【脆麻花食譜】賀年小食油器　一張雲吞皮扭麻花香甜卜卜脆

撰文：鄒家鳳
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脆麻花，傳統的做法需要麵粉、泡打粉、雞蛋……又要攪又要搓，炸出一條條大麻繩般的脆麻花。但不記得哪年看到一個節目，May姐教用雲吞皮代替，一試果然非常方便快捷，效果雖有點差別，卻好睇好味香脆可口。在最忙碌的日子裡，又做節又蒸糕又要辦年貨，實在很想跟大家分享，這個手殘賀年食譜。
攝影、剪接：劉晴
這個脆麻花簡易版，只需一張雲吞皮便可，先把它切半一開二，再中間𠝹一刀，左屈右穿，摺好一大堆，便可以開始炸。油溫不能太大，否則容易焦燶；也不能太細，否則會很吸油，很油膩。要測試油溫，可放入洗淨的木筷子，如有細細泡泡冒起，代表可以開始炸了。
一塊雲吞皮便可做出2條脆麻花，買半斤才十元，已炸得金金黃黃一大堆，但轉眼已經被掃清光。
脆麻花食譜
按圖「扭麻花步驟」逐格睇：
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健康小貼士：
脆麻花，所用的雲吞皮主要由麵粉製成，碳水化合物較高，蛋白質豐富，脂肪少，但一經油炸，自然熱量增加，糖漿也不宜下太多，少少調味便足夠。
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|食譜
|脆麻花（deep-fry/炸）
|材料
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雲吞皮半斤、芝麻適量、糖漿適量、油適量
|做法
|1. 燒熱白鑊，放入芝麻炒至金黃和釋出香氣，盛起備用。
|2. 把每張雲吞皮切半，再在中間𠝹一刀，但不要切斷。
|3. 一端的雲吞皮向中間摺入，穿過另一面向上拉好。
|4. 另一端則反方向，從後穿過中間，屈上前拉好，扭成麻花狀。
|5. 燒熱一鍋油，微微出現小泡泡，即可放入麻花雲吞皮，以中大火炸至金黃浮面盛起。
|6. 在炸好的脆麻花上，淋上糖漿，撒上芝麻即成。