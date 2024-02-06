自助餐/放題優惠2024｜2月新年18間抵食推介低至44折！人均$119起

自助餐優惠2024｜踏入2月，又到了喜慶洋洋的新年和情人節。一頓豐盛的美食當然少不了！現時酒店也盛勢推出不少自助餐、放題、下午茶及晚餐優惠，一共18間等你慢慢揀，最平人均只需$119起！



2月自助餐優惠2024【1】香港帝都酒店櫻田日本餐廳｜波士頓龍蝦鮑魚和牛刺身日式午晚餐獨家67折

香港帝都酒店內的櫻田日本餐廳，糅合各式各樣的傳統及創新日本美饌，推出波士頓龍蝦鮑魚和牛刺身日式晚餐，有油脂豐富的澳洲M9和牛、大大隻美國波士頓龍蝦和磯煮南非孔雀鮑魚，鮮甜海鮮配搭鮮嫩多汁的和牛，定能滿足另一伴的味蕾。另外，餐廳亦設有波士頓龍蝦午餐，同樣能享受原隻龍蝦！現經《01空間》預購，可享獨家67折優惠。

香港帝都酒店｜櫻田日本餐廳

波士頓龍蝦午餐

$450／1位 （原價$613.8）

$859／2位 （原價$1226）

波士頓龍蝦晚餐

$1038／1位 （原價$1474）

$1999／2位 （原價$2948）

優惠有效期： 即日至2024年3月31日

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自助餐優惠2024【2】香港帝都酒店2+2 Café & Bar｜生蠔黑安格斯西冷波士頓龍蝦午晚餐獨家69折

想享受歐陸菜式，可以選擇香港帝都酒店的另一家餐廳2+2 Café & Bar，午餐有烤澳洲牛肉眼扒，配香辣炸薯角；晚餐提供新鮮生蠔6隻、美國黑安格斯西冷配烤新鮮波士頓龍蝦，還有朱古力心太軟及有汽葡萄酒，餐廳裝潢優雅，氣氛浪漫，是慶祝情人節的不錯選擇。現經《01空間》預購，可享獨家69折優惠。

香港帝都酒店｜2+2 Café & Bar

午餐

$288／1位 （原價$393.8）

$549／2位 （原價$787.6）

晚餐

$998／2位（原價$1350.8）

優惠有效期： 即日至2024年3月31日

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自助餐優惠2024【3】Vivienne Westwood Café｜春日限定英式下午茶91折

Vivienne Westwood Café的英式下午茶，將精緻的甜點放置在三層架內，既可愛又優雅，除了適合打卡外，還能品嚐各款奢華鹹點。包括：煙三文⿂瑞可塔芝⼠卷、燒⽜⾁火箭菜卷及巴⾺火腿配哈密瓜等，別具風格的小點心，一口點心一口茶，享受一個愜意的下午。

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Vivienne Westwood Café春日限定英式下午茶

$738／1位（原價$812）

優惠有效期： 即日至2024年2月29日

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自助餐優惠2024【4】六國酒店Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 片皮鵝/爐端燒/佛跳牆獨家快閃54折

六國酒店的Le Menu推出豐盛的自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的朋友不容錯過的選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、佛跳牆、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選。

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六國酒店 Le Menu | 華麗盛宴‧自助晚餐

2小時平日晚餐：$499／1位（原價$897.6）

2小時週末晚餐：$536／1位（原價$952.6）

4.5小時平日晚餐：$540／1位（原價$1007.6）

4.5小時週末晚餐：$570／1位（原價$1062.6）

快閃優惠有效期： 即日至2024年2月14日

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自助餐優惠2024【5】六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐 任食四小時獨家73折

六國酒店推出的全新「果漾花語下午茶自助餐」，以水果和花卉為主題，提供精緻鹹甜兩點，每款點心除了味道可口、鹹甜外，外型也是精心設計，打卡一流。而且任食四小時，讓您在充裕時間下嗅著花卉香氣品味一個豐盛的下午茶。現經《01空間》預購，可享獨家73折優惠。

