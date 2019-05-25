渣甸山大屋僭建兩層地庫　負責借按揭西隧股東張松橋：與我無關

《香港01》翻查註冊文件，發現渣甸山高士美道5號大宅僭建兩層地庫。屋宇署最新回覆指，該大宅僭建兩層深達5米的地庫，合共約10,670方呎。土地註冊紀錄顯示，西隧股東及有「重慶李嘉誠」之稱的商人張松橋前年以持有大宅的離岸公司唯一董事名義，簽署大宅的新按揭文件。 該僭建地庫之大，屬歷來罕見，較唐英年於2012年被揭發的約道7號「唐宮」，大約4倍、深1.5倍。 該物業在2011年曾公開標售，「渣甸山大業主」劉鑾雄透過離岸公司以4.6億元購入地皮並進行按揭，其後在2014年還清按揭。至2017年6月，張松橋代表該離岸公司簽署按揭文件，至今仍未還清。張松橋透過發言人表示，相關物業與他無關。

高士美道5號大宅在2018年11月23日被釘契，屋宇署指出該大宅興建兩層合共逾萬方呎地庫，較「唐宮」大約4倍。（余俊亮攝）

高士美道5號大宅在2018年11月23日被釘契，屋宇署指出該大宅曾作出8處違規建築，最惹人關注的是移除樓宇底部的輕混凝土填充物，並興建兩層合共逾萬方呎地庫。

大宅較「唐宮」深1.5倍

唐英年在2012年被揭發的九龍塘約道7號大宅僭建2,250方呎地庫，地庫高3.5米。綜合大宅圖則及屋宇署所提供的資料，高士美道5號僭建的兩層地庫合共逾萬方呎，兩層地庫深達5米，分別較「唐宮」大3.8倍及深1.5倍。

高士美道5號大宅其餘7項違規建築包括在向高士美道入口附近加建2個搭建物；在電掣房外加建一個搭建物；在泳池附近的庭園上加建兩個搭建物；在1樓平台及花槽上加建搭建物；在車路及庭園加建圍欄；以及移除地下、1樓、2樓及天台核准的防護欄障；並在地下客廳樓板開鑿兩個開口。

有工人正在大宅庭園施工。（余俊亮攝）

庭園正大規模施工

屋宇署要求單位須在180天內恢復完狀，並完成工程；但記者近日再到大宅視察，現在為一幢3層高的獨立大宅，擁有1萬呎私家庭園。多名工人仍在該大宅及庭園裝修，庭園及泳池位置擺滿建築物料，1樓平台及花槽上僭建物外牆有施工迹象，從高處可見庭園正進行大規模工程。

多名工人仍在該大宅及庭園裝修，庭園及泳池位置擺滿建築物料，1樓平台及花槽上僭建物外牆有施工迹象。（余俊亮攝）

張松橋前年以公司唯一董事簽署按揭文件

高士美道5號物業佔地約13,283呎，在2011年曾公開標售，劉鑾雄最終透過離岸公司「Surplus City Limited」以4.6億元購入渣甸山高士美道5號地皮。大劉並於同年簽名借按揭，在2014年還清按揭，並於2016年4月地皮新建大宅取得入伙紙。

至2017年6月，張松橋以「Surplus City Limited」唯一董事身份簽署新一份按揭文件，至今仍未還清按揭。現時該物業市值已升至達10億元。

張松橋以「Surplus City Limited」唯一董事身份簽署大宅新一份按揭文件，至今仍未還清按揭。（資料圖片／視覺中國）

張松橋港持有物業市值逾100億

張松橋為香港新晉豪宅大王，現時他有份持有的香港豪宅物業，超過100億元，在渣甸山擁有包華士道1號及軒德蓀道4號地大屋。在2004年初，張松橋以1.38億元購入曾為查良鏞（金庸）居所的山頂道1號屋地，並持有至今，該大屋市值已升至約20億元。

張松橋的名字亦曾與香港兩任特首連上。張松橋在2007年初透過離岸公司購入當時已被社會各界視為極具保育價值、位於半山司徒拔道的景賢里。當時時任發展局長的林鄭月娥親自出馬，與張松橋一方進行罕見的非原址換地，張松橋換得一幅毗鄰海景更靚的地皮，現已發展成四幢超級豪宅。及至2012年，張松橋被傳借出私人飛機及私人遊艇予前特首曾蔭權前往泰國布吉旅遊。張松橋在2015年更以51億元購入山頂何東花園，震驚市場。

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中渝置地：與公司及張松橋無關

張松橋現為多間香港上市公司執行董事及股東，包括持有西隧專運權的港通控股、中渝置地及渝太地產。中渝置地控股有限公司發言人回覆指，該物業與張松橋先生及上市公司無任何關係。記者兩次提及大宅新按揭文件由張松橋簽署，並提供證明，發言人重申與張松橋先生及上市公司無關，並表示無進一步資料提供。

對於大宅的僭建地庫是否已還原或進行還原工程，屋宇署回覆指，署方因應舉報於去年8月至10月期間多次到上址視察，發現有兩層僭建地庫，但其本身沒有明顯危險，亦沒有對附近的建築物構成危險。屋宇署續指，業主委任的認可人士及註冊結構工程師提交補救工程方案，該方案的圖則已於今年3月獲本署批准，有關清拆工程已在5月展開。