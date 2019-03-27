【珠峰攀山隊人訪】解構隨行軍糧　20分鐘糖水熱飯輕便快速補能量

未想過攀雪山原來可以「有啖好食」！拆解香港首支珠峰攀山隊的隨隊糧食，當中竟有養生糖水及杯麵味的熱飯，直教人垂涎三尺驚喜連連，好比辦公室的懶人恩物，20分鐘溫熱享用。 攝影：鄧倩螢

登峰造極，傲雪凌霜，自古渴望征服珠穆朗瑪峰的夢想家不計其數，被稱為「無腿勇士」的夏伯渝曾被訕笑「人家有雙腳都登不上，何況你這個無腳的人呢？」最終夏先生戰勝所有障礙，登上珠峰頂，成為中國首位依靠義肢登上珠峰的選手。近在香港，著名登山家曾志成（John），有家中至愛的支持與一份攻頂的熱忱，帶領他曾3度遠征珠峰，成為香港登珠峰頂的紀錄保持者。

攀山隊第2次集訓，是在去年夏天，到美國阿拉斯加挑戰北美最高峰迪納利山。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

今年，曾志成擔當領隊，帶領3名「中國香港攀山及攀登總會」的勇士兼攀山教練：張志輝（Paul）、黎樂基（Rocky）及盧澤琛（Sum），籌組香港攀山隊代表，將於本年5月挑戰珠峰。各人辭退本身的正職工作，勢要先抓緊達成夢想的機會，為了籌備挑戰珠峰登頂，大夥兒已在日本、阿拉斯加、尼泊爾和南美州進行集訓，從中建立起彼此默契，隊長盧澤琛最難忘是過去兩次訓練中，某些地區的國家公園衛生管理嚴格，遊人必須將自己的排泄物用特製及可天然降解的袋裝起一併帶走，隊員要輪流揹糞袋下山，這任務比平日登山更具挑戰性！

四人在海外訓練中朝夕相對，彼此建立默契，最難忘是要輪流揹糞袋下山。

祟山峻嶺的挑戰，自問勇氣非凡的人才夠膽識拼勁，反而最令我好奇的是他們的隨身食糧會包括甚麼？幾位猛男叫我試揹他們的背包，我二話不說將一個約我半個人高，估計有80磅的背包揹上膊，走遠數呎後我開始失平衡。Sum說，正式攀珠峰時的背包將會更重，超逾百磅，其中包括衣物、食物和登山用品等，當中約1/3會是隨身糧食，同時須視乎旅程日數再定分量。

逾百磅的背包，當中約1/3是糧食，主要以脫水食物為主，包括即食麵、蝦子麵、脫水蔬菜（高麗菜、紅蘿蔔）等，食物包裝要輕身及扁身方便存放，另會帶備多元化及的食物，避免行程中「食到厭」。

他們口中的「行動糧」有乾果、椰棗、堅果、鹽糖及朱古力等，隨身帶備高熱量、快速充饑、補充能量及易存易取的食物去攀山，一來為了應付雪山環境、地勢及天氣隨時的變化，在登山途中想吃就吃不捱餓；二來攀雪山是高度消耗體力及熱量的活動，高卡的食物可供應身體熱量當下的需要。另外，他們會選擇自己最喜歡的食物平衡心理𠱁自己，Paul首選牛油酥餅（shortbread cookies）及熊仔糖，而Rocky揀「得力素」葡萄糖來調劑心情。

長時間遠征，攀山隊成員會攜帶自己最喜歡的食物調劑心情，清單上有熊仔糖，頓時覺得一班披荊斬棘的猛男們有幾分童真。

除了乾糧外，他們到營地安頓後終有餐安樂茶飯，先掛上煮食營，然後鑿冰、溶冰取水源、紮營、平整帳幕、煲水等約花上1小時，為騰出背包更多空間，糧食包裝要揀又輕又扁之類，隨行自備熱水壺及gas爐。我心中揣摩：「睇來攀雪山都唔會有咩好食，差一點應該變野人了。」刻下Rocky展示他們的正餐，遞來一包「杞子雪耳紅棗糖水」，我頓時張口結舌，從未想到攀山竟然有糖水吃，它的形態像女生喝的四物茶黑糖磚一樣，「沖熱水攪兩攪食得！」味道與現煲的無異，並有暖身養生之感。隨後更令我嘖嘖稱奇是，他們即席炮製「合味道」熱飯誘惑，香味徐徐吹送，攀雪山的伙食比我想像中精彩得多！

所有烹調過程及進食速度一定要夠快，因為雪山上天氣寒冷，熱水及食物很快會凝結成冰，要靠精準的手錶時計提醒隊員要保持效率。

下圖的攀山糧食令人大開眼界，基本上在辦公室吃都可，毫無違和感：

+ 6 + 5 + 4

每天攀雪山約6-7小時，需要高碳水化合物、高熱量食物作當下補充，平日裡一班猛男也不為減肥苦惱。Sum幽默解釋：「攀雪山時太耗能量，過程中幾乎『必瘦』，但返香港後會復原（復胖），因為攀雪山太勞累，完成任務後一定去食雞煲慰勞自己。」屬於「瘦底」的Paul平日食量大，並坦言攀雪山前增肥反而較好，多貯存脂肪可用來保暖。Rocky補充：「一落山即瘦10多磅，如果減了脂肪上雪山會更感寒冷。」他平日較多注意維持下肢的脂肪量、肌肉比例及體重，預備下一趟登山。

笑談間確切感受到幾位攀山隊成員對征服珠峰充滿熱誠，「辭埋份工去攀山」，放眼有多少人為了實現夢想能如斯撇脫？世界上沒有什麼不可能，只在乎你有多想創造可能！在此預祝攀山隊登珠峰成功，在珠峰頂上再一次展示屬於香港人的旗幟。

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