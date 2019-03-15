【梳打餅營養】實測7品牌18款梳打餅　燕麥味暗藏高卡高脂陷阱！

記者親自比對及檢視7個品牌共18款梳打餅，想選擇低熱量及低鈉的款式，該選哪款較好？ 以為揀燕麥味梳打餅，多纖較健康？竟高熱量及高脂躋冠。而最高鈉與最低鈉的款式差距竟有23倍之多！ 攝影：尹嘉蔚

常聽聞梳打餅是減肥大敵，最好避之則吉！不過，脆卜卜又鹹鹹地的質感和味道，吃梳打餅有時頗似吃薯片，加上有時候想用來飽肚，一小包梳打餅只有4-5塊，容易愈吃愈多。記者前往超市比對及檢視7個品牌共18款梳打餅，據食物安全中心的指引，每100克的食物，脂肪多於20克（約4茶匙油）屬高脂食物；鈉質高於600毫克（1.5克鹽）則屬於高鈉食物。記者發現當中9款屬高脂；3款屬高鈉，18款平均總脂肪為18.28克/100克；平均鈉含量為471.79毫克/100克。

比對及檢視7個品牌共18款梳打餅，記者發現當中9款屬高脂；3款屬高鈉。

按圖先了解各款（Crich、Baker Brothers、佳之選、太平、嘉頓、四洲、Momoko、First Choice）梳打餅的熱量、脂肪及鈉含量：

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梳打餅的成分主要是小麥粉（麵粉）、棕櫚油、鹽、糖、酵母、調味料及膨脹劑。按營養師建議以每碗飯220千卡計算，吃2-3小包梳打餅已等於或高於1碗飯。梳打餅所含的油分比主食類高出很多，按最高脂的一款計算，每100克有22.9克脂肪，相比起每100克白飯中約0.3克脂肪，梳打餅的脂肪含量高出白飯76.3倍。另外，消費者可能以為揀燕麥味梳打餅較多纖維，似乎較健康，但在比對後，發現2款均有燕麥成分的梳打餅同是高卡及高脂之選。至於鈉含量方面，最高鈉與最低鈉的款式差距竟有23倍之多。

以為揀燕麥味梳打餅較多纖維較健康？但在比對後，發現2款均有燕麥成分的梳打餅同是高卡及高脂之選。鈉含量方面，最高鈉與最低鈉的款式差距竟有23倍之多。

按圖總結最低卡、低脂及低鈉的梳打餅及哪些款式超出食安中心的高脂及高鈉食物標準：

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有營養師指出高脂、高鈉及高糖的食物如「垃圾」食物，長期大量攝取對健康有損，可能嚴重影響血管健康及多個器官，引致過胖或可誘發新陳代謝綜合症，增加患上慢性疾病的風險。攝取過量高脂及高糖食物，不但令體重增加，過胖也是增加罹患心腦血管疾病肥胖及誘發二型糖尿病的因素之一。而長期攝取高鈉食物，易令身體水分滯留導致水腫，增加血液循環的負荷，長遠令血壓升高引致高血壓，誘發冠心病或心臟病等風險。