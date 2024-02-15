元宵節2024好去處7大推薦！大型綵燈會/市集拜月老/巨型漂浮紅心

元宵節2024！農曆正月十五為傳統節日「元宵節」，是一家人團圓相聚的好日子，也是中國情人節。元宵節當天，大家會賞花燈、猜燈謎、吃湯圓，今年元宵節是2月24日星期六，元宵節前後香港多處都有不少活動，《香港01》「好食玩飛」記者盤點7個元宵好去處，全部免費！



元朗新田元宵廟會（圖片來源：元朗區議會）

元宵節2024好去處【1】元朗新田元宵廟會 —— 百年古廟首辦猜燈謎會+漢服攝影+市集

今個元宵節，元朗東山古廟將舉辦首屆「元朗新田元宵廟會」！東山古廟約建於1470年（明朝成化六年），擁有數百年歷史，雖中間經過好幾次重修，但仍維持明清期間模樣，可看到洪鐘、碑記或匾額之類的古物。在元宵廟會期間，古廟對出將掛起188個色彩繽紛的燈籠，形成夢幻的花燈長廊，看上去新舊元素並立，非常打卡！此外，廟會更有全港首創線下實境古代解謎遊戲，同真人NPC互動解謎，沉浸式體驗明代元宵節！廟會內又設有古風市集，可玩投壺、踢毽子等遊戲選擇，又有漢服體驗，不論大人或小朋友都可著上漢服，參與漢服攝影，盡情體驗元宵節的熱鬧氛圍！

元朗新田元宵廟會

日期：2月24日至25日

時間：11:00至20:00

地點：元朗新田東山古廟及惇裕學校

交通：九巴 76K ( 新田站下車 )、17號紅色小巴 ( 新田巴士站下車 )



元宵節2024好去處【2】香港文化中心露天廣場 —— 春節綵燈展 1.3米高舞龍紮作

康樂及文化事務署以《龍躍花燈．喜迎新歲》為題，於香港文化中心露天廣場舉行元宵綵燈展，綵燈展由非物質文化遺產辦事處與本地紮作師傅陳耀華合作，製作以代表春天生機的青龍為主要設計元素的花燈，青龍在宮燈和綻放的年花之間穿梭起舞，呈現生氣盎然、花攢錦簇之景象，寓意香港龍年欣欣向榮。

《龍躍花燈．喜迎新歲》春節綵燈展

日期：即日起至2月25日

時間：18:00至23:00（亮燈時間）

地點：香港文化中心露天廣場



元宵節2024好去處【3】林村許願節 —— 限定夜光許願樹及發光寶牒

林村許願樹在祈求姻緣方面靈驗無比，每年也吸引大批男女前來拋寶牒許願，盡早脫單或戀愛順利。據說所拋出的寶牒掛在樹上不跌，即代表可願望成真。自2010年起，鄉公所現每年農曆新年至元宵節期間，也在林村許願廣場舉辦「林村許願節」，今年亦不例外，今年更新增了夜光許願樹及發光寶牒，讓大家體驗不一樣的元宵祈福體驗。

林村許願節2024

日期：即日起至2月24日

地點：林村許願廣場



元宵節2024好去處【4】嗇色園黃大仙祠 —— 甲辰龍年元宵晚會

適逢元宵節，嗇色園黃大仙祠將於今年2月24日舉行一年一度的元宵晚會，當晚還會延長開放時間至晚上10時。屆時一眾男女善信不但可參拜月老，獲贈月老紅線催旺桃花，還可參與現場多項免費節目，如特色打卡位、猜燈謎、賞夜光舞龍表演、參加燈籠工作坊等，更有各式福物及小禮品派發，歡樂氣氛十足！

嗇色園甲辰龍年元宵晚會

日期：2月24日

晚會時間：18:00-22:00（最後入園時間為21:00）

地點：嗇色園黃大仙祠



元宵節2024好去處【5】Chubby Hearts活動 —— 巨型漂浮紅心

政府與香港設計中心聯手策劃的「Chubby Hearts Hong Kong」，由2月14日情人節至一直舉行至2月24日正月十五「中國情人節」元宵節，橫跨兩大中西情人節。由著名設計師Anya Hindmarch構思的直徑12米巨型紅色Chubby Hearts，率先於中環皇后像廣場花園飄浮，而直徑3米的Chubby Hearts「細心」也於香港不同地區「快閃」展示，供大家打卡！