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六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

成人：$262／1位（原價 $361）

兒童：$174／1位（原價 $174 ）

優惠有效期：即日至2024年2月25日

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自助餐優惠2024【6】六國酒店｜「龍蝦‧鮑魚‧法式經典甜點」下午茶二人套餐 獨家85折人均$241免加一

想過一個典雅的午後時光？不妨試試來自六國酒店的維多利亞風格下午茶。Le Menu將龍蝦肉松露芒果莎莎黑麥麵包、紅燒鮑魚酥皮盒及鵝肝醬配特濃紅酒啫喱等衿貴食材製成的小巧別緻的佳餚，安放於藍色寶盒內，配上香濃的熱茶，充滿浪漫幽雅的氛圍，相信能撫平你上學上班繃緊的神經，過一個身心放鬆的假期。經《01空間》預購，可享獨家85折優惠，人均都只是$241還有免加一！

六國酒店｜龍蝦‧鮑魚‧法式經典甜點

$482／2位（原價$568）免加一

優惠有效期： 即日至2024年2月29日

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自助餐優惠2024【7】香港滿屋日本料理｜2小時海膽刺身日式放題93折起

日式放題向來大受歡迎，香港滿屋日本料理推出2小時任食放題，喜歡品嚐鮮甜海膽、新鮮刺身和日本壽司，又享受一盤一盤食物放滿餐桌，再大快朵頤的朋友，定不能錯過這次獨家優惠的機會，現經《01空間》預購，可享獨家93折優惠！

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香港滿屋日本料理｜2小時放題

$230／1位（原價$248）

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

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自助餐優惠2024【8】上環AKVO酒店霜瀛&淼屋｜Omakase壽司放題53折起、A4和牛壽喜燒料理放題買2送1

上環AKVO酒店兩間日本餐廳Shimoumi Sushi霜瀛和淼屋Myouya均有獨家優惠，拿不定主意，喜歡由專業的壽司師傅發板的朋友，可考慮到Shimoumi Sushi霜瀛享受美食，如果覺得未夠滿足，還可以額外追加放題，53折起。

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上環AKVO酒店Shimoumi Sushi 霜瀛｜Omakase＋壽司放題

$1580／1位（原價$1980／位）

$2370／2位（原價$3960／2位）

$3160／3位（原價$5940／3位）

優惠期：即日至2024年3月31日

👉🏻獨家買2送1優惠訂座

另外，同樣位於AKVO酒店的淼屋Myouya的北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題，不僅有來自北海道的和牛壽喜燒，還有各款時令美食。經《01空間》預購，更有獨家優惠：2人同行，1位半價；3人同行更可享1位免費，很高性價比！

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上環AKVO酒店淼屋 Myouya｜A4和牛壽喜燒料理放題

$828／1位（原價$880）

$1242／2位（2人同行1位半價）（原價$1760／2位）

$1656／3位（3人同行1位免費）（原價$2640／3位）

優惠期：即日至2024年3月31日

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自助餐優惠2024【9】西環萬怡酒店Momocafe｜「愛與賀年同慶」自助餐送「撈起」一碟氣泡酒53折起

位於西環萬怡酒店的MoMo Café為慶祝2月的春節和情人節，推出自助餐優惠。餐廳除了有東西式佳餚外，還安排了專業廚師免費為大家送上「撈起」一碟，並即席與客人將食材撈起拌勻，講祝賀說話，另外還有寓意金財滿屋的有米豬和海皇金必多忌廉湯，充滿節日喜慶氣氛！情人節還有免費的朱古力火鍋和兩杯氣泡酒，讓您不自覺便陶醉在甜蜜又浪漫的氣氛之中！經《01空間》預購，更有獨家優惠，53折起！

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西環萬怡酒店自助餐 Momocafe

成人午餐： $201／1位（原價：$310）

成人晚餐： $349.7／1位（原價：$666 ）

小童午餐： $141／1位（原價： $217 ）

小童晚餐： $239.2／1位（原價：$435 ）

長者午餐： $171／1位（原價：$263）

長者晚餐： $323.7／1位（原價：$589）

優惠有效期： 即日至2024年2月29日

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自助餐優惠2024【10】金域假日酒店Bistro on the Mile｜風生水起 ‧ 新年撈起自助午餐91折

