系熊貓作為今次主角，帶領大家走進L5空中樂園8大至「熊」打卡位，一共38隻生猛活潑、寓意招財的幸福熊貓陪你過發財年！當中逾3米高毛絨絨的「大吉大利大熊貓」以及20米長「幸福熊貓開運牆」絕對是今年新年必去打卡景點，一眾圓圓碌碌的熊貓們以最萌姿態恭迎大家！

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荃灣廣場「幸福熊貓新春園」

日期：即日起至2月18日

地點：荃灣廣場L5空中樂園



新年好去處2024【25】D‧PARK——熊本熊主題年宵市集

一家人想在新年共享天倫時光，最好選擇當然是在卡通人物的簇擁下，一起感受濃厚新年氣氛！邁向新春，D‧PARK隆重呈獻日本超人氣熊本熊為主題的年宵市集，現場不但設有超過80個年宵攤位，亦帶來熊本熊許願櫻花及巨型超「萌」熊本熊等打卡位，並準備了熊本熊郵便局撰寫賀年卡遊戲試玩等精彩活動。

D‧PARK「熊本熊主題年宵市集」

日期：即日起至2月18日

地點：荃灣D‧PARK中庭



新年好去處2024【26】青衣城——6色醒獅恭賀新春

舞獅活動歷史源遠流長，今年青衣城以「醒獅迎福」為主題，於高達4.8米高的傳統戲棚背景下設置6隻不同顏色的醒獅，分別代表健康、財運、家庭、事業、學業及愛情，同時寓意六六大順，期望為大家帶來開心好彩頭！新年期間，青衣城更邀得國際龍形王國祥國術總會為小朋友帶來舞獅訓練課程及醒獅巡遊表演，傳承這項悠久而珍貴的國家級非物質文化遺產。

青衣城「醒獅迎福」

日期：即日起至2月25日

地點：青衣城1期1樓中庭



新年好去處2024【27】life@KCC——達摩大吉新春遊

今年葵興life@KCC，以開運必勝東瀛達摩為題，打造「達摩大吉新春遊」５大萌爆祈福場景，加上４米高的新春大吉樹，為大家送上祝福！此外，life@KCC還設有「新春行大運市集」，邀請多位本地及環球職人於指定日子擺設攤檔發售飾品創作、天然產品和手工食品，讓大家可以享受另類辦年貨體驗！指定日子內亦為大家呈獻4 大特色達摩開運工作坊，讓大家親手打造各款賀歲好禮及吉祥法寶，無論為屋企添賀年裝飾，抑或拜年時贈予親朋好友，都是滿分之選！

life@KCC「達摩大吉新春遊」

日期：即日起至2月29日

地點：life@KCC 3樓及天台空中花園Green@KCC



新年好去處2024【28】MOSTown 新港城中心——Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

為迎接新年來臨，今年MOSTown新港城中心與人氣卡通Kanahei’s Small animals 合力打造福氣最「龍」遊樂園，並特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區，齊齊送兔迎龍！5大新春最旺打卡區包括「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」。每逢周末及假日，「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身為開運主題玩樂區，祝願大家新一年歡樂滿載！

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MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

日期：即日起至2月25日

地點： MOSTown 新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）



新年好去處2024【29】屯門市廣場——32.8米飛天金龍迎新歲

龍年將至屯門市廣場將會舉辦「祥龍獻瑞喜迎新歲」賀年活動，以氣球「圓」美打造了飛龍瑞獅新春打卡位，當中特別邀請到世界冠軍級氣球師彭思泰，以人手製作一條長達32.8米飛天氣球「祥」龍，活動期間飛天金龍將會霸氣遨遊於商場中庭，盡顯氣派，其長度誓破健力士世界紀錄，今個新年誠邀各位帶同親朋好友，參拜飛龍瑞獅，迎接豐盛新一年！另外，商場更特意聯乘AEON舉辦龍年開運市集，精選超過40個人氣品牌售賣應節年貨，包羅萬有，寓意新一年豐衣足食。

