渣馬2021｜ADHD與柏金遜症跑手　賽道上實踐自己的跑步治療

強身健體最簡單方法，莫過於跑步。對於人生路不平坦的病患者，跑步是一帖良藥，藉着最純粹的運動，重整人生。

有人行動不便，有人「活躍」得難以自控，在同一跑道上，找到最適合自己的步調，邁向目標。潘羽豐與陳燕，分別患上ADHD（過度活躍症）和柏金遜症，一步步愈走愈遠，走到下星期日（24日），疫下復辦的香港馬拉松。



陳燕（左）與潘羽豐（右），分別參加今屆渣馬10K和半馬。（龔嘉盛攝）

潘羽豐：快，源於「急」、「躁」

「登四」的潘羽豐，曾經難忍躁動，夜夜難眠，「跑步代替打機，終於有覺好瞓」。做過不同種類工作，不少在辦公室「坐定定」，打趣道「做苦力仲輕鬆」。

潘羽豐展示的相片，年初仍算肥胖。現在狀態與身型都甚佳。（龔嘉盛攝）

一靜，不如一動，他在數年前從事編寫程式工作，講求極度專注，卻感覺總是難以集中。工作表現差，工餘時間一樣差。深夜想睡卻未能，機不離手打發時間，到了四、五時終於睡了。「遲瞓着，但係不斷發夢，冇深層睡眠。又遲醒，鬧鐘又唔醒」，潘羽豐的疲累，拼命循環，「返到公司，精神好差，做完一日好攰。然後夜瞓，又瞓得差」。難以集中眼前事，令他經常忘記約會，遺漏物件等等。

他在網上搜尋資料，再去求醫，確認自己有患有ADHD，初時靠藥物控制，治標不治本，「試藥時心跳加快，感覺焦慮，又沒胃口」。去年初疫症殺到，他在朋友鼓勵下開始跑步，方發現有助改善ADHD的影響。他說：「試過不同時間去跑，朝早跑完去返工，夜晚就好好瞓。」

因為跑步改變作息，潘羽豐睡眠質素大為改善。（龔嘉盛攝）

跑步加上健身，成為生活必須品，潘羽豐從「肥仔嘜」變成跑手身型，每星期跑三、四十公里，把上班路變成練習道，「鑽石山跑去尖沙嘴，轉車返工」。受着朋友影響，今屆受次參賽，挑戰半馬，「希望Sub2，最重要完成賽事。希望鼓勵ADHD患者的癥狀踏出第一步。癥狀人人不同，但先嘗試，找尋適合自己的運動」。

陳燕：「快」，因為急不來

香港柏金遜症會主席陳燕第二次參加渣馬10公里賽，「我是冠軍級人馬」，她喜道。

患有柏金遜症的陳燕表示，觀察自己的體質，發現運動前空肚服藥，效力較佳。（龔嘉盛攝）

1995年對於陳燕，有喜有悲。女兒升小學，她診斷患上柏金遜症。診斷患上柏金遜症，往後的人生比跑步困難千萬倍。腦部指令，身體反應不到，行動遲緩，甚至因為手足僵硬而停頓。這廿多年，她要靠藥物控制病情，幸而沒有被病控制。手足限制沒有限制想像，陳燕嘗試不同運動，踏上跑道的契機，來自長大成人的女兒，「女兒去跑步，我跟她去散步，接着自己到球場跑一圈，跑兩圈，愈跑愈多」。

2011年，陳燕從義工成為病人協會的主席，要主辦、統籌活動，大感壓力。跑步讓她放鬆，而且感受到希望，「跑步時好有信心，覺得自己不是病人」。為此，她開始測試及調節服藥時間與飲食，找尋最能最配合跑步的模式。她解釋「柏友」服藥幫助腦神經傳達訊息，藥力有「開」、「關」的時候，「最擔心跑步中途突然感覺到『關』，無法繼續下去」。

受訪當天，陳燕示範一些跑步動作。到後來坐下受訪時表示感覺到腳趾開始乏力和僵硬，需要即時服藥。（龔嘉盛攝）

柏友跑步不怕慢，不怕痛，只怕突發事件。陳燕跑步多年，第一次參加10公里賽跌傷膝部，無阻她繼續前進。比賽中曾經退出，原因來自身外。她憶述：「最擔心有突發事情，例如其他人說話。有一次參賽，突然後方有救護車響號，手腳不聽使喚，無法繼續。」

陳燕的足跡遍佈港、台。她口中的冠軍，來自一次獲邀到高雄，參加柏金遜症患者的跑步賽。參加港馬早有經驗，仍然有挑戰。今年10公里賽在西隧九龍入口起步，「要挑戰大斜路，疫情之下練習少了」。

有難度，但相信難不到她。陳燕希望病友走出來，跑出去：「柏金遜症病人要膽大心細，注意自己的身體習慣。今日開始跑一圈，慢慢就會進步。」

二人在疫情中復辦的渣馬，對自己的成績抱有期望，但最重要還是完成。（龔嘉盛攝）

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