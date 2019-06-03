【編輯推介】一個人西班牙靚景美食自由行　手機被盜4人相助脫困

一個人旅行是一趟深刻認識自己的旅程，進入陌生人國度，一切讓自己謙卑，認識別人的文化風俗和飲食習慣，領略後自我重新演繹他方的地道菜。 攝影︰尹嘉蔚

曾經，我認為一個人旅行是了無生趣的事，更甚是一個女人，沒有同伴下去到遠方...危險！終於我還是鼓起勇氣一人出走，這些年去過台北、上海、首爾、紐西蘭、三藩市、西班牙和沖繩。當中最深刻的有兩個地方，第一個是新西蘭，那是我人生首次衝出亞洲的國家，其次是西班牙，在巴塞隆拿遇上扒手，失魂落魄的經歷還是歷歷在目。

歐洲有很多國家，選擇西班牙源於曾經與前度相約會去那裡深度遊，人散了，這事由我一人實踐吧...

花了兩星期在西班牙自由行，馬德里、巴塞隆拿、塞維利亞及格拉納達，來一趟西班牙深度遊，因為我不想走馬看花。

第一天由香港坐飛機到阿布扎比（9.5小時），再轉機到馬德里（7.5小時）已有17小時，花了兩星期到訪西班牙四個城市，馬德里、巴塞隆拿、塞維利亞及格拉納達，品嚐過當地的平民美食及世界馳名的西班牙鑊仔飯，我自問是一個「飯桶」，14天的行程中，我大概吃了5頓鑊仔飯。

喜歡西班牙飯，當然要到發源地品嚐一下，這個好明顯非鑊仔飯，而是大鑊飯，在一間小店內放靠窗邊吸引途人。

在西班牙的餐廳享用一頓正餐，印象中都要€10起，由於不太捨得花費，行程中多以輕食為主，午餐及兩至三天的晚餐，到超市買即開即吃的沙律菜、車厘茄、蘋果、長棍麵包及樽裝水解決，當然一場去到西班牙也品嚐不少地道菜，雖然我茹素（蛋奶素），「食好西」的機會也算不少。印象深刻的景點之一是聖米格爾市場 Mercado de San Miguel，在馬德里市中心，交通方便，市場內整企理乾淨，齊集Tapas、火腿、海鮮、燉飯、Churros、阿拉伯酥點甜品、水果及紅白酒，小食以每件2-3歐羅起跳，隨意發掘也大有斬獲，相比巴塞隆拿近蘭布拉大道La Rambla的博蓋利亞市場La Boqueria Mercat de la Boqueria更值得前往。

聖米格爾市場 Mercado de San Miguel 是馬德里市中心內的美食市集。

點擊下圖有聖米格爾市場內的大量美食，場內擠滿饕客，美酒佳餚加美女上演熱鬧的戲碼：

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其中吃過素食版的鑊仔飯甚有驚喜，於是自己重新整理素食版的西班牙「海鮮」鑊仔飯，用珍珠米代替意大利米；用杏鮑菇代替魷魚及帶子，配香濃茄醬，模仿真版海鮮鑊仔飯。

西班牙海鮮鑊仔飯 （素食版）， 1-2人分量， 1級難度， 30分鐘。

按圖有詳細食譜及不失敗秘訣︰

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重溫西班牙的行程，一趟宛如回到西班牙中世紀的旅程叫人傾心，在托雷多Toledo內走遍古城內的大街小巷，置身如迷宮般的追逐，到處成就了稀奇。400幾年前托雷多是西班牙的首都，現時是世界文化遺產，也是歐洲最古老的城市之一。

從馬德里出發搭50分鐘Alsa巴士便到托雷多Toledo，400幾年前它是西班牙的首都。

點擊下圖欣賞托雷多及馬德里的絕美風景，托雷多此行宛如讓我穿越古今，踏進了西班牙的中古世紀︰

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當看到巴塞隆拿一段，勾起了動魄的回憶。巴塞絕對是一個炫目的旅遊城市，鬼斧神工的「高第Gaudi」六大建築，欣賞人潮迫爆，人人舉機，外觀任睇，入場費另計。往遠一點走，我找到更脫俗出塵的佩德拉比修道院Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes，在迴廊漫步，比喧鬧更感悠然。

