IKEA/美亞新春優惠大特價！廚具/家品/傢俬28折起！最平$15有交易

IKEA/美亞新春大特價優惠！想趁新年為家居換新裝，不妨去IKEA或美亞掃貨啦！IKEA在今個2月舉行大特價，廚具/傢俬/組合櫃最平$15買到；美亞則有年終28折開倉優惠，多款炒鍋、套裝都有優惠，趁新年快去掃平貨，為家居來個大翻新啦！



IKEA 2月優惠！（圖片來源：IKEA官網）

IKEA 2月特價優惠！餐具廚具最平$15有交易

今個2月IKEA推出減價大清貨，由即日起，多款家品、廚具、收納用品及家居擺設等以低至5折發售，包括梳化、收納活動几、貯物架、實用廚具等，最平$15有交易！今次IKEA清貨優惠，超過多款家具及大型家俬都有減價，當中包括MALM六格抽屜櫃$1,299（原價$1690），減逾$391；ÄPPLARYD三座位梳化更減超過$991，另外KAVALKAD平底鑊折後$49.9（原價$69.9），KALAS 碟及碗一律$15起，想買全新家具及廚具記得把握機會！

按圖即睇IKEA特價產品價錢及優惠：

+ 4

IKEA 2月優惠

日期：即日起至2月29日

官網：https://www.ikea.com.hk/zh



美亞新春大特價！「鑊」氣滿滿廚具28折起！1折換購三德刀

新年怎少得食賀年食品、盆菜、年糕、炸煎堆等，想親自預備美味滿分的賀年美食招呼親朋戚友，必須一系列實用又美觀的廚具！美亞廚具現推出新春大特價，多款炒鍋、限量套裝及限時加購都有優惠，廚具一律28折起！買滿$100更可以$49換購MEYER三德刀。想過一個色香味俱全的新年，必不可錯過！

按圖即睇美亞廚具特價產品價錢及優惠：

+ 3

美亞廚具新春優惠

日期：即日起至2月9日

官網：https://bit.ly/3vhCG9l

