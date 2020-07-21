新冠肺炎│駿洋邨檢疫中心無糖尿餐　糖尿病婆婆被逼食正餐感不適

新冠肺炎第三波疫情爆發，檢疫中心自上周二（14日）暫停轉交外來物資予隔離人士。 65歲的糖尿病患者楊太，日前入住駿洋邨兩日後感頭暈及不適，其兒子多次聯絡衞生署及民安隊，要求提供低熱量的糖尿餐予其母，但稱未獲正視。他稱，有衞生署職員曾以「醫院都無糖尿餐啦」為由拒絕提供。 衞生署回覆指，檢疫中心目前的膳食承辦商或無法供應特殊餐單，例如糖尿餐、低鹽／低糖餐等。如檢疫人士有特別需要，民安隊的檢疫中心主管會酌情處理。

患糖尿病並需注射胰島素的65歲婆婆楊太，入住駿洋邨兩日後曾感頭暈及不適，雖多次要求提供低熱量的糖尿餐，但稱未獲衞生署及民安隊正視。（讀者提供）

入住前查詢糖尿餐供應 衛生署職員：「醫院都無啦」

楊太丈夫為確診者，楊太被介定為密切接觸者，與長子一同在上周二（14日）入住駿洋邨隔離14天。楊太的幼子在母親進入隔離營前兩天，已多次致電衞生署要求提供「糖尿餐」，或低熱量的膳餐予其母。

不過，他稱兩日後有衞生署職員拒絕他的要求，更稱「醫院都無糖尿餐啦」，他與對方理論，但該職員只將駐守駿洋邨的民安隊聯絡電話轉交予他，着他致電查詢。

楊太住兩日感不適 疑因血糖不穩所致

楊先生指，母親是糖尿病二型患者，病情較嚴重，醫生建議早餐吃麥皮、晚餐吃糙米，並需每日注射胰島素控制血糖。他續指，母親入住駿洋邨首兩日，已感不適及頭暈，疑因血糖不穩定所致。

他稱母親及哥哥多次向駐場民安隊職員，要求提供低熱量餐單，惟職員稱要向上級請示，最終不了了之。楊生家人亦嘗試自行將麥皮等食物送到駿洋邨給母親，但疫情肆虐，檢疫中心職員表示不能代為轉交，以避免病毒「帶出帶入」。

楊生：記者向衞生署查詢後「僅多幾條菜」

記者在17日向衞生署查詢事件，楊生稱其後膳食「多了幾條菜及減少白飯量」，但非糖尿餐。他稱不少長期病患長者均需要特別膳食，不明白為何隔離中心無相關安排，希望負責的部門能關顧長期病患者需要。

醫學會會長蔡堅表示，每10名香港人便有1人患糖尿病，十分常見，患者需注射胰島素抑制血糖過高，而醫生會與患者商討用膳時注意事項，故患者需時刻監察血糖指數，並計算平日飲食餐單熱量。

他續指，駿洋邨目前不能轉送物資及自行煮食，令糖尿病患者的飲食習慣與平日有異，建議相關部門提供低熱量的餐單予糖尿病患者。

衞生署：目前無法供應

衞生署回覆指，檢疫中心目前的膳食承辦商或無法供應特殊餐單，例如糖尿餐、低鹽及低糖餐等。如檢疫人士有特別需要，民安隊的檢疫中心主管會酌情處理。檢疫中心亦設有醫療站提供24小時醫護支援。署方已就事件與中心人員聯絡及跟進。

病人組織：衛生署不可能不知病者需要

香港病人組織聯盟主席袁少林批評，糖尿病患者如在隔離期間未能取得合適食物，會導致血糖不穩定及健康受損，衞生署不可能不知，「醫院都有糖尿餐，隔離人士的健康同樣重要，這情況並非公眾願意見到」，冀部門在膳食供應上加強協調，照顧病人需要。