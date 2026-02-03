愛潑斯坦解密檔案｜蔣麗芸妹夫於積理頻繁見面　曾問可否用私人島

美國司法部1月30日公布最後一批已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涵蓋300萬頁內容、18萬圖片及2000條影片，當中有涉及香港內容。《香港01》記者翻查文件發現，愛潑斯坦與已退休的香港理工大學設計系副教授於積理（Gino Yu）有密切往來，兩人在2015年至2019年間，即在愛潑斯坦被捕前，通訊頻繁。

二人經常私下見面、出席派對，於積理2017年曾在電郵當中主動問及，「你的島嶼是否不便使用」（Is your island out of commission?），愛潑斯坦則稱「島被破壞」、「美國不會允許入境」，但無提及具體哪一個島。於積理亦曾介紹女作家給愛潑斯坦認識，在二人會面後，收到愛潑斯坦的補助金。

《香港01》記者多次聯絡於積理，至截稿前未有回覆。



2011年6月7日，蔣麗莉（中）出席串謀詐騙案聆訊，她的丈夫於積理（Gino Yu）（右）陪同。（SCMP / Getty Images）

愛潑斯坦在2019年7月涉未成年少女性販賣被捕入獄，他同年8月10日在獄中死亡，但與其相關的文件持續解密。

在美國司法部「愛潑斯坦圖書館」專頁，輸入前香港理工大學設計系副教授於積理的英文名字「Gino Yu」，有多達1044項搜尋結果。兩人自2015年首次見面，直到愛潑斯坦被捕前，有至少548封電郵往來，二人頻密聯絡。

2014年1月，於積理（Gino Yu）以 TEDxHongKong聯合創辦人身份，在香港理工大學接受訪問。（SCMP / Getty Images）

於積理是誰？

理大前教授、蔣麗莉丈夫 妻串謀詐騙

於積理（Gino Yu）是美籍華人，在芝加哥出生，父親是台灣清華大學教授，而母親則在洛杉磯做癌病研究工作。他在加州柏克萊大學畢業，1998年與工業家蔣震四女、前立法會議員蔣麗芸之妹蔣麗莉結婚，之後返港發展。

1998年於積理加入香港理工大學，2005年至2024年是設計學院數碼娛樂及遊戲發展主任及設計系副教授。

蔣麗莉是香港總商會首位女主席，2011年涉串謀詐騙罪成，判監三年半，之後上訴被駁回。

2013年3月8日，蔣麗莉刑滿出獄，她的丈夫於積理（Gino Yu）陪同離開。（SCMP / Getty Images）

相識緣於人工智能專案

於積理與愛潑斯坦相識，皆因一個人工智能專案。美國人工智能研究員Ben Goertzel與香港理工大學設計系副教授於積理約於2010年合作，建立人工智能框架的專案「OpenCog」，包括研發貼近人類思維模式的遊戲角色。

項目初期，於積理負責在港向理大及香港政府申請主要資助，為「OpenCog」項目注資，Goertzel則向愛潑斯坦申請私人資助，由1萬美元到2.5萬美元，再加到10萬美元。

2013年，愛潑斯坦着Goertzel介紹「一群既聰明又有趣的人」，於積理「榜上有名」。Goertzel在電郵中形容，於積理是協助他在香港安頓下來的人，稱於娶了一名香港富婆，擅長建立人脈，相信他能為愛潑斯坦介紹更多聰明有趣的人。Goertzel稱，於未必很有學術成就。

2025年12月19日，美國司法部發布已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的相片。（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS ）

2013年，愛潑斯坦着Goertzel介紹「一群既聰明又有趣的人」。（美國司法部文件截圖）

2013年，Goertzel向愛潑斯坦介紹於積理。（美國司法部文件截圖）

2015年3月，於積理電郵愛潑斯坦助理，問其寓所有沒空房。（美國司法部文件截圖）

向愛潑斯坦助理查詢寓所有無空房

事隔兩年，愛潑斯坦在2015年才首次與於積理見面，其後二人不時見面，甚至「即興」在前一兩日約見。電郵顯示，於積理不時會介紹其他朋友，為愛潑斯坦安排與朋友見面，並介紹愛潑斯坦為其「捐助者（benefactor）」

兩人關係密切，於積理會電郵愛潑斯坦的助理，問其寓所有沒空房。愛潑斯坦亦會主動關心於積理，曾問其太太蔣麗莉入獄多久。

2018年1月，於積理向愛潑斯坦發長文「自白」，稱患亞氏保加症。（美國司法部文件截圖）

自白或患亞氏保加症 稱「我們是天才」

2018年，於積理向愛潑斯坦更發長文「自白」，稱他們「不是瘋子，而是天才」（We're not crazy. We are xxxking geniuses）。於積理自稱高中時走堂、濫藥，但做IQ測試依然高分。即使被前女友打傷頭部要驗腦，結果卻顯示大腦異常健康，部份構造與愛因斯坦相似。他向愛潑斯坦表示，自己可能患亞氏保加症，但他能做自己想做的事，同時在生活中表現得出色。

