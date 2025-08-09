劏房漏電調查｜中年好聲音參賽者新婚妻五年前觸電亡　追責無前路

劏房觸電意外頻生，2020年8月一名新婚僅半年的女子在旺角劏房浴室觸電亡。五年後死者丈夫劉建偉（Kenny）正逐步過新生活，參加《中年好聲音》歌唱節目，但提起亡妻，他依然眼泛淚光，當日衝回家中看到妻子趴在浴室、雙腳發紫、依然全身通電的情境，在他腦海揮之不去。

悲劇後他等待死亡報告出爐拖足兩年多，追討賠償又用多兩年多，每向前一步都重新揭開傷疤。事後發現劏房無安裝漏電斷路器，並接駁錯相鄰單位的水線，有人為疏忽卻無人需要負責，機電署指無足夠證據作進一步檢控。Kenny接受《香港01》訪問，希望道出痛苦經歷能讓社會各界正視劏房安全，慨嘆香港所謂先進城市，仍發生此類事故是匪夷所思，業主賺到盡時，安裝保護裝置真的那麼難，「是否窮就要死？」



Kenny在2020年因劏房觸電意外失去新婚半年的妻子Annie，死亡報告寫上死於觸電及有人為疏忽，但未有人因此負上刑責，一直未能釋懷。

有參加「中年好聲音3」歌唱節目的劉建偉（Kenny）在2020年8月與妻子新婚半年，但無奈因觸電意外陰陽永隔。

Kenny於意外當日早上回梅窩屋企探望母親，妻子Annie則如常上班。但Kenny下午接獲Annie同事電話聯絡，稱Annie沒有上班工作。Kenny心中感到不妙，於下午五時便已趕回旺角花園街劏房。

事主趴在馬桶雙腳發紫

Kenny起初以為有賊入屋，但意外地在浴室發現Annie已經趴在馬桶上，頭貼向牆及雙腳跪地失去知覺，仔細一看雙腳更變成紫色，心裡明瞭她已經逝世。Kenny稱當時浴室地下是乾並無水，妻子身體則依然碰着花灑喉，他抱起妻子時全身都是電流，故此抱不起她，他唯有報警求助，並稱整個人當刻已情緒失控及崩潰，心想為何機率這麼低的事情會發生在自己身上。

機電署其後檢查發現，有劏房單位的水線駁錯至他們單位，加上當日下大雨，假天花有積水，導致Annie拿花灑時觸電。在妻子逝世後的首兩年，Kenny形容整宗事件傷害很大，直言當時如行屍走肉，不會作任何思考，整個人沒了方向及無感覺，自己在車內也經常大哭。

Annie在2020年於旺角劏房沖涼時因觸電意外不幸喪命，丈夫發現時Annie已經趴在馬桶上，雙腳已變成紫色。

死亡報告、賠償和解糾纏逾四年多

除傷感外，後續事件同樣為Kenny帶來很多困擾，因Annie的死亡報告拖了超過兩年，他拿到報告後要再與業主傾和解賠償，又用多了兩年時間，事件長達四年半。Kenny形容整宗事件很漫長，每次重提事件就如瘡疤再被挖開，到最近半年可叫作告一段落。

Kenny指Annie的死亡報告是寫上死於觸電及不幸，並指事件涉及人為疏忽，但無需開啟死因庭。雖然死亡報告寫明人為疏忽，但無人因此負上刑責，令失去愛妻的Kenny一直未能釋懷。他指妻子租了該個劏房單位10年，除自住外，劏房會供做餐飲業的母親「落場」休息，妻子沖涼時更會先關掉熱水爐，不理解為何觸電仍會發生在她身上。

他憶述當年與業主商討賠償一事時，他幾乎都交由律師主理，自言無心理會，也不想見到業主。他理解業主有作賠償，但賠償多少不是他的考量，他認為業主可以賠他金錢，但賠不回我太太給我，這是賠償永遠無法辦到的事情。

Kenny在2020年因劏房觸電意外失去新婚半年的妻子Annie,死亡報告寫上死於觸電及有人為疏忽，但未有人因此負上刑責，一直未能釋懷。

意外無人負刑責 對在生者的傷痛是一輩子

Kenny直言不只是自己傷心，還有妻子家人，他們養育了她30多年，妻子家人都接受不了，反問誰可接受這種意外，為何整宗事件已列明有人為疏忽，但無人究責，他亦在意外後冷靜回想，質疑為什麼劏房單位內會沒有安裝漏電斷路掣，劏房觸電事件至今仍重覆發生，一直未獲政府正視。

Kenny現時已展開了新生活，稱接受訪問不是為了搶眼球，有人會誤解及質疑他「消費」老婆賣慘。他直言若黑心一點說，「若你妻子發生與我一樣的事，反問你心情會是如何」。他偶爾都會回想起當時意外的畫面，尤其是她的生日、結婚紀念日的時候，恰巧地訪問過後數天就是Annie的死忌。他道出痛苦經歷，是希望社會各界可以正視劏房安全，不希望再有人與他一樣失去妻子，他更表明一定不會再住劏房。

Kenny在2020年因劏房觸電意外失去新婚半年的妻子Annie，死亡報告寫上死於觸電及有人為疏忽，但未有人因此負上刑責，一直未能釋懷。

批業主有錢買樓裝修 為何不裝漏電掣

Kenny認為香港作為一個先進的城市，劏房戶的家居安全往往被漠視，質疑香港為何仍會有這些意外發生。他坦言業主有錢買樓及裝修，但卻未能為每間劏房加裝漏電掣保障租戶，質問「裝一個漏電掣是否真的這麼困難」。他批評基層的命是否就不值錢，為何他們租一個單位居住，卻要拿自己性命作賭注，質疑人命是否這麼兒嬉及應這般看待。

他強調自己不是仇富，不是妨礙業主們賺錢，他只是希望業主賺錢時可顧及弱勢的安危，慨歎沒有什麼事比人命重要，稱在生者也會十分痛苦，甚至影響他們一生。他坦言劏房業主都是在賺基層劏房戶的錢，但賺錢的時候要有同理心，考慮一下他們的性命。

機電署稱2020年旺角花園街劏房作事故成因，涉及一間劏房單位內的電力裝置發生電線短路故障，而單位內的接地裝置並不符合相關規定，引致有人觸電死亡。

機電署：無足夠證據作進一步檢控

機電署回覆稱已就2020年旺角花園街劏房作深入調查，事故成因涉及一間劏房單位內的電力裝置發生電線短路故障，而單位內的接地裝置並不符合相關規定，引致有人觸電死亡。署方稱已就是否有人違反《電力條例》完成調查，沒有足夠證據提出進一步檢控行動。本署已向業主發出改善通知書，並已查核有關的完工證明書 (表格WR1)，確定該裝置已修理妥當。