金域假日酒店的Bistro on the Mile，推出風生水起 ‧ 新年撈起自助午餐優惠，除了麵包蟹、小龍蝦及精選刺身外，還有各款港式風味美食：避風塘式炒蟹鉗、蠔仔粥、蟹肉海鮮炒飯等等。除了品嚐西餐外，仍可一嚐本地美食。現時經《01空間》預購風生水起 ‧ 新年撈起自助午餐，可享91折優惠。

金域假日酒店Bistro on the Mile｜風生水起 ‧ 新年撈起自助餐

自助午餐

成人：$429／1位（原價$471）

兒童：$297／1位（原價$329）

長者：$341／1位（原價$376）

優惠有效期： 即日至2024年2月29日

👉🏻91折優惠訂座

自助餐優惠2024【11】香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助午餐・自助晚餐 82折

新年怎少得中式美食？香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐，除了提供多款國際佳餚外，還有多式各樣的特色亞洲美饌，無論你是想享受西式美食還是中式傳統菜色，都可在這裡品嚐。餐廳提供多款中菜，更細分至不同省份的名菜也有，如：潮州打冷美食、上海雞絲粉皮、福建五香卷。甜品有紅糖糍粑、椰汁斑蘭千層糕、芒果西米布甸、合桃酥，在濃厚的新年佳節，享受別具特色的中式佳餚，非常應節！

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香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助午餐・自助晚餐

午餐：$362／1位（原價 $442）

晚餐：$644／1位（原價 $786）

優惠有效期： 即日至2024年4月30日

👉🏻82折優惠訂座

自助餐優惠2024【12】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR ｜「味蕾的體驗」五道菜晚餐獨家66折

想一口氣感受5種不同層次的美食？尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR推出 「味蕾的體驗」五道菜晚餐，以甜、酸、苦、辣四種味道作為基礎，讓你享受一頓充滿層次的晚餐！辣味十足的鮑魚沙律作為前菜，主菜有西冷牛扒拼鵝肝、三重芝士焗龍蝦尾配龍蝦湯海鮮脆米泡飯及香煎紐西蘭羊扒等多款菜色選擇，現經《01空間》可享66折優惠！

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尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「味蕾的體驗」五道菜晚餐

$318／1位（原價$482）

優惠有效期：即日至2024年6月2日

👉🏻66折優惠訂座

自助餐優惠2024【13】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「閃亮摩天輪」主題下午茶快閃優惠44折

享受一個充滿童趣的下午茶，來喚醒童年記憶！尖沙咀珀薈酒店的UPTOP BISTRO&BAR以「閃亮摩天輪」為主題推出下午茶快閃優惠，食物置於摩天輪架上迴轉，看著看著腦袋便會放空，療癒之餘又能打卡！餐廳新款美食「煙三文魚卷配三文魚籽」及「吉列炸蠔」亦不容錯過。喜歡甜食的，Uptop布丁杯、雜錦芝士蛋糕和精選馬卡龍，造型可愛、味道可口，想過一個夢幻的午後時光，就趕緊捉住限時的44折快閃優惠了！

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尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「閃亮摩天輪」主題下午茶

平日：$245／2位；人均$123（原價$564）

週末：$448／2位；人均$123（原價$564）

優惠有效期： 即日至2024年7月7日

👉🏻獨家快閃優惠44折訂座

自助餐優惠2024【14】【快閃】尖沙咀珀薈酒店 | 海景Uptop Bistro & Bar Sky Deck ⼆⼈星光套餐 人均$199起

尖沙咀珀薈酒店的海景Uptop Bistro & Bar Sky Deck趁著情人節佳期，為各位情人獻上「SKY DECK ⼆⼈星光套餐」快閃優惠，食客可270度俯瞰維多利亞港景色，一邊品嚐美食，還可以套餐的其中1瓶餐酒換作2杯雞尾酒（西班牙水果酒 ／ 湯姆可林斯），與另一半逃離繁囂，共渡醉人浪漫的夜晚。現經《01空間》可享獨家53折優惠，人均$199。

