華強北貨源？老鼠貨歸宿？觀塘鴻圖道一號揭秘　商會澄清有單有據

內地社交平台有不少人推薦觀塘鴻圖道買手機，指是深圳華強北的二手手機源頭；英國傳媒就點名鴻圖道，是倫敦被盜手機流向中國內地的中轉站，當地警方更發現有走私集團企圖轉運失機到香港。

究竟鴻圖道是什麼地方？是否有連香港人都不知道的神秘產業？《香港01》直擊鴻圖道一號，並找到手機貿易行業的商會。商會指，不評論外媒的報道，但指會員生意正當，入貨均有單有據。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，手機貿易行業在港發展多年，亦是亞洲的重要轉口市場，認為商戶批量入貨時未必逐部手機檢查，或因此混入了來路不明的貨物，但香港政府仍可以考慮建立本地資料庫，阻止有心人轉售失竊手機。



【01偵查YouTube Playlist】

觀塘鴻圖道一號被內地網紅指是全球最大的二手手機市場。（梁鵬威攝）

鴻圖道一號內有商戶將一箱箱二手手機放在地上，任客人拿起挑選。（香港01記者攝）

二手手機遍地任揀

記者到過被內地網紅稱為「全世界最大二手手機批發市場」的鴻圖道一號，大廈內大部份樓層都有賣手機、電子產品的商店。有商舖將一箱箱的貨堆疊在單位內，展示新的手機和電子產品，更有詳細的價目表。有一些商舖就好似雜貨攤，一箱箱二手手機被放在地上，任客人拿起挑選。這種商舖的手機明顯比較殘舊，iPhone、Android和其他手機都有。

這裏大部份商舖的負責人都是操普通話，基本上都沒有職員會主動介紹產品，都是買家自己檢查。有賣家向記者表示，不建議非從事手機行業的人於該處買二手機：「因為你們要花時間檢查。」

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商戶展示「官方原箱」貨 稱是回收正版機

除二手機外，有商舖有賣的是官方回收舊機後，換過零件的「翻新機」，亦有全新的「資源機」，即官方回收的無理退貨，或外觀有瑕疵的新機，主要是歐美貨。有賣家即場從紙箱中取出用珍珠棉袋裝住的iPhone，向記者展示，形容是「原裝」、「不帶盒、不帶（充電）線的新機」，iPhone15售價約為$4000，較市價便宜數百元。他稱，手機均是「蘋果原箱」來貨。

鴻圖道一號內，多間商戶都是出售電子產品，並在門口擺放宣傳易拉架。（梁鵬威攝）

另外，有商舖出售「有鎖機」，即來自歐、美，只可以用當地電訊供應商服務、只同eSIM而無SIM卡槽的手機，不改裝就無法在香港使用。

至於常被人認為是失機，無法解鎖的「ID機」，記者在鴻圖道一號找了多間商舖，只有一間聲稱有出售。記者在微信聯絡過這間公司，負責人只表示「ID機」用不到，只可以用來做擺設，無回應ID機的價錢和其他問題。

內地社交平台有不少從事手機批發的商戶，都有拍片介紹去鴻圖道一號買貨的過程，稱此處是深圳華強北貨源，甚至有人推介旅客到此「尋寶」。記者去過鴻圖道一號幾次，發現買家都有不少人操普通話，亦有零星香港人和外籍人士。

旺角是不少香港人選購二手手機的地區。（楊凱力攝）

香港人要買二手手機，不少人都會選擇到旺角或深水埗選購，這邊又和觀塘鴻圖道有何分別？在先達廣場經營二手手機店的阿堂說，先達主要從事二手手機零售，觀塘就主攻批發。他指，已鎖的「ID機」沒有太大用途，香港亦無商戶可解鎖，只能賣予回收商拆零件，過去亦鮮有客人於先達放售或尋找「ID機」。

2024年，英國倫敦警察廳向國會提交的報告，指聯同Apple和Google追蹤超過4000部被盜手提電話的國際行動裝置識別碼（IMEI），有7%iPhone重新連線後顯示在香港。（英國倫敦警察廳文件）

倫敦警伙Apple追失竊手機 部份顯示定位在香港

英國《每日郵報》7月報道，指有7%被盜手機流入香港，甚至點名觀塘鴻圖道，指追蹤到一部在英國被偷的手機，在觀塘鴻圖道一幢商廈的二手手機店，引起香港人關注。

報道中引述失竊數據，其實是英國倫敦警察廳向國會提交的報告，指2024年倫敦警方聯同Apple和Google，追蹤超過4000部被盜手提電話的國際行動裝置識別碼（IMEI），當中八成是iPhone。這些iPhone重新連線後顯示，28%在北非的阿爾及利亞，20%在中國，7%在香港，6%在美國，其餘的就分散在不同國家。換言之，大約有220部顯示定位在香港。報告指出，Apple認為重新連線不等於電話已被人解鎖，但倫敦警方指Apple無再提出證據說明。

