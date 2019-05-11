【尖沙咀拉麵】東京過江龍雞湯拉麵　怕肥必試蔬菜濃湯低卡蒟蒻麵

香港的拉麵店很多，當中固然不乏日本過江龍，最近尖沙咀就開了間源自東京新橋的雞湯拉麵專門店。除了雞湯之外，最特別之處是其蔬菜湯底，適合素食者，再配上超低卡的低糖質蒟蔬麵，可以幫你留Quota吃其他美食！ 攝影：鄧穎琪

濃稠鮮美雞白湯底 新鮮雞熬足13小時！

很多年前拉麵已在香港流行起來，通常我們都會選豬骨或醬油湯底，直至10年前，雞湯拉麵開始盛行，不再讓豬骨湯專美。來自東京新橋的麵屋武一正是以雞湯拉麵起家，它2012年才開幕，短短幾年間已在亞洲各地及德國等開了22間分店，最近終登陸尖沙咀。餐廳的濃厚系雞湯底由日本直送的新鮮雞熬足13小時，包括有鮮雞、雞殼、洋葱、昆布及蒜頭等，奶白色的湯底濃滑細膩。

濃厚味噌拉麵$88｜以濃厚雞湯為基調，並混入了日本產赤味噌及白味噌，配料方面是雞叉燒及雞肉丸。

至於清雞湯底，跟雞白湯不盡相同，縱然一樣有用雞殼和洋葱等熬煮，但清雞湯比例較高，顏色也明顯清澈得多，味道較為淡雅。兩款雞湯拉麵都一樣配上自家製的叉燒，不過這叉燒也跟湯底一樣，以雞肉為原材料，就是低溫燜煮的雞腿肉，吃來絕不嚡口，且尚有肉汁，不會太乾身。

鹽雞拉麵$78｜雞湯清澈，適合不喜歡太濃味的客人，感覺毫不膩口。（餐廳提供）

雞腿肉叉燒｜慢煮的雞腿肉用日式高湯、昆布和特選醬油等燜過，寧舍入味。（餐廳提供）

蔬菜湯底配蒟蒻麵 減肥或崇尚健康人士恩物！

不過對筆者而言，最特別的是分作濃厚及清淡的蔬菜湯底，一般蔬菜湯可能都是用蘿蔔、洋葱、椰菜等煲成，不過這間麵店的蔬菜湯足足有13種新鮮蔬菜，除了剛提及的3種，還有粟米、香菇、昆布、蒜頭、薑、薯仔等等，個人推介濃厚版本，皆因它打破了一般人覺得蔬菜湯就等於淡而無味的刻板印象，原來蔬菜不獨用作熬製湯底，更被攪拌成蓉，所以濃厚蔬菜湯喝起來比較稠身，有點像忌廉湯的質感，每啖湯都伴隨著一些蔬菜蓉，並且不油膩，很適合講求健康的朋友或素食者。配料方面，每碗都有香菇、車厘茄、洋葱、菠菜和粟米仔（玉米筍），當然你也可額外追加雞肉叉燒、免治肉丸或溏心蛋等等。

蔬菜湯共用了13種蔬菜去熬製，每啖都是精華。

蔬菜清湯拉麵（鹽味）$80｜鹽味加蔬菜的湯底感覺純粹，而且絕不含肉類成分，素食者都能安心享用。

說湯底說了這麼久，也還未介紹麵條，拉麵人人食過，不外乎粗、幼、直麵，麵屋武一選用日本小麥製成的幼身直麵，掛湯度高，然而筆者認為另一種麵更誘人，因為它只有18卡路里！光看數字你未必有概念，但坊間一個公仔麵都有近460卡路里，足足相差25倍！這款麵是低糖質蒟蒻麵，跟平時食到的蒟蒻一樣都有種QQ、彈牙的感覺，而且它屬低糖類別，能減低我們的糖及碳水化合物攝取量，並可避免用餐後血糖急劇上升，對於減肥、降血壓及血糖等都有好處，可說是減肥一族的恩物！

蒟蒻麵>蒟蒻麵彈牙輕盈，不得不再提它只有18卡路里，健康不致肥。（餐廳提供）

濃厚蔬菜拉麵（鹽味）$85｜店裡的拉麵一般都用其幼身直麵奉客，不過加$10即可升級至低糖質蒟蒻麵，清爽不膩。

除了拉麵，按下圖會有更多麵屋武一的小食介紹及價錢，包括：迷你丼、串燒及其他小食。

+ 8 + 7 + 6

麵屋武一

地址：尖沙咀棉登徑13-15號白蘭軒道3號棉登大廈地下A舖

電話：2191 3570

營業時間：星期一至日11:30-23:30