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屯門市廣場「祥龍獻瑞喜迎」

日期：即日起至2月17日

地點：屯門市廣場1樓中央廣場



新年好去處2024【30】黃金海岸商場——金龍騰飛賀新春

今個新年，黃金海岸商場呈獻金龍騰飛賀新春，以象徵吉祥的雙龍為題，帶來3大開運打卡位——「雲鼓樂喜迎遊龍」是中庭必拍焦點，鼓聲一響寓意萬象更新，更喚來祥龍起舞，為大家求吉納福，帶來好運；「福澤蜿蜓至翔龍萬里花燈巷子」則有16米長的巨龍，氣勢莊嚴，靈巧龍身延伸至海岸，保祐來年風調雨順；今年大年初五更適逢是情人節，商場中庭特設「桃花結緣隧道」，隧道內佈滿盛開桃花，最適合與另一半來打卡！

黃金海岸商場「金龍騰飛賀新春」

日期：即日起至2月25日

地點：黃金海岸商場中庭



新年好去處2024【31】卓爾廣場——日系和風手鞠花藝市集

今個新春，卓爾廣場嚴選多個本地小店及品牌舉辦「迎新春市集」，以和風手鞠、花藝風格打造的市集將會「粉」墨登場！屆時，市集將有一系列傳統年花、年貨及窩心賀禮，為新年辦年貨、行大運的必到之處！卓爾廣場更有一系列新春打卡位，如逾8呎高的「花漾春日櫻花許願樹」，祝福大家來年必定好運連連、幸福滿載！

卓爾廣場「迎新春市集」

日期：即日起至2月9日

地點：屯門卓爾廣場地下中庭



新年好去處2024【32】天水圍三大領展商場——chiikawa「春の開運祭」

日本超人氣可愛卡通角色chiikawa換上新春形象親臨天水圍，於區內三大領展商場「天水圍T Town」、「天瑞商場」，以及「天澤商場」，以港日開運習俗，為大家送上龍年祝福！chiikawa 將會以巨大化形象驚喜現身多個互動場景，帶來開運之旅，更會於指定日子舉辦期間限定見面會，現身鬧市跟大家見面。

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chiikawa「春の開運祭」

日期：即日起2月25日

地點：天水圍T Town、天瑞商場，天澤商場



新年好去處2024【33】Landmark North上水廣場——「喵の福財運」日式賀年裝置

家喻戶嘵的守護神，象徵著滿滿財運及福氣的「招財貓」現身於上水廣場！今個新春，Landmark North上水廣場以日式萌爆招財貓為題，打造「喵の福財運」4大新春招財貓賀年裝置，包括4米高巨型「肥喵祈福神社」、3米長粉紅色「幸福の橋」、2米高「招福の許願石」及3米高戶外粉紅「招財喵桃花許願樹」，與大家開心過肥年！

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Landmark North上水廣場「喵の福財運」日式賀年裝置

日期：即日起至3月3日

地點：上水龍琛路39號（港鐵上水站A4出口）



新年好去處2024【離島區】

新年好去處2024【34】東薈城名店倉——「蝶舞。花見」花藝裝置

為迎接新春佳節，東薈城名店倉特意邀請90後本地環保紙藝創作家洪紫恩（Jennifer Hung）打造糅合中西美學及環保元素的新春主題活動「蝶舞。花見」。由 Jennifer 操刀 ，以象徵美好希望的「蝴蝶」及多種寓意吉祥的「年花」為設計靈感，為東薈城名店倉構思幸福詩意的的大型新年永續花藝裝置—「栩栩花蝶園圃」。場內過百朵栩栩如生的永續紙花與翩翩舞蝶恣意綻放，如牡丹、蝴蝶蘭、水仙、百合、風信子、櫻花、繡球花等迎春年花，為新年氣氛錦上添花，寓意大家來年繁花似錦、福星高照！

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東薈城名店倉「蝶舞。花見」新春主題活動

日期：即日起至2月22日

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

