【脆麻花食譜】賀年小食油器　一張雲吞皮扭麻花香甜卜卜脆

脆麻花，傳統的做法需要麵粉、泡打粉、雞蛋……又要攪又要搓，炸出一條條大麻繩般的脆麻花。但不記得哪年看到一個節目，May姐教用雲吞皮代替，一試果然非常方便快捷，效果雖有點差別，卻好睇好味香脆可口。在最忙碌的日子裡，又做節又蒸糕又要辦年貨，實在很想跟大家分享，這個手殘賀年食譜。 攝影、剪接：劉晴

這個脆麻花簡易版，只需一張雲吞皮便可，先把它切半一開二，再中間𠝹一刀，左屈右穿，摺好一大堆，便可以開始炸。油溫不能太大，否則容易焦燶；也不能太細，否則會很吸油，很油膩。要測試油溫，可放入洗淨的木筷子，如有細細泡泡冒起，代表可以開始炸了。

一塊雲吞皮便可做出2條脆麻花，買半斤才十元，已炸得金金黃黃一大堆，但轉眼已經被掃清光。

脆麻花食譜

按圖「扭麻花步驟」逐格睇：

+ 3 + 2

健康小貼士：

脆麻花，所用的雲吞皮主要由麵粉製成，碳水化合物較高，蛋白質豐富，脂肪少，但一經油炸，自然熱量增加，糖漿也不宜下太多，少少調味便足夠。

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