英國凍結福建通緝犯蘇江波85間豪宅　01揭在港持有億元商廈物業

英國皇家檢察署（CPS）3月指一名中國公民「X先生」（Mr. X）疑利用非法所得資金購入物業，凍結其位於倫敦的85間豪宅，總值超過8,100萬英鎊（約8.4億港元）。他原來就是在非法開設賭場，被福建警方通緝的蘇江波。

《香港01》發現，蘇江波被通緝前，已在香港透過一間公司持有九龍灣商廈億京中心一整層物業及三個車位，市值近1億元。他在台灣有開設公司，亦曾在馬來西亞、柬埔寨經營賭博網站。他的生意拍檔蘇樹波，亦擁有3億元香港何文田天鑄獨立屋。



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《香港01》發現，涉非法開賭場被福建警方通緝的蘇江波，在香港透過一間公司持有九龍灣商廈億京中心一整層物業及三個車位，市值近1億元。（湯致遠攝）

涉非法開賭場 被通緝前在港買億元商廈物業

1985年出生的蘇江波（SU Jiangbo），現時在出任香港公司「隆滙國際投資有限公司」（Grandeur Investment Limited）的唯一董事，公司股東是一間英屬處女群島（BVI）離岸公司。

他使用中美洲島國聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）護照，亦曾使用中國護照及身份證，是福建省泉州市安溪縣人，曾報住廈門地址。

「隆滙國際」持有九龍灣商廈億京中心A座31樓全層物業及三個車位。蘇江波於2020年6月，透過公司轉讓的方式取得「隆滙國際」及公司名下物業，無法知道實際交易的金額，但全層物業及三個車位現市值約一億元。

2023年9月，即蘇江波獲得億京中心物業兩年後，他被指內地指非法開設賭場，被福建警方通緝。

蘇江波持有的億京中心物業，有半層屬「同福資本」的辦公室。（湯致遠攝）

在台做電腦生意 生意拍檔用蘇江波物業在港開公司

蘇江波亦曾在港持有「雅柏電腦科技有限公司」（Alper Technology Limited）及「佳昇資本有限公司」，是兩間公司的唯一董事兼股東。兩間香港公司現時均已撤銷註冊，未知在港有什麼業務。

蘇江波在2018年，亦於台灣註冊了一間「雅柏電腦有限公司」，並出任董事長，公司另有一名董事蘇樹波。據該公司從事電腦及周邊設備﹑軟體批發。據台灣經濟部的資料，公司有大陸投資人，仍在營運，並在台北內湖區設辦公室。

台灣公司董事蘇樹波（SU Shubo），同樣是福建省泉州市安溪縣人，持香港及內地身份證，在香港出任「同福資本有限公司」（TF Capital Limited）及「盛天置業有限公司」（Shine Sky Properties Limited）。

「同福資本」註冊地址就是蘇江波透過公司持有的億京中心物業半層單位，股東是BVI公司TF Investment Limited。

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辦公室無人打理多時 植物枯萎信件未拆

《香港01》記者周五（2日）到億京中心了解，「同福資本」的辦公室烏燈黑火，無人辦公。辦公室的地上有多封未拆的信件，正門的植物亦已枯萎，似無人打理多時。涉事樓層共有五個單位，其中三個出租予其他公司，租戶指從未見過有人出入「同福資本」的辦公室。

本港一間持牌放債人公司「昇運資本」亦使用有關億京中心單位作註冊地址。記者曾致電查詢該公司與「同福資本」及蘇江波的關係，接聽的職員稱不清楚。

位於何文田的豪宅天鑄1期於2015年開售，共有七座分層樓宇及七幢獨立屋。（資料圖片/倫星揚攝）

生意拍檔蘇樹波曾用3.3億現買天鑄洋房

蘇樹波亦透過「盛天置業」，於2018年以逾3.33億元，購入何文田豪宅天鑄1期一間獨立屋，實用面積3406方呎，花園面積2070方呎，現市值約3億元。蘇樹波是「盛天置業」的唯一董事兼股東。

Triptych Bankside是位於倫敦市中心核心地段一區（Zone One）泰特現代藝術館附近的豪宅，部份單位可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河。（OCCPR圖片）

在英狂買豪宅 外媒調查指蘇江波從未睇樓

英國《泰晤士報》報道，蘇江波於2023年7月起，利用聖基茨和尼維斯的「黃金護照」及柬埔寨國籍身份，在英國成立至少12間公司，當中最少10間公司被用來購買物業。他在倫敦市中心核心地段一區（Zone One），泰特現代藝術館附近的豪宅「Triptych Bankside」購入15個單位，總值近2,000萬英鎊（約2.07億港元），當中包括價值1.01億元的頂層單位，可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河。

「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）報道，一名有份參與蘇江波購買「Triptych Bankside」交易的匿名人士指，蘇江波從未「睇樓」，稱他有一筆想要花掉的金額，而且想要一定數量的單位（He had a certain amount of money he wanted to spend and he wanted a certain number of units）。該人士指出，當地法律無規定地產商須做任何反洗錢調查，地產商一般依賴中介和律師處理。

2023年9月，福建大田縣公安局發通告通緝38人。

蘇江波被指涉開設賭場罪，被福建方通緝。

2023年被福建通緝 曾在馬、柬經營賭博網站

2023年，蘇江波開始在英國置業後，被福建大田縣法院列為「在逃犯罪嫌疑人」。同年9月，福建大田縣公安局通緝38人，其中一人是蘇江波，他被指涉開設賭場罪。不過，他繼續在英國「掃貨」，陸續在倫敦北部伊斯靈頓、切爾西、薩瑟克以及倫敦市中心托特納姆法院路附近購入多個單位。

2026年3月，英國皇家檢控署公布，根據《犯罪收益法》，對中國公民「X先生」發出「不明財富法令」（Unexplained Wealth Orders）及「中期凍結令」（Interim Freezing Orders），凍結其資產，當中包括倫敦市中心和南部地區的85個物業。

英國官方無公布「X先生」身份，但《泰晤士報》和總部設於荷蘭的「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）報道，「X先生」就是蘇江波。

內地傳媒《財新網》報道，蘇江波及其團夥早於2014年，已在馬來西亞經營賭博網站「蘭桂坊」，2016年將賭博業務轉移至柬埔寨西哈努克港，又在四川成都註冊成立網絡科技公司，招聘職員到柬埔寨研發賭博軟件。

英國凍結福建通緝犯蘇江波85間豪宅 01揭在港持有億元商廈物業

【太子集團陳志調查・專頁】

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