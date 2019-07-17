【逃犯條例】陳同佳案死者父求林鄭研單次處理　張達明：方案可行

修例爭議引發的示威浪潮持續，焦點轉移至警民衝突，政府並未提出其他解決陳同佳案方法。但女死者潘曉穎的父母從未放棄，去信特首求考慮「單次處理」等四個方法，盼討回公道。 《香港01》向法律學者及立法會議員查詢，目前能促成引渡的方法及可能性。港大法律學院首席講師張達明指，如政府認為擴展域外法權不合適，可考慮賦權本港法庭審理單一個案。 提出域外法權私人草案的公民黨黨魁楊岳橋指，單次個案移交是合適方案，可加設日落條款。他形容目前有不少方案可行，只是等待政府回應及首肯。

潘父6月26日去信港府至今，特首林鄭月娥三次見記者，當中本月9日早上於行政會議前談及修例。她僅指修例壽終正寢，未有提出其他處理台灣殺人案的方法，亦從未提及潘父母的新請求。（資料圖片／梁鵬威攝）

潘父求林鄭考慮單次處理 張達明：方案可行

《香港01》獲悉，潘曉穎父母6月底去信特首林鄭月娥，懇求考慮四個方法為女兒討回公道，包括以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案；港府以「行政指令方式」單次移交疑犯；賦予香港法庭域外法權；以及勸說疑犯到台灣自首。

港大法律學院首席講師張達明認為，賦權法庭審理單一個案可行，舉例指可就審理陳同佳案的域外法權上，加設日落條款，讓法庭可一次性處理台灣殺人案，相關權力於案件完成後自動失效，至於長遠應否擴展域外法權，政府可從長計議，避免重犯急於諮詢修例的錯誤。

2018年2月，20歲的潘曉穎與19歲男友陳同佳到台灣度情人節，潘其後證實遇害，台灣當局三次向港府提出司法互助請求，希望遣送陳同佳，未獲回應。保安局今年2月12日提出修改逃犯條例，民建聯李慧琼及周浩鼎，同日陪同潘曉穎母親（中）召開記者會，支持修例。。（資料圖片／楊婉婷攝）

楊岳橋倡域外法權 保安局有保留 林鄭未批准

提出域外法權私人草案的公民黨楊岳橋，由於草案涉及政府政策，需獲林鄭月娥批准才可在立法會首讀。楊岳橋至今先後兩次去信林鄭月娥要求批准首讀，未獲回覆。

就楊岳橋的私人法案，保安局6月21日回覆立法會，指建議涉及刑事溯及力的問題，即使修例，由於法例在外地發生的行為變成香港法律下的刑事罪行，有關條文只能適用於法例生效後干犯的罪行，否則會違反《香港人權法案》，故認為有關修例不適用於台灣殺人案。

楊岳橋接受《香港01》訪問時指，當局的論點未必正確，他舉案例指四名前南斯拉夫軍事組織成員殺害平民，其後成立的刑事國際法庭就事件亦具追溯力，因被告作出殺人及非人道對待行為「在所有法系的一般法律原則下均屬罪行」。

楊岳橋接受《香港01》訪問時指，他舉案例指四名前南斯拉夫軍事組織成員殺害平民，其後成立的刑事國際法庭就事件亦具追溯力，因被告作出殺人及非人道對待行為「在所有法系的一般法律原則下均屬罪行」。（資料圖片／羅君豪攝）

楊岳橋：可調整並組成理想方案

至於潘父母信件提及，政府以「行政指令方式」單次個案移交疑犯，楊岳橋稱目前不理解「行政指令方式」所指為何，但指陳同佳乃香港永久性居民，港府並無權力將其驅逐，甚或遣送陳至台灣。

楊岳橋表示，單次個案移交正是民主派最初提出的其中一個方案，他形容民主派各個可行的方案是「不同的積木」，指若政府對追溯力有擔憂，可設追溯期限，甚或增設日落條款，「將不同積木拼湊，組合成理想的方案，只是看政府如何拼湊」。

至於民主黨尹兆堅的私人草案，5月初提交律政司後，至今仍未獲簽發證書。尹兆堅回覆查詢時指，已向律政司追問進度，暫未獲回覆。

張達明認為，賦權法庭審理單一個案可行，舉例指可就審理陳同佳案的域外法權上，加設日落條款，讓法庭可一次性處理台灣殺人案，相關權力於案件完成後自動失效，至於長遠應否擴展域外法權，政府可從長計議，避免重犯急於諮詢修例的錯誤。（資料圖片／張浩維攝）

《香港01》獲悉，除楊、尹外，有第三名民主派立法會議員，早前亦提出私人草案，建議修訂《逃犯條例》讓香港能與台灣作移交安排，草案已獲律政司發出證明書。不過，相關草案能否解決台灣殺人案問題，將陳同佳引渡到台灣受審，視乎政府如何回應。

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