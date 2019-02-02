【脆麻花食譜】賀年小食油器　一張雲吞皮扭麻花香甜卜卜脆

飲食
撰文：
最後更新日期：

脆麻花，傳統的做法需要麵粉、泡打粉、雞蛋……又要攪又要搓，炸出一條條大麻繩般的脆麻花。但不記得哪年看到一個節目，May姐教用雲吞皮代替，一試果然非常方便快捷，效果雖有點差別，卻好睇好味香脆可口。在最忙碌的日子裡，又做節又蒸糕又要辦年貨，實在很想跟大家分享，這個手殘賀年食譜。

攝影、剪接：劉晴

這個脆麻花簡易版，只需一張雲吞皮便可，先把它切半一開二，再中間𠝹一刀，左屈右穿，摺好一大堆，便可以開始炸。油溫不能太大，否則容易焦燶；也不能太細，否則會很吸油，很油膩。要測試油溫，可放入洗淨的木筷子，如有細細泡泡冒起，代表可以開始炸了。

一塊雲吞皮便可做出2條脆麻花，買半斤才十元，已炸得金金黃黃一大堆，但轉眼已經被掃清光。

脆麻花食譜

按圖「扭麻花步驟」逐格睇：

+3
+2

健康小貼士：

脆麻花，所用的雲吞皮主要由麵粉製成，碳水化合物較高，蛋白質豐富，脂肪少，但一經油炸，自然熱量增加，糖漿也不宜下太多，少少調味便足夠。

相關食譜：

【花生酥食譜】鬆化香甜吃不停口　花生醬與曲奇完美結合

花生酥食譜

【自煮過肥年】爆嘴笑口棗食譜　秘訣：搓太久不鬆化
【自煮過肥年】笑哈哈炸芋蝦　心急離罩一身散

【鹹蛋魚皮食譜】脆卜卜滿滿黃金粒　免腍免焦乾有秘技

鹹蛋魚皮食譜

食譜 脆麻花（deep-fry/炸）
材料

雲吞皮半斤、芝麻適量、糖漿適量、油適量
做法 1. 燒熱白鑊，放入芝麻炒至金黃和釋出香氣，盛起備用。
2. 把每張雲吞皮切半，再在中間𠝹一刀，但不要切斷。
3. 一端的雲吞皮向中間摺入，穿過另一面向上拉好。
4. 另一端則反方向，從後穿過中間，屈上前拉好，扭成麻花狀。
5. 燒熱一鍋油，微微出現小泡泡，即可放入麻花雲吞皮，以中大火炸至金黃浮面盛起。
6. 在炸好的脆麻花上，淋上糖漿，撒上芝麻即成。

 

【辦年貨】跟米芝蓮推介辦年貨　角仔糖環牛耳…10大油器有寓意
【紅豆糕食譜】簡易賀年糕點　粒粒紅豆香甜軟糯款客最啱！
【椰汁馬豆糕食譜】中式糕點清甜滑溜　5種材料毋須魚膠零難度
【甜品食譜】杞子桂花糕　美肌潤肺清甜淡雅桂花香
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。