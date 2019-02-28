【西芹炒雞柳食譜】簡易家常菜20分鐘完成！加1樣食材令雞肉變滑

中式簡易家常菜，好多時只需要將兩款食材炒拌即成。今次就帶來一款炒雞肉的菜式，加爽脆的西芹，成為西芹炒雞柳。過程只需要醃肉，再加西芹炒拌即成，可以說是零技巧的家常菜！ 攝影、剪接：李賢華

雞柳本身無雞胸肉咁易炒老，用來做炒拌菜式最好。西芹好快熟，炒得耐反而會變黃和失去爽脆感，所以加雞肉後快炒即成。

煮食小貼士：如何令雞肉無咁易炒老，可於最後加生粉水，令肉質更滑身。

雞柳較雞胸肉無咁易炒老。

但不是每人都愛西芹，因為怕其有一陣草青味。想除去草青味，可以先將西芹加鹽，汆水後可減低草青味。那些因為草青味而不吃西芹的朋友們，可以試試！

健康小貼士：西芹，能有效地清腸胃和排便，是一款極高纖維的蔬菜。想清宿便的朋友，西芹是其中一款可以吃的蔬菜。

下鑊前，先把西芹斜切。

西芹炒雞柳食譜

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