愛潑斯坦則簡短回覆，「是什麼驅使你寫關於亞氏保加症的電郵？」（what prompted your aspberger?）

2018年1月，愛潑斯坦問「是什麼驅使你寫關於亞氏保加症的電郵？」（美國司法部文件截圖）

2016年5月，於積理曾稱會帶兩名具「有趣能力」的人與潑斯坦見面，只見一小時。（美國司法部文件截圖）

頻繁互訪 提議與「你和你的女孩一起玩」

2016年5月，於積理曾稱會帶兩位具備「有趣能力」（interesting abilities）的人，與愛潑斯坦見面，稱兩人下午一時就要離開，因此要於中午12時「開始」。於積理又附上一條影片，稱對方就是「影片中人」。該Vimeo片段有密碼，並已刪除，未知「有趣能力」的人意指什麼。

於積理積極邀請愛潑斯坦參與派對。2016年10月，於積理協助愛潑斯坦參興萬聖節派對「Robot Heart」，並與愛潑斯坦的私人助理Lesley Groff商討派對的安排。助理更提到「早前談到有女孩會一起去Robot Heart」（there has been something being discussed about the girls going to see the robot heart）。

不只派對提及女孩。同年同月，於積理曾主動建議為愛潑斯坦增設虛擬實境（VR）設備，提及讓「他與他的女孩們一起玩」（i am getting you and your girls a Vive to play with）。

2016年10月，於積理問愛潑斯坦去不去派對。（美國司法部文件截圖）

2016年10月，於積理與愛潑斯坦的私人助理Lesley Groff商討萬聖節派對的安排，助理提到有女孩。（美國司法部文件截圖）

2016年10月，於積理曾主動建議為愛潑斯坦增設虛擬實境（VR）設備，讓愛潑斯坦與「他的女孩」一起玩。（美國司法部文件截圖）

2017年10月，於積理主動問島能否使用，愛潑斯坦拒絕，先稱「島已破壞」。（美國司法部文件截圖）

2017年10月，於積理主動問島能否使用，愛潑斯坦拒絕，再稱「美國不會允許入境」。（美國司法部文件截圖）

2017年主動問「你的島嶼」

2017年10月，於積理問及，「你的島嶼是否不便使用？」（Is your island out of commission?）於積理更主動提到，他在美國漢普頓有豪宅可去，或到愛潑斯坦位處亞利桑那州的家亦可。

不過，這些建議均遭愛潑斯坦拒絕。愛潑斯坦簡短回覆，稱「島被被破壞」（Island destroyed），他其後再說，「美國不會允許入境，萬一出事了，他們也會撒手不管。所以這行不通。」（us will not allow travel , and in case of problem will ignore. so its a no go.）

愛潑斯坦被指與未成年少女性交，被囚期間於獄中身亡。（Reuters）

愛潑斯坦私人島涉販賣性侵 電郵無提及哪一個島

綜合外媒報道，愛潑斯坦1998年購入私人島嶼小聖詹姆斯島（Little Saint James），在身亡前邀請政商界人士前往該島，並為他們提供性款待服務。多名受害人稱，他們在島上被販賣、被強姦，甚至被虐待。

不過，於積理與愛潑斯坦二人沒指明那哪座島，無法得知他們是否談及小聖詹姆斯島。

2019年1月，德國科學家Joscha Bach在愛潑斯坦助理通訊的電郵中，引述於積理稱，想某女士能一同到瑞士達沃斯。（美國司法部文件截圖）

2019年1月，德國科學家Joscha Bach在與愛潑斯坦助理的電郵中引述於積理，稱想某女士能一同到瑞士達沃斯，他會很開心。

於積理更建議在瑞士達沃斯世界經濟論壇完結後，與該女士同遊蘇黎世及摩落哥馬拉喀什，Bach更稱，「肯定該女士會很高興」（I am sure she would have a lot of fun）。電郵中這位女士的名字被美國司法部塗黑，並無公開。

2017年10月，於積理介紹美國女作家Lydia Laurenson予愛潑斯坦認識。（美國司法部文件截圖）

介紹女作家到愛潑斯坦寓所會面 於積理事後收資助

於積理曾為愛潑斯坦介紹女友人。2017年10月，於積理介紹美國女作家Lydia Laurenson予愛潑斯坦認識。

2025年11月，Lydia撰文公開與愛潑斯坦見面的詳情。Lydia稱，一位熟人介紹她給愛潑斯坦認識，熟人稱愛潑斯坦的性犯罪相關的罪名與「政治相關」。

Lydia曾與愛潑斯坦見面兩次，並到其住所會面，她稱她曾研究性行為及性少數群體，也會以此題材寫作，但與愛潑斯坦討論性話題使她不適。

愛潑斯坦更在第二次會面，搖鈴指使一群年輕女性進入房間。Lydia形容，她們非常漂亮，但似只有十幾歲。愛潑斯坦再着Lydia分享她曾舉辦過的「性學工作坊」，並邀請那群女生問她問題，當中包括BDSM（綑綁調教）及多邊戀等問題。

Lydia與愛潑斯坦會面後，收到一封由介紹人「抄送」的電郵，顯示介紹人因此獲得一批新的資助。Lydia在文章沒有提及於積理的名字，但對比電郵紀錄，於積理正是Lydia所提到的介紹人或熟人。

01記者多次聯絡未獲回覆

《香港01》記者多次致電於積理，並以電郵及WhatApp查詢，至截稿前未有回覆。