佩德拉比修道院Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes現在作為博物館使用。

點擊下圖有巴塞隆拿必看必遊的建築及風景，更有趣是在遊客區範圍內竟有不少Ａ貨名牌包擺檔︰

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在巴塞逗留三天後，某日早上八點準備啟程到塞維利亞，搭地鐵Metro L5線，由Verdaguer出發去Sants再轉搭高鐵Renfe。當時正值上班時間，人多擠擁，大家也在趕路，我貪一時之便將手機潛入冷衫袋，被擠入車廂，大概10秒後（這對賊人來說有足夠時間了），我下意識扯回衫袋，已經空無一物！脫口而出：「My phone was stolen！！」大家你眼望我眼沒有人理會☹……

我深呼吸梳理一下情緒後在下兩站下車，輾轉間有四人幫助我脫離窘境。當中有位男士由地鐵車廂一直帶我到Catalunya市中心附近找警局報案，早上9:15食「閉門羹」，他又帶我周圍找騎警，他趕上班要先走了，騎警指示我要去另一間警局報案，我拖着13公斤行李又上又落，手上沒有地圖，憑依稀記憶及路人指示，彷彿走了三萬八千里終於到了差館☹，目的當然為了張報案紙方便保險索償。當地警察似乎對遊客報失財物也司空見慣，問了簡單資料後遞上報案紙：「It's done！」假如可以記起手機（Apple）內15位數字的IMEI號碼，警察說可以加快找到手機的可能喎...之後遇上好多阻滯☹，後來決定花100歐羅在Fnac百貨店買了全場最平的Nokia智能手機「頂住先」，到Sants站要重新買過高鐵車票，坐6小時車於晚上到達塞維利亞，在Hostal房間內終於可以好好地整頓一天奔波失落的情緒☹。（回港後，我收到訊息提示舊手機找回了！「俾人運咗去摩洛哥呀Fxxx！」手機未被肢解，覺得幾好笑囉☹…不過我也是太大意了，才成為賊仔目標。）



下圖為報案紙、警方回應及訊息提示「手機在摩洛哥尋回」，☹即是由它留在賊人袋裡了☹︰

路仍要繼續！在塞維利亞也終於找到想像中的西班牙浪漫熱情的一面。

丟失了「舊愛」好遺憾，收拾心情繼續上路吧…移動至塞維利亞，這裡的氛圍彷彿純樸得多。

大教堂Catedral de Sevilla的馬車、鬥牛場Plaza de Toros de Sevilla的太陽、西班牙廣場Plaza de España的法林明高舞者及河畔兩岸新舊面貌的交織。我會記得那年初冬，塞維利亞城內處處是果實累累的橙樹，見到果樹結了豐盛的果子，心中快樂，在一個寥無人煙的小樹林裡，我摘了一個最大最鮮的橙，席草地而坐享用天然的瑰寶：「真係一個橙呀！仲好甜喎！」

初冬塞維利亞城內處處是果實累累的橙樹，見到果樹結了豐盛的果子，是由衷的快樂。

點擊下圖有塞維利亞的超級漂亮風景，我覺得塞維利亞宛如一個風情萬種又沉靜典雅的女子，好值得愛上和欣賞︰

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然後到格拉納達造訪世界遺產阿爾罕布拉宮La Alhambra及充滿阿拉伯情懷的阿爾拜辛區Albayzin。阿爾罕布拉宮雖有巧奪天工的美，無奈人滿為患，找個沒有路人亂入的位置拍照也難。相比Alhambra，它身後那座雪山更美，特別在黃昏下更耀目。當我漫無目的在街上亂逛 ，發現藍天下金黃一片的銀杏樹，雖然枯葉將要散落，卻是最讓我心動的街景，這浪漫一隅，不需入場費，不用擠擁，只要抬頭看並有片刻悸動，便會發現有它們的襯托，那些倘大的建築更添靈魂。

格拉納達市內，初冬時街道兩旁的銀杏樹金黃一片，非常浪漫，雖隻身外遊，但美景相伴使人神往，慢慢地淡忘了遺失手機的不快。

點擊下圖看格拉納達市內風景，漫無目的在街上亂逛的感覺比擠在阿爾罕布拉宮更自由︰