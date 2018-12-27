【增強記憶】4類食物解決金魚記憶！唔想冇記性要少吃......

平常只要一出門口，就會發現自己又忘東忘西，要中途截返回家，因此而約會遲到；又或者本來明明腦子內一直提醒自己要做的工作，轉個頭又不小心忘記了。記憶力和青春一樣，都會隨着時間而流逝。不過，若果想趕走「金魚記憶」又是否只能單靠打麻將或食記憶香口膠？

若果想增強記憶力，便要先知道會導致記憶力下降的原因。這些原因包括：

1. 不良情緒：抑鬱、焦慮、憤怒等會影響我們的思維，同時也影響着我們的記憶，導致出現記憶力減退。

2. 疲勞感：睡眠質量不好會導致大腦得不到有效休息，記憶能力受損。而用腦過度亦會令疲勞感增加，對外界事物的敏感度降低，從而影響記憶。

3. 過度依賴筆記、電腦：這會影響記憶能力的運作，就如俗語說：practice makes perfect，大腦亦需要熟能生巧，平日要確保日常腦力要有一定的運用。

4. 不良嗜好：由於酒精對腦細胞的麻痹作用，飲酒過量很可能會發生暫時性記憶力喪失，俗稱「斷片」。而吸煙會造成血管狹窄、大腦供氧量不足等情況，進而大腦血液循環受阻，誘發老年痴呆症。

吸煙飲酒同樣會影響記憶力。（GettyImages）

點解食物會影響記憶力？

由於腸道和腦部有所連繫，所以我們吃的食物都可以對腦部產生正面或負面的影響，而消化系統則除了為身體提供營養之外，亦會作為荷爾蒙的供應。當中對記憶力有正面影響的食物種類包括：

1. 抗氧化物（antioxidant）

身體每日都會受到壓力、不良的飲食習慣、空氣污染等影響，而抗氧化劑則有助保護腦內的細胞免受這些因素的侵害。

按圖看哪些食物含豐富抗氧化物：

2. 奧米加3脂肪酸（Omega-3 Fatty Acids）

Omega-3可以增快神經細胞之間的訊息傳送，令腦部可以協調得更容易和快捷。除了有增強記憶和專注力之效外，Omega-3亦有助抑制壓力荷爾蒙及增加血清素的分泌，以穩定大腦情緒，使人放鬆心情。

按圖看含豐富Omega-3的食物：

含豐富Omega-3食物：三文魚(gettyimages)

3. 維他命B

在2010年的一項研究發現，有輕度認知障礙的老年人如混合補充維他命B12和B6，能減緩腦萎縮和認知功能下降的速度。

按圖看含豐富維他命B的食物：

含豐富維他命B食物：蛋(gettyimages)

4. 中鏈三酸甘油脂（Medium Chain Triglyceride, MCT）

MCT會增加作為大腦的替代燃料的酮 (Ketone) 的生產，有研究指僅僅攝取不足3湯匙，就能有效提高阿茲海默正患者的認知能力。

按圖看含豐富MCT的食物：

含豐富MCT食物：全脂奶(gettyimages)

不過，即使吃得再多可以增強記憶力的食物，只要吃了一些導致記憶力下降的食物，便會隨時功敗垂成。導致記憶力下降的兩大食物包括：

1. 味精，過量味精可干擾大腦細胞的正常活動，建議少用。

2. 煎炸食物，在200度以上的油溫下煎炸出的食品含有較多過氧脂質，若在身體內積聚，可使人體某些代謝酶系統遭受損傷，促使大腦早衰或痴呆。

資料來源：BBC

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