計劃宣布三個月後　獲資助生產線0交貨　商經局：正安排簽訂協議

政府於2月公布「本地口罩生產資助計劃」三個月後，坊間口罩供應已趨穩定。計劃下資助的20條生產線，繼早前有兩間公司退出資助計劃，要由其他公司取代後，當中有五間公司、合共七條生產線，應於本月15日或之前的「死線」供應口罩。然而，商務及經濟發展局至今仍未與任何廠商簽訂合約，換言之仍未有廠商按預期向政府供貨。 商經局回覆查詢指，由於認證口罩須時，故容許仍在等候認證報告、未能如期向政府供貨的公司，申請延期一個月。立法會議員郭家麒批評，對獲資助公司尚未有貨交的情況感失望：「難聽啲講，最難嘅時間都就過去。」 有質檢顧問指，預計外銷的利潤會高於本地銷售，現時起碼有八成本地口罩廠，有計劃將口罩外銷至疫情嚴重的歐美。

20條生產線0交貨

各公司申請「本地口罩生產資助計劃」時，會向政府承諾供應口罩目標日期，如未能在預計目標日期前，向政府供應獲認證的口罩，可申請延期最多一個月；如無特殊原因及充分理由，超過一個月的延期會令獲批資助被撤銷。

「本地口罩生產資助計劃」大部分獲資助生產線本應於4月向政府供應口罩，惟逾目標日期接近一個月，仍未有公司交貨。（資料圖片／盧翊銘攝）

大部分生產線本應於4月內，向政府供應口罩。然而，未能如期供應口罩的公司，向政府申請延遲一個月的限期亦將屆滿。延期過後，有五間公司、合共七條生產線，應於今月15日或之前「交貨」，當中包括步創科技有限公司、國藥科技醫療用品有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited，及 Hong Kong Lion Production Company Limited，涉共1105萬個口罩。

記者曾到威信科技（國際）及S.E.C.了解生產進度，及交貨事宜，惟兩公司職員皆指負責人不在場，無法回應有關問題。另外，記者到訪步創科技的註冊辦事處後，發現該地址為一間製鞋公司，職員稱步創已搬離該單位。上月中，曾有傳媒報導市面有人出售由步創科技生產的「香港造」口罩，包裝盒上標示的位於紅磡的地址，惟公司註冊處未有其更改地址的紀錄。《香港01》亦曾以電郵向國藥科技及Hong Kong Lion Production查詢向政府供應口罩事宜，至截稿前仍未收到回覆。

本地口罩廠計劃供海外市場 預計外銷利潤更高

計劃下每間公司首條生產線最高可獲300萬元資助，第二條最高可獲200萬元資助。除生產線的一筆過資助外，生產線每月首200萬個口罩須全數售予政府，為期一年，其後只可以在本地銷售；每個口罩補貼0.4至0.6元。

質檢顧問黃喜龍表示，現時歐美疫情嚴重，外銷口罩街潤較本地銷售大，故近8成口罩廠有外銷計劃。（資料圖片／盧翊銘攝）

相比之下，歐美各國的口罩價格仍相對高企，現時在美國網上購買一盒50個口罩約30美金以上，即大約230元港幣。有本地口罩生產商曾透露，每個口罩的材料成本價僅1元。因此出口到歐美有機會獲得豐厚利益。

接觸不少本地口罩的廠質檢顧問黃喜龍指，現時起碼有八成本地口罩廠，有計劃將口罩外銷至美國及歐洲國家。歐美疫情嚴重，而防疫物品短缺，黃預計外銷的利潤會高於本地銷售：「加上政府又派可重用60次的口罩，部分香港人可能已不需買口罩，口罩價格亦會下降。」

他解釋現時大部分港產口罩所取的ASTM認證，已為美國食品藥品監督管理局要求的標準，外銷至歐洲國家的口罩，則須另外取得CE EN14683認證。他表示，要取得兩種認證，都須將口罩送往外國實驗室進行測試，兩者的要求分別不大。

匯愛香港董事林健鋒指，退出資助計劃是因希望滿足學生復課後對口罩的需求。（資料圖片）

另外，已取得測試報告的匯愛香港及另一公司尚芳保健，合共三條生產線於本月4日宣布，退出資助計劃。匯愛香港董事之一、經民聯立法會議員林健鋒解釋，希望可以盡量供應予學校、學生：「政府（資助）要求初期生產嘅口罩要畀晒佢，咁就畀唔到學校、學生。」他又指，現時仍守開廠時的承諾，每月捐出20萬個口罩。

商經局：各地企業爭相設口罩廠 令認證時間加長

商經局回覆《香港01》指，早前已透過香港生產力促進局，向所有獲批資助的公司發出資助協議文本，正陸續安排與各公司簽訂協議。換言之，暫時計劃推出至今約三個月，仍未有廠商供應口罩予政府。

商經局發言人指，由於現時全球口罩短缺，各地企業都爭相設立口罩工廠，並紛紛在近期把口罩樣本送往外地認可實驗室進行認證，以致認證所需的時間較平常為長。政府因應此客觀因素，容許仍在等候其口罩認證測試報告、未能在預計目標日期前向政府供貨的獲資助公司，申請延期一個月。

本港市面近日口罩供應回復穩定，價格更有下跌趨勢。（資料圖片／歐陽浩德攝）

發言人強調，如無特殊原因及具備充分理由，延期超過一個月會令獲批資助被撤銷。當獲資助公司取得所需認證及符合其他相關要求後，便可開始逐步向政府供應口罩。

台升產量後可日產1700萬口罩 郭家麒批資助計劃未深思熟慮

立法會議員郭家麒指，坊間部分未有申領政府資助的公司，現時已有取得認證的成品推出市面，惟取得資助名額的公司卻尚未交貨，他批評，政府的制訂資助計劃時未深思熟慮。對於商經局指，口罩取得認證需時較長，影響獲資助公司交貨時間，郭家麒指雙方現為商業合作關係，政府提供的資助金額亦比生產成本高，認為政府只可在非補助的情況下幫忙協調。不過，現時市面上開始出現中國、印尼等地製的口罩，他表示觀察到口罩的供貨量漸趨穩定，故對獲資助公司尚未有貨交的情況感失望：「難聽啲講，最難嘅時間都就過去。」

立法會議員郭家麒批評，資助計劃的進度並無中期報告可參考，政府的制訂資助計劃時亦未深思熟慮，「吸引一班冇能力做口罩嘅人攞政府資助」。（資料圖片／吳煒豪攝）

疫情爆發後，世界各地政府出招提高防疫物資供應。以台灣為例，當地政府1月下旬禁止口罩出口，並徵用口罩廠、提高生產量後，台灣口罩日產量由2月初180萬個，至4月下旬已增至1,700萬個，甚至已展開第三波國際人道救援，向新加坡、歐、美等國捐口罩。香港政府斥資15億元的「本地口罩生產資助計劃」，仍未收得成果，然而，坊間的口罩供應已漸趨穩定，特首林鄭月娥更於5月4日宣布，向全港市民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」。

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