【武漢肺炎】64歲港人初一在南京酒店發燒死亡　曾診斷屬肺部感染

內地各省市「武漢肺炎」疫情持續擴大。據悉，有港人大年初一（25日）在南京市中心一間酒店，因肺部感染發燒昏迷，最終不治。政制及內地事務局發言人回覆，向內地當局了解後，該名港人的死因與新型冠狀病毒無關。 網上流傳疑似南京市公安局報警平台的截圖，顯示當地「麗錦花園酒店」有人曾報案指，有港籍客人發燒昏迷，又指對方曾在南京鼓樓醫院診斷屬肺部感染。內媒上周報道，該醫院被指定為武漢肺炎定點收治醫院。 記者今午（29日）致電涉事酒店查詢，一名男保安稱全部住客昨日已離開，目前無人入住，他稱與肺炎無關，「因為其他原因，我不知道」，又指酒店可能至下月9日才重新開放。

內地網民的微訊群，近日流傳一張疑似南京市公安局報警平台的截圖，顯示大年初一有一名港人在南京市中心的酒店發燒並死亡。港府證實事件，稱向內地當局了解後死因與新型冠狀病毒無關。（讀者提供）

網傳南京報警平台截圖 港人肺部感染在酒店發燒昏迷

根據微訊群流傳的截圖，南京市公安局秦准分局的月牙湖派出所，大年初一下午4時39分接獲一名港籍人士報警召喚救護車，註明「發燒39度，去鼓樓醫院診斷是肺部感染」，但未說明是否屬新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」，亦無交代曾否住院。

報警平台的截圖註明該名港人1955年出生（約64歲），未說明性別。此外，截圖又顯示同日有人用酒店致電派出所，稱該名港人「已經昏迷，救護車到現場確定人已經死亡，有家屬在，報警人稱需要民警幫忙聯繫秦准區防控指揮」。

麗錦花園酒店位於南京市中心秦准區，中山陵風景區附近。根據百度網介紹，該酒店屬於三星級。（百度網圖片）

港府稱向江蘇省當局了解 死因與新型冠狀病毒無關

記者今日（29日）向政制及內地事務局查詢該名港人死因，局方發言人傍晚回覆指，「特區政府駐內地辦事處早前向江蘇省當局了解，該名港人的死因與新型冠狀病毒無關。」

記者再向局方查詢是否已接觸該名因病死亡港人的家屬、他們是否已回港，以及需否接受醫學監察等問題，正待回覆。

記者於酒店預約網站嘗試預約入住麗錦花園酒店，但系統顯示已客滿。該酒店一名保安今午接聽記者電話指，該酒店昨日已清空，現已無人入住，大部分員工亦放假。（酒店預約網站截圖）

酒店保安：住客已清理出去 員工在放假

該名港人入住的「麗景（錦）花園酒店」，位於南京市中心秦准區，中山陵風景區附近。記者今午致電，由一名男保安接聽，他指不清楚有香港住客病倒，並指酒店目前已無任何住客，「（住客）昨天都給清理出去了」，又指除了值班人員，其他員工都在放假。

被問及是否因為肺炎需要清潔而暫時關門，他回答「不是，因為其他原因，我不知道」，又稱可能直至2月9日才重新開放。記者亦曾致電月牙湖派出所，但電話未有人接聽。

南京鼓樓醫院屬武漢肺炎定點收治醫院

據《人民網》上周二（21日）引述南京衛健委官方微信報道，南京市衛健委公布《關於做好新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作的通知》，將南京鼓樓醫院在內的4間醫院定為新型冠狀病毒感染肺炎的定點收治醫院，做好醫療救治準備。

記者今晚曾致電鼓樓醫院查詢上述港人個案，包括有否確診及留院，惟接聽電話的人員稱無法找到相關人員回覆。