內地中介騙術新招　訛稱恒大嶺大合辦課程索價47萬　恒大已報警

內地留學中介冒充本港大學或中學招生屢見不鮮，更有新招數欺騙學生和家長，訛稱兩間大學合辦課程，索價47萬元「保錄取」中介費，遭冒名的大學，包括香港恒生大學、嶺南大學，以及北京的對外經貿大學，甚至虛構深圳的中學開設香港的「高級文憑課程」。

涉事中介為深圳「聚能盈留學諮詢」，香港恒生大學公開點名譴責，表示事態嚴重，已報警；嶺南大學表示保留法律追究權利。對外經貿大學深圳研究院回應《香港01》，表示將會發警告函。



恒大月初發聲明，點名「聚能盈」公司假冒該校名義招生。（恒生大學Facebook）

點名「聚能盈」 訛稱恒大嶺大合辦課程

香港恒生大學早前發聲明，稱「聚能盈留學諮詢」公司假冒該校名義，訛稱恒生大學與嶺南大學合辦本科課程，但該校沒與嶺南大學合辦本科課程，亦從未委託或授權「聚能盈」進行任何推廣宣傳及招生工作，並保留對事件的一切法律權利。

宣傳不同機構與嶺大合辦課程

恒大聲明發出後，「聚能盈」的小紅書帳號，已不見恒大與嶺大合作的相關帖文。不過，該公司於小紅書的其他帖文，則聲稱可提供其他「嶺南大學2+2」課程，包括先在「深圳外國語學校」或「對外經貿大學深圳研究院國際教育中心」讀兩年，完成「高級文憑課程」，再接駁至嶺南大學，帖文亦加上「深圳香港副學士」的主題標籤。

中介發送宣傳單張，聲稱「香港恒生大學與嶺南大學『強強聯手打造』」課程。（中介宣傳資料）

恒大公開點名後 中介續推合辦課程

《香港01》記者佯裝學生，向「聚能盈」查詢到香港升學的課程，職員推薦香港恒生大學轉嶺南大學的課程。

中介指，課程是「香港恒生大學與嶺南大學『強強聯手打造』，聯合培養，首年於恒大就讀『商業及領導業專業』，第二年可轉學到嶺南大學，或繼續於恒大就讀工商管理榮譽商學士。」

中介稱，如果第二年IELTS考試達6.0至6.5分，就可以轉到嶺南大學，繼續讀管理學，如果分數不達標，就繼續於恒大繼續學業。中介稱，「保錄」（保證錄取）中介費用為43萬元人民幣（約47萬港元），可於9月入學。

對外經貿大學深圳研究院：將發警告信

這些所謂「2+2」的課程又是否存在？

對外經貿大學深圳研究院的職員稱，該校的「國際教育中心」，是為企業督導研究，非作收生之用，並無開辦任何高級文憑課程，從沒與「聚能盈」合作，將向中介公司發警告函，稱公司冒認該校名銜作收生用。

對外經貿大學是直屬教育部的全國重點大學，本部位於北京，2013年設立深圳研究院。

深圳的重點中學「深圳外國語學校」（深外），並無開設香港的「高級文憑」課程，只有國際文憑課程（IB課程）。該校此前亦曾遭留學中介冒認，在深圳開設「假港大」，記者已向深外查詢。

根據內地的學制，內地的高等教育並沒有高級文憑或副學士，只有「專科」、「本科」、「研究生」教育，由高等專科學校、學院及大學開辦課程。

嶺南大學。（資料圖片／鄧倩螢攝）

嶺大：將保留法律追究權利

對於中介訛稱恒大與嶺大合辦課程，嶺南大學回覆表示，大學在本科入學官方網頁已清楚列明，並沒有委託任何中介人或機構進行本科課程的招生及錄取工作，呼籲市民切勿誤信可疑資訊而蒙受損失，大學將會保留一切法律追究權利。

香港恒生大學。（資料圖片／龔嘉盛攝)

恒大：嚴厲譴責已報警

香港恒生大學稱，嚴厲譴責「聚能盈留學諮詢」假冒該校名義，訛稱本大學與嶺南大學合辦本科課程，並就此作宣傳、推廣及招生。鑑於事態嚴重，已報警處理，並保留採取進一步法律行動的權利。

記者以記者身份再向「聚能盈」查詢，至截稿前未獲回覆。

「聚能盈」的小紅書頁面，簡介為精英家庭的教育諮詢教育顧問。（「聚能盈」小紅書截圖）

「聚能盈」自稱「精英家庭顧問」

「聚能盈」的小紅書圖片顯示，該公司全名為「深圳市聚能盈諮詢有限公司」，稱是精英家庭的教育諮詢顧問，專注香港、澳門、新加坡、英國、美國留學申請。資料顯示，該公司今年3月才於內地註冊，由陳萍及惠志磊擔任股東。另與「深圳市慧能盈科技有限公司」及「深圳安賢投資合伙企業」位處同一地址，於香港並沒註冊。

內地中介「聚能盈」騙術新招，訛稱恒大嶺大合辦課程索價47萬，恒大已報警。（香港01製圖）