尖沙咀珀薈酒店 | 海景Uptop Bistro & Bar｜Sky Deck ⼆⼈星光套餐

Sky Deck ⼆⼈星光套餐A：$238／2位（原價$438）

Sky Deck ⼆⼈星光套餐B：$598／2位（原價$1130）

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

👉🏻獨家優惠53折訂座

自助餐優惠2024【15】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「雪糕車樂園」主題下午茶 快閃優惠43折

尖沙咀珀薈酒店的UPTOP BISTRO&BAR除了「閃亮摩天輪」主題外，還有「雪糕車樂園」主題下午茶，以香港人的共同回憶港式雪糕車為主題，配以經典的港式點心，充滿創意之餘，還能喚起你的童年回憶！每款點心造型小巧精緻，放在雪糕車旁邊和香港地標的背景下非常可愛，打卡一流。現有快閃優惠43折！

尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「雪糕車樂園」主題下午茶

平日：$245／2位（原價$564）

星期六、日及公眾假期：$448／2位（原價$564）

優惠有效期： 即日至2024年3月10日

👉🏻獨家43折優惠訂座

自助餐優惠2024【16】美麗華酒店 The Mira｜Yamm節慶自助餐 四人同行優惠人均$381

假日少不了和親朋戚友相聚！美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳供應國際自助餐，可同時享受到日本、印度、東南亞及西式美饌，還有新鮮空運的海鮮，如：波士頓龍蝦。餐廳榮獲多個大獎，味道有所保證。現時自助午餐還有4人同行優惠，人均只需$381！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐

4人同行自助午餐：$1523／4位；人均$381／1位（原價$1884）

成人晚餐： $658／1位（原價：$867）

小童晚餐： $368／1位（原價：$471）

優惠有效期：即日至2024年2月29日

👉🏻獨家優惠76折訂座

自助餐優惠2024【17】8度海逸酒店8度餐廳｜海鮮狂歡饗宴自助餐任食生蠔64折起

8度海逸酒店的8度餐廳推出海鮮狂歡饗宴自助餐，喜歡海鮮的朋友萬勿錯過。餐廳主打即開生蠔、冰鎮海鮮、即點即煮自選海鮮市場、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦，款式多不勝數，一個自助餐已能盡吃多款海鮮美食。現時更有不同優惠，64折起。

8度海逸酒店8度餐廳｜海鮮狂歡饗宴自助餐

成人午餐： $314／1位（原價： $493）

小童午餐： $258／1位（原價： $405）

長者午餐： $286／1位（原價： $449）

成人晚餐： $479／1位（原價： $598）

小童晚餐： $351／1位（原價： $438）

長者晚餐： $407／1位（原價： $508）

優惠有效期： 即日至2024年6月30日

👉🏻64折優惠訂座

自助餐優惠2024【18】灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳｜自助午餐/海鮮大盛薈自助晚餐任飲紅酒53折起

位於灣仔諾富特世紀酒店內的Le Café咖啡廳，提供海鮮大盛薈自助晚餐，可任食冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等，多款鮮甜海鮮，又有即叫即製的法國青口及三色焗扇貝，熱食亦提供多款海鮮美食，包括：蜜瓜酒浸生蠔、金沙廣島蠔及檸檬汁油甘魚沙律等，且每枱奉送即焗法式龍蝦，每位半隻；全場無限暢飲紅酒、啤酒，性價比相當高，還有優惠53折起。

灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳｜自助午餐．海鮮大盛薈自助晚餐

成人午餐： $284／1位（原價$416）

小童午餐： $201／1位（原價$295 ）

長者午餐： $231／1位（原價$339 ）

成人晚餐： $421／1位（原價$801）

小童晚餐： $259／1位（原價$482）

優惠有效期： 即日至2024年3月31日

👉🏻53折優惠訂座