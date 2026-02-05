愛潑斯坦批閱李嘉誠有限合夥基金文件　維港投資：不知情、不認識

美國已故富商、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉販賣未成年少女案，美國司法部公開的電郵紀錄顯示他和科技投資基金Hedosophia創辦人Ian Osborne關係密切，Osborne更被指是為愛潑斯坦與各國政商名流牽線的「中間人」。

《香港01》翻查文件，發現愛潑斯坦與Osborne的電郵中，多次提及李嘉誠及維港投資負責人周凱旋，中間人認為若得到李嘉誠投資可以突顯關係。中間人又要求愛潑斯坦審批李嘉誠和周凱旋投資Hedosophia的條款。

維港投資回覆《香港01》查詢指，以有限合夥人身份參與投資Hedosophia，不知道亦沒有參與Hedosophia與愛潑斯坦的討論，與愛潑斯坦不認識也沒有任何聯繫。



中間人創投資基金 向愛潑斯坦轉發周凱旋電郵對話

美國司法部公布的愛潑斯坦電郵紀錄，包括他和科技投資基金Hedosophia創辦人兼行政總裁Ian Osborne的對話。2011年至2012年間，Osborne正創辦投資基金Hedosophia，當時稱基金的總投資額約為6000萬美元（約4.68億港元），並希望得到李嘉誠及周凱旋投資，過程中曾多次將和周凱旋、維港投資的對話及律師文件轉發予愛潑斯坦，要求他給意見及審批。

Osborne曾向愛潑斯坦轉發一連串電郵，包括周凱旋以私人電郵信箱發信，指她和李嘉誠傾向向投資1000萬美元（約7800萬港元），指示維港投資職員及律師跟進投資Osborne成立的基金的內容，及Osborne與維港投資、周凱旋代表律師來往的電郵。

中間人要求愛潑斯坦審批投資文件

在磋商及研討投資條款階段，Osborne及他的律師將周凱旋私人提出的意見、她的代表律師發出的文件傳送給愛潑斯坦，要求他給意見，包括建議有什麼應接納及拒絕（for your advice on what to incorporate and what to resist），愛潑斯坦審批後才會將文件傳給周凱旋。Osborne的律師又曾將草擬好的協議文件傳送給愛潑斯坦，指希望確定他滿意內容（confirm that you are happy with the drafts）才傳送予周凱旋。

愛潑斯坦曾提出等Osborne到「島」（the island）上時討論文件細節，但Osborne稱周凱旋有設下限期，不能等到登島才討論，又形容文件需得到愛潑斯坦審批（as approved by you）。有關的電郵往來中，沒有指明二人所指的「島」是指哪一個島。

中間人自稱與李嘉誠關係緊密

Osborne在傳給愛潑斯坦的電郵中提到，雖然可以撇開李嘉誠和周凱旋推進基金成立，但仍希望二人可參與，認為得到李嘉誠和周關係投資的話，可以突顯了他和二人之間的緊密關係，又形容二人是全球該領域最具信譽的投資者之一。（It underlines the close relationship I have with them but they are also one of the most credible investors in this sector worldwide.）

Osborne在電郵中透露，曾數次於英國、美國矽谷等地與周凱旋會面，又曾向愛潑斯坦稱，計劃直接飛到香港，與李嘉誠及周凱旋會面。愛潑斯坦和微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）前顧問Boris Nikolic的電郵亦透露，Osborne曾希望促成Nikolic和周凱旋會面。

維港投資：不知情亦不認識愛潑斯坦

維港投資回覆《香港01》指，是以有限合夥人（LP）身份參與Hedosophia Fund I 及 Fund III基金的投資 ，該基金由其管理團隊獨立運作投資決策。維港投資表示，不知道亦沒有參與Hedosophia基金與愛潑斯坦的討論，公司與愛潑斯坦不認識也沒有任何聯繫。除上述基金外，維港目前亦以有限合夥人身份參與超過20多家其他基金的投資。

Hedosophia是英國科技投資基金，獲李嘉誠、彭博創辦人Michael Bloomberg等商界富豪投資，基金曾投資音樂串流平台Spotify、Uber、阿里巴巴集團、螞蟻集團等科技公司。 基金創辦人Ian Osborne作風低調，不少外媒都形容他和Hedosophia相當神秘（secretive）。

Osborne和愛潑斯坦的電郵曝光後，被發現二人關係匪淺，英國《電訊報》（The Telegraph）報道更指Osborne是為愛潑斯坦和英國政商名流、美國矽谷精英牽線的中間人（fixer）。

Osborne的發言人向《電訊報》稱，Osborne只在2012年去過愛潑斯坦的小聖詹姆斯島（Little Saint James）一次，提供投資建議。對於愛潑斯坦有無參與成立Hedosophia的過程，發言人否認愛潑斯坦有投資，雙方無任何財務往來，又稱Osborne對愛潑斯坦的犯罪行為不知情。

另外，英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在2011年，曾在電郵向愛潑斯坦稱有人招攬他加入和李嘉誠有關的交易，並詢問他的意見。美國司法部1月公開新一批電郵後，文德森被指擔任前首相白高敦（Gordon Brown）政府的商務大臣期間，透過郵件向愛潑斯坦洩漏英國政府的機密，他於周三（2月3日）辭任上議院議員。

Horizons Ventures has participated in Hedosophia Fund I and Fund III as a limited partner (LP). These funds are independently managed by their respective management teams, which handle all investment decisions. We have no knowledge of and were not involved in the discussions between Hedosophia fund and Jeffrey Epstein. We have never met nor have any contact with Jeffrey Epstein. In addition to the aforementioned funds, Horizons Ventures is currently a limited partner in over 20 other investment funds.

