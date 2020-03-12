【鑽石公主號】疫情後大消毒　船公司副總裁：棄寢具、遊戲機手掣

鑽石公主號因船上新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情大爆發，至今停泊日本逾一個月。日本厚生勞動省早前公布，所有船員及乘客已於本月一日下船，而郵輪仍停泊於橫濱港。 船公司公主郵輪本周一（9日）上載短片，由執行副總裁Rai Calouri公布大消毒計劃，他指已委托跨國公司派出150人的專隊上船清潔及消毒，又稱會棄置寢具、餐具、圖書及電子遊戲機手掣等物品。

鑽石公主號擬留日本服務 上月全球招聘專業清潔商

鑽石公主號爆出肺炎疫情後，船公司公主郵輪上月底宣布全球招聘專業消毒及清潔公司，就船上大消毒計劃提交建議書及報價。該公司指，鑽石公主號是在日本建造、母港在日本，計劃讓它繼續留在區內服務，希望清潔方案符合日本、美國及世衛專家所定的標準。

隔離檢疫後，鑽石公主號所有船員和乘客已於本月一日下船，但郵輪至今仍停泊於橫濱港。（AP）

公主郵輪的Youtube日本頻道，本周一上載執行副總裁Rai Calouri介紹消毒計劃的影片，片段全長逾4分鐘，原設定為「不公開」，惟有日本傳媒發現並作報道，令片段曝光。

Rai Calouri在影片中表示，公主郵輪會與從事災害復原的跨國公司Belfor合作，清潔及消毒鑽石公主號。據Belfor官方網站的資料，該公司除了在災後，為建築物、機器、設備提供復原或修理，亦提供精密除污服務。

公主郵輪周一（9日）於Youtube上載一段設定為「不公開」的影片，片中副總裁Rai Caluori介紹鑽石公主號的消毒計劃。（Youtube截圖）

據介紹，Belfor將使用Virox消毒劑清潔曾被人手觸碰、多人經過的地方，並會使用有高效微粒空氣過濾器（HEPA）的吸塵機，清潔窗簾、布製裝飾品、家具、地氊等物品。至於船上的暖通空調（HVAC）系統，亦會更換空氣處理機組的濾網為高效能濾網。

150人專隊上船大消毒 船公司：方案獲日本認可

Rai Calouri續指，150名環境衞生及疾病防控專家已在船上展開消毒工作，而公司亦將棄置船上的尼龍製品、毛巾、寢具、床褥、浴簾等物品，以及玩具、圖書、咭片、拼圖、遊戲，甚至是電子遊戲機手掣。

他強調，消毒方案是按世界衞生組織、美國疾病管制與預防中心及日本國立感染症的指引制定，已獲日本政府認可，他稱消毒工作會由第三方機構監察，未來將公布更多詳情。

按公主郵輪早前的全球招聘公布，詳細列明清潔商需清潔、消毒郵輪上所有艙房、走廊、扶手、廚房區域、侍餐服務區域、餐廳和餐飲區、公共場所、醫療中心、空調機組，以及通風系統等設施。

船上的廚房、餐飲區、侍餐服務區將進行消毒，Rai Caluori指會棄置所有餐具。（Princess Cruises提供）

《香港01》曾向美國公主郵輪公司及其香港辦公室查詢消毒計劃的成本、完成日期，以及棄置船上物品的原則等詳情，該公司發言人稱暫無補充。

船上逾700人確診 約20港居民仍在日本留醫

鑽石公主號今年2月初爆發肺炎疫情，首名確診者是1月20日在日本上船、1月25日在香港下船的80歲香港老翁，他於2月1日確診，曾被指是播毒源頭，不過日本厚生勞動省早前公布，1月20日，該遊輪上已有2人發病，傳染病專科醫生稱80歲老翁未必是源頭。

日本政府上月因郵輪上爆發疫情，拒絕遊輪泊岸，卻造成船上疫情大爆發，3,700名乘客及船員中，逾700人確診新冠肺炎，7人死亡，包括兩名香港居民，據報至今仍有約20名香港居民因肺炎在日本留醫。

公主郵輪於Youtube日本頻道上載的「不公開」影片（英語旁述，日語字幕）：