元朗居屋朗天苑預製組件「裝錯牆」　房委會認出錯需修正

正在興建的元朗新居屋朗天苑出現罕有建築錯誤，其中一座有兩個單位的預製組件「裝錯牆」，涉事單位上方已建多一層。房屋署確認出錯，指牽涉的預製外牆並非結構組件，強調不會影響樓宇結構，已責成承建商修正。

資深建築測量師何鉅業及結構工程師倪學仁均指，需先拆除涉事單位上方的組件才可修正，又形容事件罕見，估計是地盤吊運及監工出現問題，才導致事件。



元朗朗天苑C座24樓兩個單位預製組件「裝錯牆」（黃色框），6月20日單位窗戶被木板圍封。（楊凱力攝）

已被木板圍封

正在興建的朗天苑共有三座，當中C座24樓兩個單位出現建築錯誤。《香港01》記者周四（20日）到現場視察，涉事的兩個單位，窗戶已被木板圍封，單位上方都已安裝上一層單位的預製建築組件。

窗戶排列不同而被揭發

今年6月初，社交網站一個名為「朗天苑資訊站」的專頁，上載一條關於工程進度的航拍片段，顯示C座24樓有兩個單位外牆窗戶排列，與其他樓層同座向的單位恰好相反，懷疑出現建築錯誤裝錯牆。當時其中一個涉裝錯牆的單位上方，已裝上一層單位的預製建築組件。

涉事兩個單位實用面積同約450平方呎，成交價約290萬元，呎價6,400多元。

房屋署：非結構組件不會影響樓宇

房屋署承認「裝錯牆」，指朗天苑的承建商有利建築有限公司，於C座的24樓安裝兩個單位的預製外牆時，誤將兩幅尺寸相同，但窗戶設計不同的預製外牆調轉。房屋署指，牽涉的預製外牆並非結構組件，不會影響樓宇結構。房委會的建築團隊已責成承建商根據合約的要求修正。

房屋署指，會根據合約和既定機制跟進本次事件，並緊密監察承建商的表現，確保施工安全、質素及預計完工日期不會受到影響。

元朗朗天苑為2023年發售居屋，預計關鍵日期為2026年3月底。（黃浩謙攝）

何鉅業：需先打鑿後修正

資深建築測量師何鉅業指，有關屋苑打對面的單位採取鏡面對調設計，樓宇使用的預製組件尺寸亦一樣，相信承建商施工時調轉了不同單位的組件。他指，同一樓層使用的組件通常在相若的時間到達地盤，隨即進行吊運安裝，構件上亦有相應編號。

「裝錯了不緊要，但發現時應即時修正、重新安裝。」何鉅業認為可能是吊運及監工出現問題，現時單位和上層有鋼筋連結接並已灌漿，需先打鑿連結的位置才可修正，如涉事單位上方只多建了一兩層，相信對整體影響不大。

資深建築測量師何鉅業指，需先打鑿後修正。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

倪學仁質疑為何多重監工仍走漏眼

註冊結構工程師倪學仁亦形容事件罕見，他指圖則及地盤使用的預製構件都有編號，建好每一層都需要監工、工程師驗收，才可落石屎、興建上一層，「經過這麼多關卡都走漏眼就比較少」。

倪學仁指如要修正，涉事的樓宇需先停工，將24樓涉事的單位局部拆走，再安裝正確的組件。雖然要先將已燒焊、落石屎的部份「打走」，但他指不算太大工程，花費亦不算巨大，相信如地盤有備用組件的話，修正對整體建築進度影響不大。

註冊結構工程師倪學仁亦形容事件罕見，質疑為何多重監工仍走漏眼。（資料圖片 / 林若勤攝）

位於元朗屏山的朗天苑，屬房委會「出售居者有其屋計劃單位2023」的項目之一，預計關鍵日期為2026年3月底。朗天苑屋苑共有三座，合共提供3,080個單位，所有單位至今年5月售罄，當中只有B座一個低層單位於6月「撻訂」，撤銷買賣協議。