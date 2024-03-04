日式放題8大優惠合集！居酒屋串燒$9起全單5折／和牛燒肉6折任食

日式放題優惠合集｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜日式料理一向深受香港人歡迎，壽司刺身、炭火串燒、壽喜燒真係點食都唔會厭！《香港01》「好食玩飛」記者是次就為大家整合8大日式放題，有和牛燒肉、居酒屋料理、甚至廚師發辦餐廳任飲任食等緊你！即睇內文介紹啦！



日式放題優惠【1】鮮燒 • 酒屋—串燒$9起／獨家優惠全單半價

土瓜灣向來被譽為是「美食沙漠」，坐落在土瓜灣九龍城道的「鮮燒 • 酒屋」可算是區內高性價比的居酒屋。鮮燒 • 酒屋主打Fusion串燒，有不少結合川菜和日本料理的菜式。居酒屋更推出期間限定$9串燒優惠，牛肉串、豚肉串、羊腿串、雞軟骨、雞皮等全部都只需$9/串！居酒屋在Openrice平台上更獲得清一色正評！絕對值得一試再試！此外，居酒屋亦可使用電子現金券，HK$100就可以買到等值HK$200電子現金券；HK$250就可以買到HK$500電子現金券，相等於全單半價！4位訂座慶祝更贈送壽司蛋糕！

鮮燒 • 酒屋—獨家優惠全單半價

HK$200電子現金券：HK$100（原價：HK$200）

HK$500電子現金券：HK$250（原價：HK$500）

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠有效期：即日起至2024年6月30日

餐廳地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B號舖

👉🏻 獨家半價現金優惠

日式放題優惠【2】鮮燒 • 酒屋—2小時任飲任食／暢飲生啤清酒

除了全單半價優惠外，鮮燒 • 酒屋亦有推出2小時任飲任食優惠，可以暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒；還有巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！串燒方面，任食餐單提供超過13款串燒選擇，包括雞腿肉串、羊腿肉、雞肉爽、多春魚、牛肉串、豚肉串、日本番薯等，人均亦只需HK$328起，如果同時使用HK$200等值的電子現金券，實際HK$228就食到！4位訂座慶祝更贈送壽司蛋糕！

鮮燒 • 酒屋—2小時任飲任食

優惠價（不包酒精飲品）：HK$328（原價：HK$656）

優惠價（包酒精飲品）：HK$398（原價：HK$796）

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠有效期：即日起至2024年6月30日

餐廳地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B號舖

👉🏻 獨家52折優惠

日式放題優惠【3】宮崎肉本舖—極上燒肉放題60款美食任擇／59折再送威士忌梳打

宮崎肉本舖主打頂級A5櫻花牛燒肉放題，餐廳從宮崎自家農場引入A5櫻花牛，每月冰鮮到港，甚至可以品嘗到10個稀有部位的不同口感！至於A5宮崎牛特上燒肉放題則可享用A5宮崎牛的內後腿肉、肩里肌、肩口肉、牛肋肉等部位，入口盡是油香！餐廳在Openrice及社交平台更是好評如潮，不少人大讚餐廳食物有質素、環境舒適。燒肉放題更可享超過60款日本食材、小食、無酒精飲品、甜品等任飲任食，再送你威士忌梳打或燒酎梳打一杯，優惠更低至59折！

宮崎肉本舖—宮崎A5桜花牛極上燒肉放題

優惠價（成人）：HK$998（原價：HK$1,625）

優惠價（兒童）：HK$449

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

👉🏻61折優惠訂座

宮崎肉本舖—A5宮崎牛特上燒肉放題

優惠價（成人）：HK$698（原價：HK$1,175）

優惠價（兒童）：HK$349

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

餐廳地址：銅鑼灣糖街31號6/F, Sugar＋ 25

👉🏻59折優惠訂座

日式放題優惠【4】牛摩—極上和牛90分鐘放題／任食24款美食$258起

日式火鍋放題專門店牛摩推出了「極上和牛90分鐘放題」，人均HK$258就可以品嘗到極上和牛、精選牛肩胛、星級牛肌腹、阿古豚梅肉、牛舌等超過24款美食、超過30款自助放題區品項，火鍋配料、飲品及乳酪甜品全部無限供應，牛摩飯配溫泉蛋更是不少食客的必點推介！搭配麻辣鴨血湯、關東風壽喜燒、博多美人骨膠原啫喱雞白湯等特色火鍋湯底，絕對會滋味加倍！