2024年12月，倫敦警察廳在希斯路機場附近一個倉庫，發現近1000部準備運送香港的失竊手機。（英國倫敦警察廳圖片）

揭千部失竊機擬運港 倫敦警破跨國走私網

2025年10月，倫敦警察廳公布宣布搗破一個跨國走私網絡，再有更多細節曝光。倫敦警方指，2024年12月在希斯路機場附近一個倉庫，發現近1000部準備運送香港的失竊手機，經調查後搗破一個跨國走私網絡，涉在過去一年走私近四萬部失竊手機到中國。倫敦警方指，這些手機在中國可以賣到5000元人民幣。

鴻圖道一號內多間商戶從事電子產品買賣。（梁鵬威攝）

商會不評論外媒報道 稱會員入貨均有單有據

在鴻圖道一號，有不願上鏡的商戶指是向正規的外國批發公司取貨，但不清楚這些公司的貨源來自什麼地方。

這些店舖是否真的專營「老鼠貨」？記者在鴻圖道一號找到這個手機貿易行業的商會「香港國際通信電子商貿會」。商會的執行總監方文紅否認業界專營不法生意：「手機來源是在外國正當地投標得來，然後商戶再轉售到其它的國家，全部都有正確的單據。」至於無法解鎖的可疑手機，是否就是外國的失竊機，她就指要由供應商或執法機構定奪。

「香港國際通信電子商貿會」商會的執行總監方文紅否認業界專營不法生意。（林幸泉攝）

商會：不少商人來自內地

對於外國媒體指有失竊手機流入香港，方文紅指不知道其資料來源，不評論報道內容，但商會有規矩要求會員自律，並敦促會員保留所有交易單據，暫未發現有人貨源有問題，商會亦有請警方和海關為會員舉辦講座：「我們不可能逐部手機檢查，所有會員給供應商的文件，都有列明不接受非法得來產品。」

方文紅指，在香港經營二手手機貿易的商人中，有不少人來自內地，故會發現不少人操普通話或方言，「但是相當多人在香港已經超過二三十年。」

有商戶在單位內包裝iPhone。（香港01記者攝）

香港為全球第二大智能手機零配件出口地

一般消費者未必熟悉二手手機批發貿易，但這行業已運作多年，香港一直是中轉站，手機來自世界各地，也分發到世界各地。有公司會大量購買二手機、翻新機，給員工做工作手機，亦有維修店買來拆開做零件。內地、越南、日本、歐美的二手市場，亦會經香港批發商入貨。

到底香港的手機貿易市場有多大？翻查政府統計處和貿發局的數據，電子業本來就是香港最大產品出口行業，2024年出口總值超過3.3萬億元，佔香港總出口超過七成，幾乎全部都是轉口貿易，當中電訊設備及零件出口，就佔電子產品總出口約13.4%。貿發局指香港是全球第二大的智能手機和電腦零配件出口地。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，在觀塘和牛頭角一帶是手機行業生態圈，聚集了來自不同國家的業界人士。（梁鵬威攝）

香港手機貿易暢旺 觀塘成行業生態圈

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，在觀塘和牛頭角一帶有不少手機代理商、維修中心、貿易公司等，是手機行業生態圈，亦聚集了來自不同國家的業界人士。

「為何這麼多遊客都會來香港買東西？某程度上是因為香港有些商品價錢，比內地或外國便宜，加上我們沒有稅。譬如早前說加關稅的時候，有報道說有美國人來香港買電子產品，不一定只是手機。」方保僑估計，手機貿易生意流進及流出香港的錢有幾十億美元。

「ID機」未必等於失機 惟專家籲消費者仍需提防

方保僑指，大部份二手手機貿易商並非入貨時逐部手機買，而是一整批貨買入，當中或混雜了一些不明來歷的電話：「有沒有一些害群之馬做這些（失竊機）生意，我相信怎樣都會有，但我估計大部份不是特意專門做。」他亦認為，「ID機」不一定來歷不明，或有手機機主「大頭蝦」忘記密碼無法解鎖，但呼籲消費者見到有人出售「ID機」亦要小心防範。

印度設立了失竊手機資料庫，報案後可以求當地電訊商封鎖手機的國際行動裝置識別碼。（梁鵬威攝）

專家倡建資料庫阻失竊機被轉售圖利

雖然不知道有無人刻意買賣失竊手機，但有無方法可以杜絕這些交易呢？早在2012年，智能手機開始普及時，時任立法會議員何俊仁曾關注過這議題，問政府會否仿效外國設立中央申報制度，通過IMEI識別碼追蹤，防止失竊機再被使用，但當時通訊辦認為有困難，最終無落實。

方保僑舉例指，印度設立了類似的資料庫，在當地遺失電話並報案後，可以求當地電訊商封鎖了手機IMEI，令涉事的手機在整個國家都無法使用：「最難搞的地方是失機多數不會停留在一地方。如果那部手機被轉出口，就封鎖不到」

方保僑覺得要多個國家和電訊商建立跨國追蹤資料庫不易，但香港政府仍可以考慮建立本地IMEI資料庫，阻止轉售失竊手機。

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