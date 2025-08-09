劏房漏電調查｜情侶浴室觸電曾休克死裏逃生　整幢大廈地線全被盜

劏房漏電致死意外時有發生，五年前《中年好聲音》參賽者Kenny的新婚太太，以及今年1月一名獨居婦人，都因觸電倒斃劏房浴室，今年7月亦有情侶發生同類意外險死。住深水埗的Yuki沖涼時懷疑熱水爐漏電，倒地後動彈不得，男友阿祥施救時亦同觸電一度休克，幸好最後成功獲救，死裏逃生。

《香港01》記者與事主和電業專家重返現場，發現整幢大廈地線「消失了」，疑遭人剪斷盜去，劏房單位均無安裝漏電斷路器，現場測試仍有漏電。涉事單位業主只將電熱水爐電線，轉駁至冷氣機線，並無加裝保護裝置，至今依然高危。



深水埗女劏房戶Yuki在7月中於浴室洗澡時，疑因熱水爐漏電致觸電留院兩日，幸男友阿祥及時救出，事主留有6厘米長的傷口。（廖雁雄攝）

事主Yuki及男友阿祥住在深水埗鴨寮街劏房四年，Yuki在7月15日晚上於浴室沖涼期間，拿着花灑沖涼約30秒後便觸電，當時她已全身淋濕，失控跌倒在地上尖叫，手臂被不锈鋼廁紙架鎅傷了，留下了6厘米長的傷口仍未拆線，全身均有瘀傷。

阿祥聽到尖叫聲後便在浴室外拖起她，但阿祥也全身觸電即時放開了手。

專家駱癸生稱涉事的深水埗鴨寮街劏房無漏電，疑因相鄰兩住戶漏電所致。（廖雁雄攝）

事主觸電翻白眼眼 男友救人休克兩秒

阿祥稱當時情況很危急，沒想太多便嘗試徒手分開緊握着花灑的Yuki，阿祥因此觸電了四、五次都未能成功拿走花灑。他便先關掉水龍頭，再站在隔緣的膠板上，向上並遠離浴室拉扯花灑頭，他最終從Yuki手上扯開了花灑，花灑跌在佈滿了水的浴室內，Yuki因此再次觸電。

阿祥稱Yuki當時翻了白眼，最終強行拖著Yuki的胳膊離開浴室，阿祥也因此觸電休克暈了約兩秒，倒在浴室外，眼中也冒起如電視機的雪花。幸好阿祥及時清醒將Yuki從浴室拖出來成功報警，送院時二人大致清醒，留院兩日後出院。

Yuki整個觸電的過程將近一分鐘，阿祥對於觸電的經歷都仍然心有餘悸，他表示整個過程十分可怕，但不能對Yuki見死不救。他憶述當時在浴室碰她時已經動不了，觸電得很厲害，但Yuki的樣子已垂死，眼睛都翻了白眼，叫她鬆開花灑也不太能回答。阿祥稱若只有Yuki一人在劏房，相信已經死了，直言「佢無暈低已經很厲害」。

Yuki觸電時手臂被不锈鋼廁紙架鎅傷了，留下了6厘米長的傷口仍未拆線。（受訪者提供）

眼冒雪花似等待死亡 事後失眠怕沖涼

Yuki則表示當時十分絕望，眼前同樣冒起雪花及閃電，已經半昏迷，除第一次的尖叫外，都再發不出聲。阿祥嘗試救她四、五次都失敗，甚至休克了兩、三秒，更找了好一會絕緣的物品才救她。她當時正在心想他是不是放棄了救我，想像自己下一秒只能夠等待死亡。幸好Yuki逃出死門關，但現時每晚仍會失眠，住院的兩晚更完全睡不到，都會回想起觸電時的畫面，醫生有處方放鬆神經的藥物予她。阿祥指醫生稱他們兩人觸電時間太長，肌肉收縮很嚴重，會持續肌肉酸痛，兩人暫時都無法工作，阿祥其中一隻手舉高都會痛。

他們二人同表示現時有點害怕沖涼，怎樣也想不過每日所做的平常事，會令他們如此接近死亡。阿祥希望社會正視並關注劏房的電力安全問題，因劏房戶很多時候都不太懂得保障自己，今次更發現整座大廈的接地線被偷去，事件已不單止是劏房安全問題，而是整座大廈的安全問題。