牛摩—極上和牛90分鐘放題

優惠價（平日晚市）：HK$258（原價：HK$315）

優惠價（星期六日及公眾假期晚市）：HK$268（原價：HK$325）

優惠有效期：即日起至2024年3月28日

👉🏻82折優惠訂座

日式放題優惠【5】香港帝都酒店—波士頓龍蝦午晚餐／67折嘆鮑魚和牛海膽

香港帝都酒店內的櫻田日本餐廳，糅合傳統及創新日本美饌，推出波士頓龍蝦鮑魚和牛刺身日式午餐及晚餐，晚餐有油脂豐富的澳洲M9和牛、大大隻美國波士頓龍蝦和磯煮南非孔雀鮑魚， 更有加拿大海膽、俄羅斯牡丹蝦、挪威三文魚刺身！午餐則有原隻波士頓龍蝦配帶子、紐西蘭牛肉薄燒、日式炒麵等美食等你嘆！

香港帝都酒店—波士頓龍蝦午餐

優惠價（一位用）：HK$450（原價：HK$613.8）

優惠價（兩位用）：HK$859（原價：HK$1,226）

優惠有效期：即日起至2024年3月31日

👉🏻獨家7折優惠訂座

香港帝都酒店—波士頓龍蝦晚餐

優惠價（一位用）：HK$1,038（原價：HK$1,474）

優惠價（兩位用）：HK$1,999（原價：HK$2,948）

優惠有效期：即日起至2024年3月31日

餐廳地址：沙田白鶴汀街八號

👉🏻獨家67折優惠訂座

日式放題優惠【6】滿屋日本料理—2小時放題自助餐／$230起任食串燒刺身

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，全部都超吸引！喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷榴槤以及貓山王榴槤炸彈，啖啖肉夠腍身，入口更是超Creamy！

滿屋日本料理—2小時放題自助餐

優惠價（午市；星期一至四）：HK$230（原價：HK$248）

優惠價（晚市；星期一至四）：HK$277（原價：HK$298）

優惠價（午市；星期五至日及公眾假期）：HK$249（原價：HK$268）

優惠價（晚市；星期五至日及公眾假期）：HK$295（原價：HK$311）

優惠有效期：即日起至2024年12月31日

👉🏻獨家93折優惠訂座

日式放題優惠【7】上環AKVO酒店霜瀛 & 淼屋—A4和牛壽喜燒料理放題／Omakase +壽司放題53折起

上環AKVO酒店內的餐廳Shimoumi Sushi 霜瀛及淼屋 Myouya推出兩大優惠，分別有Omakase+壽司放題53折起，除了可以細味日本生蠔、海膽、櫻花蝦蒸蛋、時令刺身等高級食材外，更可以追加壽司放題！如果不想由「廚師發辦」，則可以選擇北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題，品嘗精緻前菜、刺身、北海道十勝A4和牛壽喜燒等，更可以無限追加豚肉五花腩片、鮮雞肉、日式烏冬等鍋物！霜瀛及淼屋在Openrice上更獲得超過9成好評，不少食客都大讚抵食又好食！

霜瀛 Shimoumi｜Omakase+壽司放題

1人優惠價：HK$1580（原價：HK$1980）

2人同行優惠價：HK$2,370／2位（原價：HK$3,960／2位）

3人同行優惠價：HK$3,160／3位（原價：HK$5,940／3位）

優惠有效期：即日起至2024年3月31日

👉🏻獨家53折優惠訂座

淼屋 Myouya｜北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題

1人優惠價：HK$828（原價：HK$880）

2人同行優惠價（2人同行1位半價）：HK$1,242／2位（原價：HK$1,760／2位）

3人同行優惠價（3人同行1位免費）：HK$1,656／3位（原價：HK$2,640／3位）

優惠有效期：即日起至2024年3月31日

餐廳地址：上環蘇杭街57號香港嘉賦酒店1&2樓

👉🏻獨家買2送1優惠訂座

日式放題優惠【8】都會海逸酒店—千鶴鐵板燒半放題早午晚餐／車海老美國牛肉任食

都會海逸酒店內的千鶴日本料理主打高級日本美饌，千鶴鐵板燒半放題盡享任點任食鐵板燒帆立貝、牡蠣、美國牛肉薄燒 / 厚燒等菜式，更提供沙律、前菜、特上刺身拼盤、燒物、串燒及天婦羅等多種高級食材，更可以近距離欣賞師傅在鐵板上獻技，火光熊熊超級壯觀！絕對值得一試！

都會海逸酒店—千鶴鐵板燒半放題早午餐

優惠價（成人）：HK$658（原價：HK$768）

優惠價（小童）：HK$458（原價：HK$548）

優惠有效期：即日起至2024年4月1日

👉🏻獨家83折優惠訂座

都會海逸酒店—千鶴鐵板燒半放題晚餐

優惠價（成人）：HK$738（原價：HK$768）

優惠價（小童）：HK$638

優惠有效期：即日起至2024年4月1日

餐廳地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店八樓（港鐵紅磡站C2出口）

👉🏻獨家96折優惠訂座

（全文完）