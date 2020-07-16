新冠肺炎│入境處、運輸署聚集百人排隊　市民：特別戴KF94口罩

近日本港新冠肺炎疫情增多，灣仔入境處已有兩名職員染病，令人擔心政府部門的防疫情況。然而，記者今早到灣仔入境處、金鐘及長沙灣運輸署牌照事事務處巡查，發現辦事處仍有超過百名市民聚集排隊。有市民表示希望署方控制人流、令排隊人流更疏落，會更理想。 兩個部門都呼籲市民可先於網上預約，以減少人流聚集。醫學界立法會議員陳沛然認為，新冠肺炎主要透過飛沫和接觸傳播，大批市民在辦事處排隊的風險遠較於食肆聚集為低。如政府辦事處職員與市民接觸時中間並無玻璃相隔，或者有交收文件等動作，或有更高傳染風險，但相信現有措施是足夠有餘。

入境處一周內已先後三人確診，當中兩人都於灣仔入境處工作。包括43歲女入境事務主任，確診為第1584號個案，其父母已確診。總部另一名管制支援組高級入境事務助理員（個案1542）本周一確診，其兩名同事需送檢疫中心。

傭工組辦事處 不提供酒精搓手液

記者今日上午到灣仔入境事務大樓視察，大樓面向告士打道的大門入口，設有紅外線體溫監測儀，到訪人士需經過該處才可走上扶手電話。登上扶手電梯後，市民若希望從二樓進入「一般查詢」 辦事處，需先經紅外線體溫監測站，或轉左繼續前往其他樓層。

繼續走上三樓的外籍家庭傭工組辦事處，則不另設體溫監測或提供酒精搓手液，市民可直接取籌進入。

入境處多處標有告示，指示市民必需取籌或預約進入，不可逗留，表格填寫位置亦封閉，以免市民聚集。辦事處內今日有增設人手到進口處接待市民，以減少市民逗留時間，但就並無特別措施讓雙方保持社交距離。有個別入境處前線接待職員配戴防護眼罩。等候間的椅子亦分成單行，相隔約兩呎空間。現場所見人數較平日為少，但現場所見，今日上午時分仍有逾百名外傭在該處輪候。

另外，記者今日到場採訪期間，入境處有新聞主任要求記者停止在大樓範圍內採訪及離開。

入境處：應盡量以郵寄、投遞、網上遞交等方式遞交申請

入境事務處回覆查詢，呼籲市民如無須親身前往該處辦理申請，應盡量以郵寄、投遞、網上遞交或流動應用程式等方式遞交申請。至於必須親身前往辦理的人士，亦應盡量提前預約，以減少人群在該處聚集。自四月六日起，入境處在其灣仔總部及其他分區辦事處為申請人派發當天辦理的籌號，申請人須按籌號指定時段前往該處辦理相關申請，否則不得在該處範圍內停留等候，以免人群聚集。

運輸署仍有百人輪候 排隊市民：特別戴KF94口罩到場

至於金鐘運輸署的情況，今日上午11時左右，亦有逾100名市民在內輪候，人數比平日明顯疏落。該處兩個入口均設有體溫監測站，職員主動邀請市民使用酒精搓手液，而站立填寫表格的高桌則設有膠板相隔。惟市民輪候時亦同是以「之」字形排隊，而署方提供的坐椅間並無相隔，聚集情況頗為密集。

市民梁先生指，自己都會擔心辦事處人多，近日除了上班外便是留在家中，惟無奈駕駛執照到期，今日必須前來更換。他又指今日特別戴上KF94口罩到場，相信比平日使用的普通手術口罩防護性能更強。

以往人流如鯽的長沙灣運輸署，今日記者所見在內最少約60人在運輸署內排隊，人與人之間並無相隔較遠距離，另外有近20人在門外繼續排隊，20人在等待繳費，運輸署內最少有100人。

剛考完筆試步出的黎小姐，指沒預料疫情反彈，但早已報名唯有如常考試。她指因她直接步入考場，未有排長龍情況，故不擔憂會染病。但她直言如署方可預約控制人流、排隊相距較遠位置會更為理想。在只有幾名人士人龍排隊的陳先生指，另一條人龍很多人排隊，如他需在該條人龍排隊，寧願擇日再來。

運輸署呼籲市民盡量預約服務

運輸署回覆查詢，呼籲市民盡量預約辦理牌照服務，減少輪候時間。市民亦可利用投遞箱、郵寄或經網上遞交申請，本署會在接獲申請及所需文件及應繳費用後，於十個工作天內將成功申請的牌證以掛號形式寄給申請人。

現時網上預約續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶或申領國際駕駛許可證的每日名額已由疫情前的一千個增加至四千五百個，而可預約的日期則由以往的兩星期延長至十星期，方便市民預早規劃申請安排。運輸署會繼續密切留意疫情發展，因應疫情的最新情況作出相應服務調整，並會透過新聞公報適時通知公眾。

陳沛然：辦事處排隊風險有限

醫學界立法會議員陳沛然認為，由於新冠肺炎主要透過飛沫和接觸傳播，市民在辦事處排隊時，若無過量接觸、不是面對面，情況其實與排隊乘坐交通工具相若，風險遠較於食肆聚集為低。如政府辦事處職員與市民接觸時中間並無玻璃相隔，或者有交收文件等動作，或有更高傳染風險，但他指出，上述措施應是足夠有餘。