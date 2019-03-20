【咖喱魷魚食譜】15分鐘自製街頭風味　魷魚有白有粉紅用邊種至啱

咖喱魷魚，跟咖喱魚蛋、豬皮、蘿蔔都同屬一伙，有風味又惹味，即使以為它膽固醇高不利健康，依然忍不住口。不過，原來我們一直都誤會了！魷魚是高膽固醇，特別在內臟，但其實它都不影響我們體內的膽固醇含量，反而富含營養。那便快學這味咖喱魷魚吧，做法超簡單。 攝錄：繆鈞堤、高啟光 剪接：呂志豪

咖喱魷魚惹味爽脆，15分鐘做好。

這些魷魚已預先浸發，呈粉紅色。

到街市買魷魚，有白白淨的鮮魷魚，也有浸泡在水裡的粉紅色魷魚，就像吃火鍋的那種，有人說那是用泡打粉浸發的，所以又大又爽。鮮魷適宜用來炒，鮮甜嫩滑；但炮製咖喱魷魚，選粉紅色的較方便簡單，只需煮好咖喱汁，放入魷魚煮約10分鐘即成，口感爽脆，最像街頭小吃風味。

檔主還提醒我，魷魚鬚比整條魷魚貴，約多十元一斤，可按個人喜好選擇。不過，別以為一條大大份，只要一煮便收縮一半，不計算好分量，隨時不夠吃。

咖喱魷魚食譜

健康小貼士：

魷魚，每100克含約100-300毫克膽固醇（成人每日不應攝取多於300毫克，但世衞早前已取消這上限），難怪總給人不健康的印象，但經研究證實，魷魚所含的膽固醇大多不會對人體血液中膽固醇的濃度造成影響，相反還會降低三酸甘油酯，及含有EPA、DHA等對腦部及心血管有益的營養素。不過，為免對身體造成負擔，吃時還是先去掉內臟。

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食譜 咖喱魷魚（燜） 材料 魷魚1份（1條）、蒜頭3瓣、乾葱2粒、咖喱醬3湯匙、海鮮醬2湯匙、蠔油1湯匙、糖2湯匙、水6湯匙 做法 1. 魷魚洗淨，切條。 2. 蒜頭切蓉，乾葱切粒。 3. 把咖喱醬、海鮮醬、蠔油、糖及水混合，備用。 4. 燒熱鑊落油，下蒜蓉、乾葱爆香。 5. 放入咖喱醬汁以中大火拌勻。 6. 下魷魚煮約8-10分鐘即成。

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