12米直徑「大心」Chubby Hearts展示點

日期：即日起至2月24日

時間：13:00-21:00

地點：中環皇后像廣場花園

*3米直徑「細心」每日在不同地區「快閃」展示。



元宵節2024好去處【6】香港單車館公園 —— 童趣夢幻樂園

新界東元宵綵燈會，今年將在香港單車館公園舉行，並以「童趣夢幻樂園」為主題，示展一系列富有童趣及色彩繽紛的燈組，包括生動活潑的龍寶寶綵燈、璀璨奪目的走馬燈，以及可愛有趣的「活力仔」和「思文喵」等，讓大人和小朋友一同共度良宵佳節。綵燈晚會則備有各種富中國文化特色的舞台表演及活動，例如湖北省演藝集團的大型民族歌舞及綜合表演、舞麒麟演出及示範體驗、流行歌曲演唱，以及猜燈謎等。

「童趣夢幻樂園」新界東元宵綵燈會

綵燈展示日期：2月20至25日

亮燈時間：18:00-23:00

綵燈晚會日期：2月23日

時間：19:30-22:00

地點：香港單車館公園



元宵節2024好去處【7】天水圍公園及銀座廣場 —— 「龍」情蜜意慶新歲

今年新界西元宵綵燈會以「『龍』情蜜意慶新歲」為主題，以龍鳳呈祥的大型走馬燈迎接市民進入園區。在百花齊放及琉璃光影下，趣緻活潑的吉祥物「活力仔」和「思文喵」連同場內不同的可愛動物綵燈，與市民喜迎龍年，祝賀大家平安吉祥。綵燈晚會則備有各種富中國文化特色的舞台表演及活動，包括湖北省演藝集團的大型民族歌舞及綜合表演、歌舞演出、自助猜燈謎等，帶給到場觀眾一個美好的元宵佳節。

「『龍』情蜜意慶新歲」新界西元宵綵燈會

綵燈展示日期：2月20至25日

亮燈時間：18:00-23:00

綵燈晚會日期：2月25日

時間：19:30-22:00

地點：天水圍公園及銀座廣場



元宵節2024【元宵節由來】

元宵節又稱為上元節，起源於東漢時期的宴會傳統，後演變成民間習俗，是中國傳統節日之一。元宵節亦是農曆新年的最後一天，在這天人們傳統上會點燃燈籠、賞花燈、吃湯圓、舉行燈籠遊行、舞龍舞獅等慶祝活動，充滿喜慶和祝福氣氛。

元宵節的傳統食物和習俗，不同地區和文化可能會有一些差異，但它們都體現了人們對於幸福、團聚和吉祥的美好祝願，以下為元宵節５大主流習俗：

【1】食湯圓

湯圓，又另稱元宵，是元宵節最具代表性的食物。它由糯米製成的圓形糰子，通常包含各種口味的餡料，如花生、紅豆、黑芝麻等。人們相信吃元宵能帶來甜蜜和團圓的象徵。

【2】燈籠

點燃燈籠是元宵節的重要習俗之一。人們會在節日晚上點亮各種精美的燈籠，營造出燦爛的節慶氛圍。燈籠也象徵著希望和吉祥。

【3】猜燈謎

元宵節的傳統習俗之一是猜燈謎遊戲。人們把謎語寫在紅紙上貼在燈籠上，其他人需要猜出謎底。這是一個有趣的活動，讓人們在互動中增進友誼和智慧。

【4】舞獅舞龍

在一些地區，人們會表演舞獅和舞龍的傳統舞蹈。這些獅子和龍舞蹈象徵著祥瑞和驅邪，也為節日增添了歡樂氛圍。

【5】節日遊行

有些地方會舉辦盛大的元宵節遊行活動。人們會穿上華麗的服裝，舞龍舞獅，彩車花車等等，形成熱鬧的遊行隊伍，吸引著成千上萬的觀眾。

