【西芹炒雞柳食譜】簡易家常菜20分鐘完成！加1樣食材令雞肉變滑

撰文：唐家儀
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中式簡易家常菜，好多時只需要將兩款食材炒拌即成。今次就帶來一款炒雞肉的菜式，加爽脆的西芹，成為西芹炒雞柳。過程只需要醃肉，再加西芹炒拌即成，可以說是零技巧的家常菜！
攝影、剪接：李賢華
雞柳本身無雞胸肉咁易炒老，用來做炒拌菜式最好。西芹好快熟，炒得耐反而會變黃和失去爽脆感，所以加雞肉後快炒即成。
煮食小貼士：如何令雞肉無咁易炒老，可於最後加生粉水，令肉質更滑身。
雞柳較雞胸肉無咁易炒老。
但不是每人都愛西芹，因為怕其有一陣草青味。想除去草青味，可以先將西芹加鹽，汆水後可減低草青味。那些因為草青味而不吃西芹的朋友們，可以試試！
健康小貼士：西芹，能有效地清腸胃和排便，是一款極高纖維的蔬菜。想清宿便的朋友，西芹是其中一款可以吃的蔬菜。
下鑊前，先把西芹斜切。
西芹炒雞柳食譜
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|食譜
|西芹炒雞柳（炒）
|材料
|西芹2-3條、雞柳125克、蒜頭1粒
|醃料
|生抽1茶匙、生粉1/2茶匙、糖1/2茶匙、酒1茶匙、水少許
|芡汁
|豉油1湯匙、糖1茶匙、生粉1茶匙、水1茶匙
|做法
|1. 西芹洗凈，瀝乾水分，斜切粗條備用。蒜頭剁蓉。
|2. 洗淨雞柳，切件，用醃料醃約15分鐘。
|3. 燒熱鑊落油，炒香蒜蓉，再把雞肉輕微炒香。
|4. 落西芹和芡汁，快手兜勻即成。