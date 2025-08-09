劏房漏電調查｜無漏電斷路器　熱水爐成高危元兇　業主拒修遺禍根

劏房觸電意外頻生，今年至今至少一死兩傷，「元兇」多為儲水式電熱水爐。記者調查發現，有發生過漏電的劏房戶表示，業主要求住戶承擔一半費用，才願意維修，本已捉襟見肘的劏房戶根本難以負擔，最終未有更換漏電裝置，靠沖涼前先「熄爐」避險自救。

不過電業專家說，劏房缺漏電斷路保護裝置，加上不少電線亂駁，鄰居漏電亦可能影響自身單位觸電，估計至少一半劏房電力安全未達標。劏房組織稱約八成業主拒絕維修電器，劏房租務條例列明業主有維修責任，惟該條例未能阻嚇業主。



情侶Yuki和阿祥住在深水埗劏房，二人觸電近一分鐘險送命。（廖雁雄攝）

全港現時有11萬名劏房戶，涉及22萬居民。《香港01》揭發有情侶7月15日在深水埗劏房浴室沖涼觸電近一分鐘差點送命，需留院兩日；今年1月同樣有獨居劏房戶沖涼觸電倒斃浴室，至翌日才被包租婆發現。

2025年1月19日，深水埗劏房女租客疑觸電倒斃浴室，夫懷疑妻漏電下觸碰電熱水爐。（香港01製圖）

劏房漏電今年致一死兩傷

2025年過了一半多一點，劏房漏電已至少造成一死兩傷。該對觸電受傷的情侶稱事發前曾有輕微觸電，相鄰的劏房戶事發當日同樣都有輕微觸電，有一名同單位的劏房戶更稱兩年前已曾觸電，但業主要求租戶夾一半錢維修，最終沒有更換熱水爐，租戶只在沖涼時靠「熄爐」避險自救，埋下安全隱患。

《香港01》發現很多劏房戶都會在沖涼時，會先關掉電熱水爐，減低觸電的機會，甚或怕劏房用電太多跳掣，反而不會擔心不夠熱水沖涼。記者同樣找到2020年因漏電死亡的劏房戶家屬，發現逝世的劏房戶及劏房情侶沖涼時，都早已關掉熱水爐掣，但仍未能避免觸電。

港九電器工程電業器材職工會名譽會長駱癸生估計，現時至少一半劏房都未符電力安全標準。（廖雁雄攝）

電氣安全委員巡查20劏房 僅三間劏房合格

港九電器工程電業器材職工會名譽會長駱癸生表示，若居住的單位有漏電及無漏電掣，關掉熱水爐電掣可防止將漏電的電力傳到其他單位。但是其他單位漏電，你關掉熱水爐電掣都是會觸電。但駱認為若每人都習慣關掉電掣，便不會漏電傳到其他單位。

為機電署提供意見的電氣安全諮詢委員會，獲委任的多為電氣行業及專業團體。在2021年11月的會議上，有委員稱聽取劏房觸電事故後，與社福機構到20間劏房檢查電力裝置。在20間劏房中，只有三間固定電力裝置合格，有六間被評估為有潛在風險，問題包括無安裝漏電斷路器、配電箱或獨立微型斷路器；經常跳掣、燈掣或插座鬆脫等情況，亦有住戶曾經歷懷疑觸電或麻痺的感覺。

電業專家：估計逾半劏房不符電力標準

駱癸生估計現時至少一半劏房都未符電力安全標準，他認為須多業主不熟悉條例，同時漠視安全問題。他認為業主可能委託了一些代理辦裝修，便聘請便宜的承辦商。相關承辦商做事可能比較馬虎，變相較易出問題。駱曾巡查多個劏房，稱有不少業主都拒絕維修電器，會跟租戶稱只出租有關單位，其他物品或電器待設備都不是他提供，稱是由上一手租戶留下，以規避相關維修責任。

關注基層住屋聯席成員余文彥（中）稱，有七至八成業主會拒絕維修電器，縱使有業主願意維修，不少業主都要求租戶夾錢維修。（資料圖片／黎婉婷攝）

劏房組織：八成業主拒維修電器 無罰則未具阻嚇

關注基層住屋聯席成員余文彥稱，暫時未收到有街坊觸電，但是劏房電熱水爐經常壞就有，但有七至八成業主會拒絕維修電器，縱使有業主願意維修，不少業主都要求租戶夾錢維修。余文彥表示，《業主與租客（綜合）條例》列明業主須維修其在處所內提供的固定附着物及裝置，並須保持它們正常運作；若業主無履行有關義務，租客可不少於30日的事先書面通知終止租約。余文彥認為有關條款無罰則，對業主未具阻嚇力。

現行劏房的電力安全隱患未除，簡樸房條例草案又能否解決漏電風險？機電署稱簡樸房條例草案有要求符合電力安全要求才可出租，五年認證期後要再交專業人士核證報告確保符合要求。

但是，余文彥擔憂簡樸房條例實行時，業主有否履行相關的維修責任，以及認證的五年期間可能會裝修或改裝 ，劏房或已出現電力安全問題，政府或未能及時發現。