機電署及電業專家駱癸生到場檢查，發現整幢大廈接地線消失不見，疑被他人剪斷。（廖雁雄攝）

劏房仍漏電

阿祥居住的深水埗劏房是「一劏五」，業主在他們入院後曾派人上門維修，機電署在一星期後都有到場檢查，漏電單位的五間劏房都無安裝漏電斷路器，即漏電時不會斷電，沒有任何保護，有機會觸電及造成火災。阿祥指有鄰居當日都有輕微觸電，有鄰居跟他說兩年前都因熱水爐觸電，但業主要求夾一半錢買新爐，最終未有更換。

機電署最終發現兩個劏房都有漏電，被機電署截斷電力。更嚴重的是，整座大廈接地線疑被他人偷走。機電署檢查時，港九電器工程電業器材職工會名譽會長駱癸生都在現場，駱稱整座大廈接地線消失不見，整座大廈的單位都會有觸電風險。若一個單位漏電並無漏電保護裝置，電力會走到電阻最低的單位，變相有機會樓上單位漏電，樓下單位觸電。

機電署稱涉事單位的五個劏房均未安裝漏電保護裝置，當中兩個劏房漏電並已截斷電力，圖為涉事觸電劏房電箱。（王海圖攝）

專家：估電流約500毫安 觸電1分鐘可致死

駱癸生指Yuki觸電正是類似情況，因他檢查後發現Yuki的劏房無發現漏電，估計是同一單位漏電，經水管傳遞到他們的單位熱水爐，故熱水爐漏電的電力會經花灑傳到人身上。他到其中一個漏電單位量度時，電流達到20毫安 （mA），足以令到一個16毫安漏電掣跳掣。駱指漏電的成因可能是熱水爐的絕緣不足，或劏房落雨時漏水經過假天花的燈接觸導致漏電。

他估計Yuki觸電時電流至少達到500毫安，若觸電持續30秒至一分鐘便可導致心跳停止，但他稱要視乎觸電者是否強壯，若身體較弱便可能短時間已停止心跳。業主在Yuki及阿祥入院後，曾通知他們上門維修。但駱癸生發現維修人員只是將電線拔掉，與冷氣線路接駁在一起，與早前無異，並無加強劏房戶的保障。

駱癸生估計Yuki觸電時電流至少達到500毫安，若觸電持續30秒至一分鐘便可導致心跳停止。（廖雁雄攝）

根據《電氣產品（安全）規例》，浴室的電熱水爐高度不足2.25米，必須加裝漏電斷路器以作保護，事發劏房就是必須加裝漏電斷路器。在1985年之前法例沒有硬性規定，插座或手提設備的電路上要加裝漏電斷路器，但只要1985年後曾經裝修亦都要加裝。

業主未曾聯絡關心 詢問賠償代理「遊花園」

阿祥表示業主從未聯絡他們，只有代理於出事後翌日派人上門檢查，查詢索償一事都只是帶他們「遊花園」，至今未曾關心他們的健康狀況，代理也拒絕提供業主聯絡方式。

《香港01》嘗試聯絡業主及地產代理，查詢觸電事件會否賠償予事主，無安裝漏電斷路器的原因，以及是否兩年前曾要求劏房戶夾錢換熱水爐，但在截稿前未獲回覆。

機電署稱涉事單位的五個劏房均未安裝漏電保護裝置，當中兩個劏房漏電並已截斷電力，已向業主發出改善通知書。（受訪者提供）

機電署稱在7月21日接獲深水埗劏房觸電事故報告，調查結果顯示涉事單位五個劏房均未安裝漏電保護裝置，當中兩個劏房漏電並已截斷電力，已向業主發出改善通知書。署方正就事故進行調查，若違反電力條例會採取執法行動。

劏房觸電致死個案已非首宗，今年亦奪去了一人性命。44歲劏房女租戶今年1月在深水埗基隆街劏房疑觸電倒斃浴室，包租婆翌日上門才發現事件。同單位的兩名劏房戶都報稱曾有輕微觸電，業主置業18年從未檢查維修。

